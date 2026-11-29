Станом на ранок суботи в Гагаузії, автономному регіоні Молдови, зафіксували 24 порушення під час виборів керівника (башкана) регіону.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на дані спостережної місії Promo-LEX, передає "Європейська правда".

Серед виявлених порушень – присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях, порушення таємниці голосування та групове голосування.

За даними Promo-LEX, дев’ять інцидентів пов’язані з необґрунтованою присутністю сторонніх осіб на виборчих дільницях або в радіусі 100 метрів від них. У п’яти випадках було виявлено порушення таємниці голосування, а ще п’ять випадків стосуються необґрунтованого групового голосування.

Зокрема місія зафіксувала інцидент, який стався на виборчій дільниці у Вулканештах, де дві виборниці радилися під час голосування. Одна з них вказала іншій, за якого кандидата голосувати. Члени виборчої комісії не втрутилися у ситуацію.

В іншому випадку двоє виборців разом увійшли до однієї кабінки для голосування і голосували по черзі. На цей інцидент також не відреагували члени комісії.

Спостерігачі також зафіксували, що один виборець на дільниці у Світлому сфотографував свій бюлетень. За даними місії, члени комісії втрутилися та переконалися, що фотографію було видалено як із галереї телефону, так і з теки видалених файлів.

Водночас на дільниці у Ферапонтівці жінка, яка перебувала в сусідньому магазині, стежила за людьми, що виходили з дільниці, і записувала їхні імена та прізвища на аркуші паперу.

Щодо умов проведення виборів, організація Promo-LEX зазначила, що з 67 виборчих дільниць 15 були відкриті трохи раніше або пізніше 07:00. Принаймні на п’яти дільницях не було дотримано урочистості відкриття шляхом виконання гімну та підняття державного прапора.

Інші проблеми стосуються доступності та умов у виборчих дільницях. За даними спостерігачів, 30 дільниць не пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями, а в дев’яти – не було забезпечено опалення. Крім того, було зафіксовано три випадки скупчення виборців.

Організація зазначила, що станом на 10:45 центральна команда розглянула 24 повідомлення про інциденти, і всі вони були підтверджені. Для порівняння: у першому турі виборів башкана Гагаузії станом на 10:30 було зареєстровано 27 інцидентів.

Нагадаємо, 29 листопада, в Гагаузії відбувається другий тур виборів на посаду башкана, в якому змагаються незалежний кандидат Александр Стояногло та підтримуваний Партією соціалістів Федір Гагауз.

У першому турі Стояногло набрав 38,44% виборців, за Гагауз – 24,21%. Однак перемога у першому турі Стояногло, колишнього генпрокурора та суперника Маї Санду на президентських виборах, не гарантує йому фінального виграшу в Гагауза, якого називають кандидатом Москви.

Посада башкана Гагаузії стала вакантною у серпні, коли Народні збори констатували припинення повноважень Євгенії Гуцул.

Гуцул була засуджена у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор" до 7 років позбавлення волі.

Детально про важливість виборів у Гагаузії читайте у статті "Ляпас з Молдови. Як вибори у Гагаузії довели провал старих підходів Кремля".