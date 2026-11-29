На референдумі 29 листопада 54,9% швейцарців, попередньо, проголосували за послаблення експортних обмежень зброї швейцарського виробництва.

Про це повідомляє SRF з посиланням на проміжні результати референдуму, передає "Європейська правда".

Проти послаблення правил експорту зброї попередньо висловились 45,1% громадян.

Поправка до Закону про військові матеріали, винесена на референдум, дозволить експорт швейцарського озброєння до 36 держав-партнерів, серед яких США, Ізраїль та багато країн ЄС, навіть у випадку, якщо вони залучені до збройного конфлікту. Вона також скасує обов’язкову необхідність отримання згоди Швейцарії перед реекспортом зброї до третьої країни.

При цьому швейцарський уряд залишає за собою право мати останнє слово щодо експорту з міркувань зовнішньої політики, політики нейтралітету або безпеки. Винятком є Україна, якій заборонено постачати військове спорядження як безпосередньо, так і опосередковано.

На думку прихильників послаблення обмежень, мета реформи полягає в тому, щоб зберегти конкурентоспроможну оборонну промисловість, гарантувати постачання для армії та не ставити Швейцарію в нерівні умови порівняно з іноземними конкурентами.

Ліва частина політичного спектру та пацифістські організації, своєю чергою, засуджують послаблення експортних вимог через ризик того, що швейцарська зброя буде використовуватися в конфліктах, а також порушення принципу нейтралітету.

Федеральна рада Швейцарії раніше підтримала пом’якшення правил експорту, запропоновані парламентом. Однак коаліція лівих партій оскаржила їх, ініціювавши референдум.

Згідно з чинними правилами, які були посилені наприкінці 2021 року, постачання зброї до країн, що беруть участь у конфліктах, суворо заборонено. Це змусило Швейцарію заблокувати поставки зброї швейцарського виробництва до України, що викликало обурення європейських союзників. У 2023 році країна заборонила державному виробнику зброї Ruag AG продати майже 100 танків Німеччині, яка планувала їх модернізувати для постачання Києву.

Більше про це читайте у статті Нейтралітет більше не проблема: чому Швейцарія пішла на спрощення експорту зброї