Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський виступив за ідею збиття Польщею російських ракет та дронів, які їй загрожують, ще над територією України і за наявності відповідного запиту від Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю "Польському радіо", пише "Європейська правда".

Сікорський вважає, що збиття повітряних цілей, які загрожують Польщі, над Україною було б актом польської самооборони.

"Ракета чи дрон, що наближається до нашого повітряного простору, вже становить для нас безпосередню загрозу. Тому я вважаю, що збивання над Україною, на прохання України, підпадає під визначення необхідної оборони", – пояснив міністр.

Він також вважає, що Польща повинна реагувати на загрози, перш ніж хтось постраждає, адже збиття цілей не завжди означає ліквідацію небезпеки.

"Збиття не означає, що це щось зникне. Просто збитий шматок брухту все одно падає на землю і може комусь заподіяти шкоду або щось пошкодити, як, на жаль, ми вже дізналися під час цієї війни", – зазначив Сікорський.

Глава МЗС також заявив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО він переконуватиме союзників перехоплювати російські ракети ще над Україною.

"Я згоден, що ми повинні передбачати загрози, а не лише реагувати тоді, коли комусь уже заподіяно шкоду. І саме тому ми ведемо цю дискусію", – додав дипломат, відмовившись підтвердити, чи цю тему підіймали під час засідання Північноатлантичної ради у понеділок.

За даними ЗМІ, Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО.

Також у Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.

Нагадаємо,20 листопада, у Польщі розбилися три російські об'єкти. За даними слідчих, всі три об'єкти були російськими крилатими ракетами Х-101.