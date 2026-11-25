Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкрив деталі подарунка, який вручив йому президент України Володимир Зеленський під час візиту до Закарпаття.

Про це він розповів у Facebook, передає "Європейська правда".

Прем’єр Угорщини нагадав, що він неодноразово розповідав про свого прадіда Лайоша Еросса, який під час Другої світової війни працював головним секретарем колишнього села Росвигово, що існувало в передмісті Мукачева.

Український президент на згадку про це вручив Мадяру серпневий номер колишнього закарпатського тижневика Az Őslakó за 1942 рік, у якому було опубліковано повідомлення про прийняття прапрадіда угорського прем’єра на роботу.

Мадяр назвав цей подарунок "справжньою сімейною пам’яткою".

Фото: Facebook / Péter Magyar

"Навіть не потрібно говорити, яке значення має такий особистий подарунок згідно з протоколом", – написав він.

Своєю чергою Мадяр подарував Зеленському картину художника з Закарпаття угорського походження Аттіли Копріви, на якій зображено Мукачівський замок, а також книгу київського художника, реставратора та дослідника Арпада Іштвана Мадяра під назвою "Угорці в Києві. Глави з історії угорсько-українських відносин з IX століття до наших днів".

Нагадаємо, 24 листопада Петер Мадяр прибув до України з першим візитом на посаді прем’єр-міністра. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Закарпатті.

Тут прем’єр-міністр Угорщини оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.

Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні, та висловив очікування, що Україна виконає домовленості на пів року раніше за план.

Деталі про цей візит читайте у статті "Європейської правди" Угорщина починає з нуля. Про що домовилися Зеленський та Мадяр та що має зробити Україна