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Зберегти віру в ЄС і дати поштовх реформам. Спільне звернення українських організацій

Четвер, 2 червня 2022, 11:40
Фото: DPA/East News
Мітинг перед канцелярією уряду Німеччини на підтримку вступу України до ЄС. Берлін, 28 травня 2022 року

Останнім часом дискусії про українське кандидатство в ЄС йдуть дуже небезпечним шляхом. Причина – те, що європейські політики сприймають процеси в Україні надто спрощено, і тому – помилково.

Це звернення має на меті дати їм аргументи, яких бракує, тому воно буде перекладене та поширене кількома офіційними мовами ЄС. "Європейська правда" публікує також його українську версію, щоби допомогти тим, хто буде спілкуватися у ці дні з європейцями – політиками та пересічними громадянами. Лише разом ми зможемо переконати ЄС у тому, наскільки серйозне питання зараз стоїть на порядку денному.

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За три тижні Європейська рада розгляне можливість надання Україні статусу кандидата. Важливість цього кроку багато хто в ЄС недооцінює.

Лунають голоси за його відтермінування – але це зашкодить як Україні, так і самому ЄС. Ми пояснимо, чому це сповільнить повоєнне реформування; підірве демократичні зміни в інших країнах, включаючи Балкани; збільшить навантаження на бюджет ЄС; підштовхне до нової нестабільності у Європі.

Однак є можливість уникнути цього, дати потужний поштовх реформам і відкрити для ЄС нові можливості. Ми, представники українських аналітичних центрів та інших організацій громадянського суспільства, пропонуємо безпечний підхід, що враховує занепокоєння ЄС і дозволить відмовитися від ідеї надання Україні проміжних статусів на кшталт "потенційного кандидата".

Необхідно підкреслити, що членство України в ЄС наразі не є предметом обговорення. До нього довгий шлях. Україна має впровадити EU Acquis та реформуватися в усіх сферах, від промислового виробництва до верховенства права чи цифрової безпеки. Україна поважає процедуру і розуміє, що не стане членом ЄС без проведення глибоких реформ, які є не менш важливими, ніж вступ як такий.

Однак критерії для статусу кандидата Україна вже впевнено виконує.

Майже усі держави, що подавали заявки на вступ після 1993 року, коли з’явилися Копенгагенські критерії, відповідали їм меншою мірою, ніж Україна, що вже понад сім років виконує Угоду про асоціацію та близька до ЄС у низці сфер, від електроенергетики до зовнішньої політики. Жодна держава Балкан, що є кандидатами, на момент отримання цього статусу не відповідала стандартам ЄС настільки, як Україна сьогодні.

Щорічні звіти ЄС визнають progress on reform path. Неурядові аналітичні центри у травні-2022 в окремих зверненнях до ЄС закликали визнати Україну кандидатом, зважаючи на досягнення у виконанні Угоди про асоціацію, антикорупції, енергетиці та в реформах загалом. Понад 90% українців підтримують рух до ЄС.

За цих умов імовірне рішення Європейської ради не визнавати Україну кандидатом, навіть замасковане за іншим статусом, надішле українському суспільству чіткий сигнал: ЄС не бачить Україну членом європейської сім’ї всупереч офіційним заявам та думці більшості громадян ЄС, які підтримують рух України до членства, за даними Євробарометра.

Цей несправедливий крок підсилить євроскептиків та людей, що звикли використовувати неналежний вплив та виступають проти структурних реформ в Україні. Він послабить реформаторів в уряді, парламенті та суспільстві.

Цей крок вдарить по проєвропейських силах у інших державах, які вагаються щодо напрямку свого розвитку, включно з деякими державами Західних Балкан. Складно повірити у перспективу членства, якщо ЄС блокує навіть статус кандидата для України, яка очевидно виконує критерії. Невдовзі це підсилить євроскептиків у Белграді, Сараєві чи Скоп’є, не кажучи вже про геополітичну мрію багатьох у ЄС щодо майбутньої демократизації Росії.

Це також зашкодить ефективності витрачання коштів ЄС, які будуть спрямовані на повоєнне відновлення України. Статус кандидата стане зеленим світлом для європейських інвесторів, що зменшить навантаження на бюджет ЄС і дасть поштовх як українській, так і європейській економіці.

Нерішучість ЄС допоможе втілити ключове завдання агресивної Росії: посіяти зневіру до Заходу, загальмувати демократизацію регіону і закріпити його у зоні нестабільності.

Ми знаємо, що декілька столиць ЄС занепокоєні, що Київ, отримавши статус кандидата, вимагатиме подальшої безумовної інтеграції та втратить апетит до реформ. Найкращий шлях зняти це занепокоєння – висунути передумови початку переговорів про вступ, тобто наступного технічного кроку після кандидатства.

