Зберегти віру в ЄС і дати поштовх реформам. Спільне звернення українських організацій
Останнім часом дискусії про українське кандидатство в ЄС йдуть дуже небезпечним шляхом. Причина – те, що європейські політики сприймають процеси в Україні надто спрощено, і тому – помилково.
Це звернення має на меті дати їм аргументи, яких бракує, тому воно буде перекладене та поширене кількома офіційними мовами ЄС. "Європейська правда" публікує також його українську версію, щоби допомогти тим, хто буде спілкуватися у ці дні з європейцями – політиками та пересічними громадянами. Лише разом ми зможемо переконати ЄС у тому, наскільки серйозне питання зараз стоїть на порядку денному.
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За три тижні Європейська рада розгляне можливість надання Україні статусу кандидата. Важливість цього кроку багато хто в ЄС недооцінює.
Лунають голоси за його відтермінування – але це зашкодить як Україні, так і самому ЄС. Ми пояснимо, чому це сповільнить повоєнне реформування; підірве демократичні зміни в інших країнах, включаючи Балкани; збільшить навантаження на бюджет ЄС; підштовхне до нової нестабільності у Європі.
Однак є можливість уникнути цього, дати потужний поштовх реформам і відкрити для ЄС нові можливості. Ми, представники українських аналітичних центрів та інших організацій громадянського суспільства, пропонуємо безпечний підхід, що враховує занепокоєння ЄС і дозволить відмовитися від ідеї надання Україні проміжних статусів на кшталт "потенційного кандидата".
Необхідно підкреслити, що членство України в ЄС наразі не є предметом обговорення. До нього довгий шлях. Україна має впровадити EU Acquis та реформуватися в усіх сферах, від промислового виробництва до верховенства права чи цифрової безпеки. Україна поважає процедуру і розуміє, що не стане членом ЄС без проведення глибоких реформ, які є не менш важливими, ніж вступ як такий.
Однак критерії для статусу кандидата Україна вже впевнено виконує.
Майже усі держави, що подавали заявки на вступ після 1993 року, коли з’явилися Копенгагенські критерії, відповідали їм меншою мірою, ніж Україна, що вже понад сім років виконує Угоду про асоціацію та близька до ЄС у низці сфер, від електроенергетики до зовнішньої політики. Жодна держава Балкан, що є кандидатами, на момент отримання цього статусу не відповідала стандартам ЄС настільки, як Україна сьогодні.
Щорічні звіти ЄС визнають progress on reform path. Неурядові аналітичні центри у травні-2022 в окремих зверненнях до ЄС закликали визнати Україну кандидатом, зважаючи на досягнення у виконанні Угоди про асоціацію, антикорупції, енергетиці та в реформах загалом. Понад 90% українців підтримують рух до ЄС.
За цих умов імовірне рішення Європейської ради не визнавати Україну кандидатом, навіть замасковане за іншим статусом, надішле українському суспільству чіткий сигнал: ЄС не бачить Україну членом європейської сім’ї всупереч офіційним заявам та думці більшості громадян ЄС, які підтримують рух України до членства, за даними Євробарометра.
Цей несправедливий крок підсилить євроскептиків та людей, що звикли використовувати неналежний вплив та виступають проти структурних реформ в Україні. Він послабить реформаторів в уряді, парламенті та суспільстві.
Цей крок вдарить по проєвропейських силах у інших державах, які вагаються щодо напрямку свого розвитку, включно з деякими державами Західних Балкан. Складно повірити у перспективу членства, якщо ЄС блокує навіть статус кандидата для України, яка очевидно виконує критерії. Невдовзі це підсилить євроскептиків у Белграді, Сараєві чи Скоп’є, не кажучи вже про геополітичну мрію багатьох у ЄС щодо майбутньої демократизації Росії.
Це також зашкодить ефективності витрачання коштів ЄС, які будуть спрямовані на повоєнне відновлення України. Статус кандидата стане зеленим світлом для європейських інвесторів, що зменшить навантаження на бюджет ЄС і дасть поштовх як українській, так і європейській економіці.
Нерішучість ЄС допоможе втілити ключове завдання агресивної Росії: посіяти зневіру до Заходу, загальмувати демократизацію регіону і закріпити його у зоні нестабільності.
Ми знаємо, що декілька столиць ЄС занепокоєні, що Київ, отримавши статус кандидата, вимагатиме подальшої безумовної інтеграції та втратить апетит до реформ. Найкращий шлях зняти це занепокоєння – висунути передумови початку переговорів про вступ, тобто наступного технічного кроку після кандидатства.
Україна мала подібний досвід. У 2010 році, після ухвалення візових полегшень, ЄС запропонував Україні амбітний План дій для візової лібералізації. Після Революції гідності Україна виконала цей план, ухваливши реформи, які видавалися неможливими. З 2017 року українці використовують безвізові поїздки, що виявилося виграшним і для України, і для ЄС.
