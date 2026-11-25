Європейська комісія відкинула твердження Вашингтона про те, що ЄС сприяє глобальному надлишку виробничих потужностей, після того, як адміністрація Трампа запропонувала ввести 15-відсотковий митний тариф на товари з 27 країн Євросоюзу.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

У Єврокомісії 25 листопада заявили, що "категорично відкидають" твердження, що ЄС є джерелом структурного надлишку виробничих потужностей.

"Навпаки, Європа є однією з тих, хто найбільше страждає від надлишку виробничих потужностей. ЄС і США поділяють реальну стурбованість щодо глобального надлишку виробничих потужностей, значна частина якого зумовлена державною політикою та зосереджена в третіх країнах. Ми шкодуємо про відсутність спільних дій", – заявив заступник головного речника Єврокомісії Олоф Гілл.

У середу офіс торгового представника США на чолі з Джеймісоном Гріром запропонував ввести 15-відсотковий тариф на товари з Європейського Союзу, що відповідає верхній межі, узгодженій у рамках трансатлантичного торгівельного перемир’я, укладеного в липні 2025 року між президентом США Дональдом Трампом та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Грір, який, як очікується, наступного понеділка, 30 листопада, візьме участь у засіданні європейських міністрів торгівлі, може зіткнутися з опором щодо розслідування надлишкових виробничих потужностей, заявляє видання. Очікується також, що міністри ЄС порушать питання про відсутність прогресу у зниженні мит на товари ЄС, що містять сталь, на деякі з яких досі поширюються американські мита у розмірі до 50%.

Нагадаємо, адміністрація Трампа готувалася запропонувати нові підвищення митних тарифів щодо Європейського Союзу, Китаю, Мексики, Японії та 12 інших торгівельних партнерів, що стане важливим кроком на шляху до відновлення глобальних мит президента, які Верховний суд США скасував у лютому.

Перед цим Трамп взявся погрожувати Європейському Союзу митами або обмеженням торгівлі після пропозиції наділити Канаду статусом асоційованого члена блоку.