Україна мала подібний досвід. У 2010 році, після ухвалення візових полегшень, ЄС запропонував Україні амбітний План дій для візової лібералізації. Після Революції гідності Україна виконала цей план, ухваливши реформи, які видавалися неможливими. З 2017 року українці використовують безвізові поїздки, що виявилося виграшним і для України, і для ЄС.

Ми закликаємо ЄС обрати цей шлях та сформувати амбітні вимоги щодо проведення чутливих реформ, включно з судовою та антикорупційною. Українське громадянське суспільство буде вашим партнером у напрацюванні цього плану та просуванні реформ. Але для успіху необхідно, щоби вимоги сприймались як справедливі.

Визнання статусу кандидата із встановленням амбітних вимог для подальших кроків створить потужний інструмент реформування України, дозволить уникнути зневіри політиків та суспільства, а також посилить Євросоюз і його авторитет у світі.

Звернення підписали 180 українських НУО, які працюють над просуванням європейських змін в Україні: аналітичні центри, асоціації, профспілки та благодійні фонди (список доповнюється)

1 Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
2 Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ
3 ГО "Європейська правда"
4 ГО "Центр "Нова Європа"
5 Міжнародний фонд "Відродження"
6 Рада зовнішньої політики "Українська призма"
7 Лабораторія законодавчих ініціатив
8 ГО "Центр економічної стратегії"
9 ГО "Фундація DEJURE"
10 Федерація професійних спілок України
11 ГО "ДІКСІ ГРУП"
12 Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
13 Український центр європейської політики
14 Українська школа політичних студій
15 Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля"
16 Центр політико-правових реформ
17 ГО "Український кризовий медіа центр (УКМЦ)
18 ГО "Інтерньюз-Україна"
19 Фонд "Демократичні ініціативи"
20 Український незалежний центр політичних досліджень
21 Школа політичної аналітики при Києво-Могилянській академії
22 Український інститут міжнародної політики
23 Національна платформа стійкості та згуртованості
24 Центр протидії корупції
25 Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"
26 ГО "Українська асоціація оцінювання"
27 ГО "Агенція Європейських Інновацій"
28 ГО "Європа без барєрів"
29 ІАЦ "Громадський Простір"
30 ГО "Товариство Лева"
31 мНУО "Європейська Медіа Платформа"
32 Громадянська мережа ОПОРА
33 Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"
34 Центр спільних дій
35 Український католицький університет
36 Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції
37 Центр трансатлантичного діалогу
38 ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС"
39 Центр громадянських свобод
40 ГО "Рух ЧЕСНО"
41 ГО "Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони"
42 ГО "Інститут Центральноєвропейської Стратегії"
43 ГО "Детектор медіа"
44 ГО "Інформаційна Безпека"
45 Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції
46 Асоціація енергоефективні міста України
47 ГО "Центр оборонних стратегій"
48 МБО "Екологія - Право - Людина"
49 ГО "Розвиткова агенція досліджень та аналітики 'РАДА'"
50 Платформа Публічної Дипломатії (Харків)
51 Аналітичний центр Cedos
52 ГО "Центр міжнародної безпеки"
53 ГО "Центр прикладних досліджень"
54 ГО "Інститут Центральної Європи"
55 ГО "Інститут масової інформації"
56 ГО "Інститут аналітики та адвокації"
57 Центр соціальних досліджень Сумського державного університету
58 Інститут законодавчих ідей
59 Карпатський інститут аналітики, FrankoLytics
60 ГО "Стейтвотч"
61 ГО "Європейський Рух України"
62 ГО "Агенція журналістики даних"
63 ГО "Центр нових рішень"
64 ГО "Сприяння міжкультурному співробітництву
65 ГО "Національний екологічний центр України"
66 ГО "Волонтери Закарпаття"
67 ГО "Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
68 Інститут громадських стратегій
69 Молодіжна організація "СТАН"
70 Центр Прав Людини "Древо життя"
71 ВГО "Жіночий консорціум України"
72 ГС "Громадські ініціативи України"
73 ГО "Інститут прикладних гуманітраних досліджень"
74 ГО "Європейський вибір"
75 Центр соціально-економічних досліджень - Кейс Україна
76 Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
77 ГО "Асоціація велосипедистів Києва"
78 Одеська обласна організація ВГО КВУ
79 ГО "Вокс Україна"
80 ГО "Група стратегічних та безпекових студій"
81 ГО "Точка доступу"
82 Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка
83 ГО "Прес-клуб реформ", Кропивницький
84 ГО "Антикорупційний штаб"
85 МБО "Партнерство "Кожній дитині"
86 Громадська організація "Територія успіху"
