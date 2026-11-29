В уряді Греції заявили про різке зростання числа прибулих на острів Крит мігрантів; за останній день туди прибули 2 027 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр з питань міграції та притулку Греції Танос Плевріс, повідомляє Kathimerini.

Зростання міграційних потоків до грецького острова відновилося у четвер, а особливо посилилося в ніч з суботи на неділю. Уряд має інформацію про майбутнє прибуття ще 12 човнів із приблизно 600 мігрантами на борту.

Кількість прибуваючих зростає на тлі екстрених повідомлень попередженнями про екстремальні погодні явища. З вечора неділі у Греції очікуються сильні дощі та холод. Через це сотні людей ризикують залишитися повністю без захисту від погодних умов, оскільки немає доступного критого приміщення, яке могло б прийняти їх усіх.

Очікується, що протягом тижня на Криті постійно перебуватиме судно для перевезення мігрантів до центрів розміщення в інших регіонах країни, повідомив Плевріс. Міністр назвав останні 48 годин найскладнішими за рік щодо прибуття мігрантів на Крит, зазначивши, що наявні інфраструктурні об’єкти зазнають значного навантаження.

Плевріс пов’язав збільшення кількості прибулих з обмеженою співпрацею лівійської влади, пояснивши, що останні події в країні, зокрема українські дронові атаки, призвели до зосередження сил берегової охорони Лівії в певних районах.

"Насправді з боку Лівії не було жодного захисту", – зазначив він.

28 листопада повідомлялося, що протягом двох днів до берегів грецьких островів Крит та Гавдос прибули понад тисяча мігрантів.

У жовтні Греція заявила, що ЄС повинен розробити механізм надзвичайних заходів для тимчасового призупинення розгляду заяв про надання притулку під час масштабних міграційних криз, таких як прибуття десятків тисяч людей до іспанського анклаву Сеута в липні.