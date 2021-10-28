Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Перші дев'ять місяців перебування на посаді президента Джо Байдена відзначилися різким падінням його рейтингу.

Відповідно до досліджень Gallup, лише 42% опитаних американців позитивно оцінюють роботу свого президента, тоді як у січні-лютому та у квітні 2021 року цей показник складав набагато комфортніші 57%.

Президентський рейтинг став рекордно падати в кінці літа – з 49% підтримки у серпні до 43% у вересні. Загальне падіння популярності Байдена на 15% стало антирекордом за останні 70 років.

Для порівняння, у Дональда Трампа за такий період рейтинг знизився лише на 4,4 % (з 41,3 до 36,9%), а у Барака Обами – на 10,1%. Рейтинги Джорджа Буша-молодшого та Джорджа Буша-старшого, навпаки, на початку каденції зросли на 13% та 12% відповідно.

Зазвичай падіння рейтингу Байдена пов'язують із проблемами у зовнішній політиці: непродуманим виведенням військ з Афганістану та беззубою політикою щодо РФ.

Втім, як свідчить соціологія, американців більш турбують "внутрішні" провали нової адміністрації. Про них і поговоримо.

Коронавірус – в плюс, економіка – в мінус

Що ж призвело до такого обвалу?

Відповідно до того ж таки дослідження Gallup, причинами падіння рейтингу Джо Байдена є поступове розчарування заходами боротьби з епідемією COVID-19, економічні проблеми, високий рівень інфляції, внутрішні міжпартійні непорозуміння, а саме неможливість досягти консенсусу щодо двопартійного законопроєкту про інфраструктуру вартістю $1 трильйон, а також ще більшого пакета внутрішніх витрат, який, серед інших ініціатив, включає ключові інвестиції в охорону дітей та охорону здоров’я, і, звісно ж – зовнішньополітичний аспект – виведення військ США з Афганістану та втрата людських життів.

Відповідно до опитування CNBC, більшість американців все ще схвалює політику президента Байдена щодо боротьби з короновірусом – основний козир Байдена під час торішніх президентських виборів.

Ці зусилля зараз схвалюють 50% американців – зниження також присутнє, але набагато менше, зокрема, ці дії у липні підтримувало 63% американців.

Натомість однією з основних причин різкого падіння рейтингу стають економічні проблеми та недостатнє фокусування на них.

Схвалення економічної політики Джо Байдена є на рівні 40%, що відповідає загальному задоволенню рівнем його роботи, і це на 7% менше, ніж було в липні.

Згідно з опитуванням Fox News, CNBC, Gallup, понад 50% респондентів заявили, що вкрай стурбовані інфляцією, підвищенням цін та проблемами зі зміною ланцюгів постачання. Жодне інше питання не перевищило 50%. Близько 60% респондентів стверджують, що товарів, які колись було легко купити, бракує, включаючи продукти харчування та бакалію, вироби з паперу та засоби для чищення.

Відповідно ж до опитування CBS News/YouGov більшість (60%) американців вважає, що Байден недостатньо уваги приділяє інфляції. Занепокоєння рецесією супроводжуються все більш негативними поглядами на поточний і майбутній стан економіки: 46% кажуть, що економіка погіршиться в наступному році найсильніше за останні 13 років, а 79% вважають, що економіка зараз відображає реальний стан речей.

Показовий момент: президент Байден своїми пріоритетами виділив інфраструктурні питання, створення нових зелених робочих місць та соціальні питання.

Проте це не відповідає очікуванням американців. Лише 27% виборців назвали інфраструктуру однією з головних проблем, а 35% визначають проблеми зміни клімату як пріоритетні.

Не дивлячись на загальну позитивну оцінку байденівського плану економічного оздоровлення, лише близько 40% американців вважають, що він реально здатний допомогти економіці країни.

План на два трильйони

Ще більшим каменем спотикання для адміністрації Джо Байдена став законопроєкт про інфраструктуру.

Президент та лідери демократів сподівалися схвалити ухвалений Сенатом двопартійний законопроєкт минулого місяця, але ця мета була заблокована прогресивним крилом партії, яке відмовилося проводити голосування за закон, якщо він не супроводжувався більшим пакетом видатків на соціальні потреби.

Наразі демократи намагаються проголосувати найближчими днями – перед від'їздом президента на Кліматичну конференцію в Глазго.

У разі досягнення домовленостей щодо пакета вартістю до $2 трильйонів, це дозволило б Палаті представників просунутися у прийнятті двопартійного законопроєкту про розвиток інфраструктури вартістю $1 трильйон і закласти основу для прийняття більш об'ємного соціального пакета.