87 ГО "Центр Стратегічних Досліджень"
88 ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
89 Благодійна організація "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень"
90 ГО "Центр публічної дипломатії"
91 Українська фундація безпекових студій
92 ГО "Центр політики і права імені Станислава Дністрянського"
93 ГО "Бюро соціальних та політичних розробок"
94 ГО "РАДА ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ"
95 ГО "Інститут політичних та соціально-економічних досліджень"
96 ГО "Ефективні комунікації"
97 ГО "Антикорупційний штаб"
98 Благодійна організація "Фонд громади міста Гола Пристань "Свята Ольга"
99 ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
100  ГО "СТЕжКА"
101  ГО "Фонд розвитку міста Миколаєва"
102  ГО "Європейський діалог"
103  Буковинський центр виборчих технологій 
104  Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини
105  ГО "Точка опори ЮА"
106  ГО "Жіноча Професійна Ліга"
107  МБО ІЦ "Зелене досьє"
108  ГО "Сумська молодіжна організація "ЛІЦЕЙ"
109  ГО "МІНЗМІН"
110  ГО "Центральноукраїнська волонтерська організація"
111  ГО "Харківський антикорупційний центр"
112  ГО "Екоклуб"
113  ГО "Молоді Агенти Змін"
114  Форум Європейських Студентів — Асоціація Генеральних Штатів Студентів Європи — Київ
115   Громадська спілка "Українська асоціація досконалості та якості"
116  ГО "Центр громадянського представництва "Життя"
117  ГО "Еколтава"
118  Профспілка працівників агропромислового комплексу України
119  ГО "Клуб економістів"
120  Центр громадського моніторингу та досліджень
121  Донецька обласна ГО "Народний контроль"
122  Профспілка працівників радіоелектроніки та машинобудування України
123  Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
124  ГО "Том14" (Bihus.info)
125  Черкаська агенція регіонального розвитку
126  ГО "Квадрівіум"
127  ГО "Агроекологічна сертифікація Київщини"
128  ГО "Екоґвалт"
129  ГО "Експертний центр з прав людини"
130  ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
131  ГО "Центр журналістських розслідувань "Сила правди"
132  Інститут професійних кваліфікацій
133  ГО "Центр досліджень проблем громадянського суспільства"
134  ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
135  Асоціація "Укрзовніштранс"
136  Профспілка машинобудівників та приладобудівників України
137  ГС "Досить труїти Кривий Ріг"
138  ГО "Суспільна служба України"
139  Громадська організація "Флора"
140  ГО "Рада молодих вчених", м.Суми
141  "Центр освіти впродовж життя"
142  Асоціація проектних менеджерів України
143  "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології"
144  Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України
145  ГО Центр соціальної безпеки і регіональних ініціатив
146  Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства
147  Всеукраїнський Альянс Профспілок
148  ГО "Центр регіональних досліджень"
149  ГО "Рівайлдінг Україна"
150  ГО "Інститут Євроатлантичного співробітництва"
151  Громадянська Платформа "Нова Країна"
152  Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
153  Центр демократії та верховентва права (ЦЕДЕМ)
154  ГО Відкритий Університет Майдану (ВУМ)
155  ГО "Збережи Дніпро"
156  ГО "Коаліція дієвців культури"
157  ГО "Музей сучасного мистецтва"
158  Фундація "Відкрите суспільство"
159  ЛМГО "Мистецька рада "Діалог"
160  Центр реформ та місцевого розвитку
161  Інститут професійних кваліфікацій
162  ГО "Міжнародний книжковий фестиваль "Книжковий космос"
163  ГО "Львівський центр медіації"
164  Національна спілка театральних діячів України
165  Чорноморське відділення Української екологічної академії наук
166  ГО "Центр соціального партнерства, переговорів та медіації "Домовся Про"
167  Профспілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України
168  ГО "Екологічний клуб "Край"
169  Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України
170  Громадська організація "Всеукраїнське Братство Бджолярів України"
171  Громадська організація "Українська асоціація Одоо"
172  ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
173  ГО Платформа Громадський контроль 
174  Українська асоціація інвестиційного бізнесу
175  ГО "Запорізька сільськогосподарська палата! 
176  ВГС "Асамблея аграрних палат України"
177  ГО "Львівська аграрна палата"
178  Полтавська обласна ГО "Аналітичний Центр "Бюро економічних та соціальних досліджень"
179  Професійна спілка працівників нафтової і газової промисловості України
180  ГО "Зелений Фронт"

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