Ми закликаємо ЄС обрати цей шлях та сформувати амбітні вимоги щодо проведення чутливих реформ, включно з судовою та антикорупційною. Українське громадянське суспільство буде вашим партнером у напрацюванні цього плану та просуванні реформ. Але для успіху необхідно, щоби вимоги сприймались як справедливі.
Визнання статусу кандидата із встановленням амбітних вимог для подальших кроків створить потужний інструмент реформування України, дозволить уникнути зневіри політиків та суспільства, а також посилить Євросоюз і його авторитет у світі.
Звернення підписали 180 українських НУО, які працюють над просуванням європейських змін в Україні: аналітичні центри, асоціації, профспілки та благодійні фонди (список доповнюється)
|1
|Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
|2
|Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ
|3
|ГО "Європейська правда"
|4
|ГО "Центр "Нова Європа"
|5
|Міжнародний фонд "Відродження"
|6
|Рада зовнішньої політики "Українська призма"
|7
|Лабораторія законодавчих ініціатив
|8
|ГО "Центр економічної стратегії"
|9
|ГО "Фундація DEJURE"
|10
|Федерація професійних спілок України
|11
|ГО "ДІКСІ ГРУП"
|12
|Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
|13
|Український центр європейської політики
|14
|Українська школа політичних студій
|15
|Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля"
|16
|Центр політико-правових реформ
|17
|ГО "Український кризовий медіа центр (УКМЦ)
|18
|ГО "Інтерньюз-Україна"
|19
|Фонд "Демократичні ініціативи"
|20
|Український незалежний центр політичних досліджень
|21
|Школа політичної аналітики при Києво-Могилянській академії
|22
|Український інститут міжнародної політики
|23
|Національна платформа стійкості та згуртованості
|24
|Центр протидії корупції
|25
|Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"
|26
|ГО "Українська асоціація оцінювання"
|27
|ГО "Агенція Європейських Інновацій"
|28
|ГО "Європа без барєрів"
|29
|ІАЦ "Громадський Простір"
|30
|ГО "Товариство Лева"
|31
|мНУО "Європейська Медіа Платформа"
|32
|Громадянська мережа ОПОРА
|33
|Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"
|34
|Центр спільних дій
|35
|Український католицький університет
|36
|Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції
|37
|Центр трансатлантичного діалогу
|38
|ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС"
|39
|Центр громадянських свобод
|40
|ГО "Рух ЧЕСНО"
|41
|ГО "Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони"
|42
|ГО "Інститут Центральноєвропейської Стратегії"
|43
|ГО "Детектор медіа"
|44
|ГО "Інформаційна Безпека"
|45
|Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції
|46
|Асоціація енергоефективні міста України
|47
|ГО "Центр оборонних стратегій"
|48
|МБО "Екологія - Право - Людина"
|49
|ГО "Розвиткова агенція досліджень та аналітики 'РАДА'"
|50
|Платформа Публічної Дипломатії (Харків)
|51
|Аналітичний центр Cedos
|52
|ГО "Центр міжнародної безпеки"
|53
|ГО "Центр прикладних досліджень"
|54
|ГО "Інститут Центральної Європи"
|55
|ГО "Інститут масової інформації"
|56
|ГО "Інститут аналітики та адвокації"
|57
|Центр соціальних досліджень Сумського державного університету
|58
|Інститут законодавчих ідей
|59
|Карпатський інститут аналітики, FrankoLytics
|60
|ГО "Стейтвотч"
|61
|ГО "Європейський Рух України"
|62
|ГО "Агенція журналістики даних"
|63
|ГО "Центр нових рішень"
|64
|ГО "Сприяння міжкультурному співробітництву
|65
|ГО "Національний екологічний центр України"
|66
|ГО "Волонтери Закарпаття"
|67
|ГО "Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
|68
|Інститут громадських стратегій
|69
|Молодіжна організація "СТАН"
|70
|Центр Прав Людини "Древо життя"
|71
|ВГО "Жіночий консорціум України"
|72
|ГС "Громадські ініціативи України"
|73
|ГО "Інститут прикладних гуманітраних досліджень"
|74
|ГО "Європейський вибір"
|75
|Центр соціально-економічних досліджень - Кейс Україна
|76
|Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
|77
|ГО "Асоціація велосипедистів Києва"
|78
|Одеська обласна організація ВГО КВУ
|79
|ГО "Вокс Україна"
|80
|ГО "Група стратегічних та безпекових студій"
|81
|ГО "Точка доступу"
|82
|Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|83
|ГО "Прес-клуб реформ", Кропивницький
|84
|ГО "Антикорупційний штаб"
|85
|МБО "Партнерство "Кожній дитині"
|86
|Громадська організація "Територія успіху"
|87
|ГО "Центр Стратегічних Досліджень"
|88
|ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
|89