Відповідний законопроєкт створює можливості до найбільш істотних інвестицій в інфраструктуру США: $110 млрд інвестицій на відбудову доріг та мостів, по $65 млрд інвестицій у розширення доступу до інтернету, а також у розбудову залізниці та мережі енергопостачання, $55 млрд планується спрямувати на відбудову інфраструктури водопостачання. Лише на створення мережі зарядних станцій для електромобілів планується витратити більше $7 мільярдів.

Шанси на схвалення цього пакета залишаються високими.

Наприкінці минулого тижня спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи наблизилися до досягнення угоди щодо соціального та кліматичного порядку денного Байдена, подолавши низку розбіжностей, в тому числі з питань охорони здоров'я.

Зараз Конгрес збирається провести голосування щодо двопартійного законопроєкту про інфраструктуру та затвердити рамки для соціального пакета та питань боротьби зі змінами клімату.

Ліміт держборгу: встигнути до грудня

Так само одночасно сильною та слабкою стороною Джо Байдена стала його велика ініціатива Build Back Better.

Медичне страхування, ціни на ліки, які відпускаються за рецептом, сімейне обслуговування, освіта, житло, бідність, кліматична криза, питання готовності до пандемії та справедливого оподаткуванням – і все це в одному законопроєкті, що робить його напрочуд всеосяжним і дає кожному демократичному виборцю певну надію на те, що політика їхньої мрії нарешті може бути здійснена.

Але одночасно це ускладнює можливість досягнення компромісу, адже доводиться враховувати інтереси всіх.

Кілька сенаторів-демократів, що вимагають менших соціальних витрат, зниження податків на багатих та для корпорацій, підвищення цін на ліки та більше спалювання вуглецю, створюють для партії неможливу дилему. І потрібно шукати механізм оптимального розподілу коштів з урахуванням усіх запитів, саме тому комплексність плану є його слабкою стороною.

З хороших новин є те, що більшість американців підтримують план, який перебуває на розгляді в Конгресі та передбачає збільшення витрат на догляд за дітьми, чисту енергію, комунальні коледжі та довгостроковий догляд за літніми людьми.

Опитування показало, що 41% респондентів підтримують ці заходи, 30% виступають проти, а велика кількість (29%) кажуть, що не знають достатньо, щоб відповісти.

51% респондентів підтримують план, коли їм повідомляють, що його вартість становить від $1,5 до $2,2 трильйона. 57% підтримали план, коли дізналися, що бюджет на його виконання буде отриманий за рахунок збільшення податків на корпорації та тих, хто заробляє понад $400 тисяч на рік.

Втім, одночасно це активізує проблему ліміту державного боргу.

На початку жовтня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про тимчасове підвищення цього ліміту на $480 мільярдів, до $28,4 трильйона.

Такий крок дозволить Вашингтону уникнути дефолту, проте існує проблема: це тимчасове рішення, яке вже 3 грудня втратить чинність. А відповідно, протягом листопада демократам доведеться знайти спільну мову з республіканцями, щоб зробити підняття ліміту постійним.

А зробити це буде вкрай непросто.

Рівняння на листопад 2022-го

Зараз ще зарано говорити про вплив нинішнього низького рейтингу президента Байдена на його можливе переобрання, але уже точно можна говорити про негативний вплив на кандидатів-демократів на майбутніх проміжних виборах у 2022 році.

Якщо рейтинг схвалення роботи президента буде меншим за 50%, то його партія втрачає в середньому 37 місць у Палаті представників.

Про це свідчать результати роботи останніх президентів США.

Зокрема, у 2018 році рейтинг схвалення Дональда Трампа в підсумковому опитуванні Gallup перед виборами становив близько 40% – через це республіканці втратили 40 місць (а разом – і більшість) у Палаті представників.

У 2010 році рейтинг схвалення Барака Обами впав до 45%, а демократи втратили 63 місця (і також – більшість). Те саме фіксувалося і у 1994 році, коли рейтинг схвалення роботи Білла Клінтона становив 46%.

Чи вдасться Джо Байдену переломити цей тренд?

До наступних виборів ще цілий рік і, демократи мають ще вдосталь часу, щоб досягти компромісу з найважливіших питань, таких як "жорсткий" інфраструктурний план та законодавство про соціальний захист.

Також існує ймовірність того, що за рік значно знизиться рівень захворюваності на COVID-19, що стане важливою перемогою демократів.

Втім, поки цього не відбулося, погані рейтинги схвалення роботи Джо Байдена поставили його партію в жахливе політичне становище, давши підстави говорити про швидкий реванш республіканців.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES