Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини Ельмедін Конакович минулого тижня ухвалив рішення про вислання чотирьох іранських дипломатів.

Про це повідомив медіапортал Istraga, пише "Європейська правда".

Як стало відомо виданню, перед ухваленням рішення спецслужби Боснії і Герцеговини передали главі МЗС інформацію про те, що іранські дипломати займаються розвідувальною діяльністю на території країни.

Усі четверо залишили Боснію і Герцеговину 25 листопада.

Йдеться, зокрема, про третього секретаря посольства Ірану в Сараєві Хоссейна Махдіана Фарда, двох аташе та ще одного співробітника.

За інформацією Istraga.ba, спецслужби кількох держав ідентифікували Махдіана Фарда як співробітника головної розвідувальної служби Ірану.

Він працював у Боснії і Герцеговині з середини 2025 року, коли його офіційно акредитували як третього секретаря іранського посольства в Сараєві. Близько десяти років тому він також працював у Німеччині.

Трьох інших висланих іранців видання пов'язує з Корпусом вартових Ісламської революції.

Рішення ухвалив особисто міністр закордонних справ Конакович. Він керувався правилами оголошення осіб небажаними або неприйнятними, затвердженими у 2004 році.

Нагадаємо, а Австрії 27 листопада суд повторно відправив під варту двох українців, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної розвідки. Двоє ймовірних співробітників військової розвідки України були затримані у Відні ще 5 жовтня.