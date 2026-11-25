У Польщі заявили, що в НАТО не підтримали пропозицію збивати російські ракети і дрони над Україною, адже це потягне за собою "численні ускладнення".

Про це пише RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що обговорення щодо протидії російським цілям над територією України тривають вже кілька місяців. Втім, Альянс не підтримує таку пропозицію.

"НАТО жодним чином не підтримує це. Це створить численні ускладнення", – сказав Томчик.

За його словами, попередні переговори завершилися рішенням про те, що така процедура "неможлива".

Впровадження такого рішення вимагало б згоди України, зокрема надання попереджень та забезпечення доступу союзників до повітряного простору України. Втім, вирішальне значення матиме одностайне рішення всіх членів НАТО.

Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО. Прохання з’явилось після того, як, під час масованої атаки РФ на Україну, польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Нагадаємо, в уряді Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.