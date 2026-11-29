Президент Чехії Петр Павел вважає, що діяльність Яроміра Зуни на чолі Міністерства оборони деструктивною та шкідливою, зокрема через позицію того щодо України.

Про це Павел сказав у розмові з Ceska televize, передає "Європейська правда".

Критикуючи міністра оборони, чеський президент згадав, що Зуна перешкоджав начальнику Генерального штабу Мирославу Главачу відвідати Україну для того, щоб перейняти її бойовий досвід.

"Останнім часом мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що шкодить Чеській Республіці, а не як те, що нам якось допомагає", – заявив Павел.

Серед іншого, президента обурюють "деякі нестандартні кадрові заходи" всередині Міноборони, постійні зусилля Зуни щодо обмеження витрат на оборону та його неодноразові заяви про те, що рівень оборонних видатків у розмірі 2% від ВВП є достатнім.

Павел вважає, що Зуна діє таким чином відповідно до політики своєї партії "Свобода і пряма демократія" (SPD).

"SPD вже давно заявляє, що видатки на оборону не є її пріоритетом, що союзницькі зобов’язання не є її пріоритетом і що підтримка України не є її пріоритетом", – зазначив президент Чехії.

Президент Чехії Петр Павел також вважає невдалим той факт, що чеські військові не брали участі в навчаннях Koalicja 2026, в рамках яких збройні сили 11 європейських країн у Польщі відпрацьовували те, як вони зможуть підтримувати мир в Україні після закінчення російської агресії.

Нагадаємо, на саміті ЄС 26 листопада прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтвердив опозицію своєї країни до ідеї пов’язати фінансування України з фінансуванням держав-членів.