|Благодійна організація "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень"
|90
|ГО "Центр публічної дипломатії"
|91
|Українська фундація безпекових студій
|92
|ГО "Центр політики і права імені Станислава Дністрянського"
|93
|ГО "Бюро соціальних та політичних розробок"
|94
|ГО "РАДА ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ"
|95
|ГО "Інститут політичних та соціально-економічних досліджень"
|96
|ГО "Ефективні комунікації"
|97
|ГО "Антикорупційний штаб"
|98
|Благодійна організація "Фонд громади міста Гола Пристань "Свята Ольга"
|99
|ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
|100
|ГО "СТЕжКА"
|101
|ГО "Фонд розвитку міста Миколаєва"
|102
|ГО "Європейський діалог"
|103
|Буковинський центр виборчих технологій
|104
|Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини
|105
|ГО "Точка опори ЮА"
|106
|ГО "Жіноча Професійна Ліга"
|107
|МБО ІЦ "Зелене досьє"
|108
|ГО "Сумська молодіжна організація "ЛІЦЕЙ"
|109
|ГО "МІНЗМІН"
|110
|ГО "Центральноукраїнська волонтерська організація"
|111
|ГО "Харківський антикорупційний центр"
|112
|ГО "Екоклуб"
|113
|ГО "Молоді Агенти Змін"
|114
|Форум Європейських Студентів — Асоціація Генеральних Штатів Студентів Європи — Київ
|115
|Громадська спілка "Українська асоціація досконалості та якості"
|116
|ГО "Центр громадянського представництва "Життя"
|117
|ГО "Еколтава"
|118
|Профспілка працівників агропромислового комплексу України
|119
|ГО "Клуб економістів"
|120
|Центр громадського моніторингу та досліджень
|121
|Донецька обласна ГО "Народний контроль"
|122
|Профспілка працівників радіоелектроніки та машинобудування України
|123
|Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
|124
|ГО "Том14" (Bihus.info)
|125
|Черкаська агенція регіонального розвитку
|126
|ГО "Квадрівіум"
|127
|ГО "Агроекологічна сертифікація Київщини"
|128
|ГО "Екоґвалт"
|129
|ГО "Експертний центр з прав людини"
|130
|ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
|131
|ГО "Центр журналістських розслідувань "Сила правди"
|132
|Інститут професійних кваліфікацій
|133
|ГО "Центр досліджень проблем громадянського суспільства"
|134
|ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
|135
|Асоціація "Укрзовніштранс"
|136
|Профспілка машинобудівників та приладобудівників України
|137
|ГС "Досить труїти Кривий Ріг"
|138
|ГО "Суспільна служба України"
|139
|Громадська організація "Флора"
|140
|ГО "Рада молодих вчених", м.Суми
|141
|"Центр освіти впродовж життя"
|142
|Асоціація проектних менеджерів України
|143
|"Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології"
|144
|Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України
|145
|ГО Центр соціальної безпеки і регіональних ініціатив
|146
|Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства
|147
|Всеукраїнський Альянс Профспілок
|148
|ГО "Центр регіональних досліджень"
|149
|ГО "Рівайлдінг Україна"
|150
|ГО "Інститут Євроатлантичного співробітництва"
|151
|Громадянська Платформа "Нова Країна"
|152
|Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
|153
|Центр демократії та верховентва права (ЦЕДЕМ)
|154
|ГО Відкритий Університет Майдану (ВУМ)
|155
|ГО "Збережи Дніпро"
|156
|ГО "Коаліція дієвців культури"
|157
|ГО "Музей сучасного мистецтва"
|158
|Фундація "Відкрите суспільство"
|159
|ЛМГО "Мистецька рада "Діалог"
|160
|Центр реформ та місцевого розвитку
|161
|Інститут професійних кваліфікацій
|162
|ГО "Міжнародний книжковий фестиваль "Книжковий космос"
|163
|ГО "Львівський центр медіації"
|164
|Національна спілка театральних діячів України
|165
|Чорноморське відділення Української екологічної академії наук
|166
|ГО "Центр соціального партнерства, переговорів та медіації "Домовся Про"
|167
|Профспілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України
|168
|ГО "Екологічний клуб "Край"
|169
|Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України
|170
|Громадська організація "Всеукраїнське Братство Бджолярів України"
|171
|Громадська організація "Українська асоціація Одоо"
|172
|ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
|173
|ГО Платформа Громадський контроль
|174
|Українська асоціація інвестиційного бізнесу
|175
|ГО "Запорізька сільськогосподарська палата!
|176
|ВГС "Асамблея аграрних палат України"
|177
|ГО "Львівська аграрна палата"
|178
|Полтавська обласна ГО "Аналітичний Центр "Бюро економічних та соціальних досліджень"
|179
|Професійна спілка працівників нафтової і газової промисловості України
|180
|ГО "Зелений Фронт"