У суботу ввечері в Парижі відбулися сутички під час молодіжного з’їзду ультраправої партії "Національне об’єднання", де виступала неформальна лідерка руху Марін Ле Пен.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

Близько 600 активістів "Національного об’єднання" зібралися у суботу у Венсенському лісі на партійний з’їзд. Поліції довелося втрутитися після того, як правоохоронці отримали повідомлення про 60 осіб у балаклавах, які рухалися в бік учасників заходу.

Після того як екіпажі поліції прибули на місце, на них почали кидати різні предмети. Порушники порядку також неодноразово ображали та знімали на камеру активістів "Національного об’єднання".

Під час заходу було затримано тринадцять осіб, у тому числі трьох за "умисне насильство в складі групи щодо представника правоохоронних органів, опір, участь у збройному скупченні та носіння зброї категорії D".

Під час тисняви один поліцейський отримав поранення в щелепу. Після медичного огляду було встановлено, що його стан не є серйозним, так само як і стан двох співробітників служби безпеки "Національного об’єднання" та інших активістів, які також отримали легкі поранення.

Поліцейська префектура додає, що ввечері поблизу місця партійного з’їзду сталися ще два інциденти. Близько 21:15 було затримано чотирьох осіб за скупчення з метою вчинення насильства. Також було затримано п’ятьох неповнолітніх, які носили балаклави та протестували проти мітингу партії; згодом їх відпустили.

Марін Ле Пен, яка виступала з промовою на заході, закликала учасників відмовитися від будь-якої "віктимізації" та не піддаватися провокаціям.

Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, по всій Франції відбулися переважно мирні демонстрації проти насильства над жінками, високої вартості життя та на захист прав студентів, участь у яких була значно меншою, ніж тижнем раніше.

Протести у Франції тривають сьому суботу поспіль. Зокрема, під час демонстрацій 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про ці події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.