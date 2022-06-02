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Сохранить веру в ЕС и дать толчок реформам. Совместное обращение украинских организаций

Четверг, 2 июня 2022, 11:40
Фото: DPA/East News
Мітинг перед канцелярією уряду Німеччини на підтримку вступу України до ЄС. Берлін, 28 травня 2022 року

В последнее время дискуссии об украинском кандидатстве в ЕС идут очень опасным путём. Причина – то, что европейские политики воспринимают процессы в Украине слишком упрощенно, и потому – ошибочно.

Цель этого обращения – дать им недостающие аргументы, поэтому оно будет переведено и распространено на нескольких официальных языках ЕС. "Европейская правда" публикует его версию на русском языке, чтобы помочь тем, кто будет общаться в эти дни с европейцами – политиками и рядовыми гражданами. Только вместе мы сможем убедить ЕС в том, насколько серьезный вопрос сейчас стоит на повестке дня.

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Через три недели Европейский совет рассмотрит возможность предоставления Украине статуса кандидата. Важность этого шага многие в ЕС недооценивают.

Звучат голоса за его отсрочку – но это повредит как Украине, так и самому ЕС. Мы объясним, почему это замедлит послевоенное реформирование; подорвет демократические изменения в других странах, включая Балканы; увеличит нагрузку на бюджет ЕС; подтолкнет к новой нестабильности в Европе.

Однако есть возможность избежать этого, дать толчок реформам и открыть для ЕС новые возможности. Мы, представители украинских аналитических центров и других организаций гражданского общества, предлагаем безопасный подход, который учитывает беспокойство ЕС и позволит отказаться от идеи предоставления Украине промежуточных статусов типа "потенциального кандидата".

Нужно подчеркнуть, что членство Украины в ЕС пока не является предметом обсуждения. До него еще долгий путь. Украина должна внедрить EU Acquis и реформироваться во всех областях, от промышленного производства до верховенства права или цифровой безопасности. Украина уважает процедуру и понимает, что не станет членом ЕС без проведения глубоких реформ, которые не менее важны, чем вступление как таковое.

Однако критерии статуса кандидата Украина уже уверенно выполняет.

Почти все государства, подававшие заявки на вступление после 1993 года, когда появились Копенгагенские критерии, отвечали им в меньшей степени, чем Украина, уже более семи лет выполняющая Соглашение об ассоциации и близкая к ЕС в ряде сфер, от электроэнергетики до внешней политики. Ни одно государство Балкан, являющееся кандидатом, на момент получения этого статуса не отвечало стандартам ЕС настолько, как Украина сегодня.

Ежегодные отчеты ЕС признают progress on reform path. Неправительственные аналитические центры в мае 2022 года в отдельных обращениях к ЕС призвали признать Украину кандидатом, учитывая достижения в выполнении Соглашения об ассоциации, антикоррупции, энергетике и в реформах в целом. Более 90% украинцев поддерживают движение в ЕС.

В этих условиях вероятное решение Европейского совета не признавать Украину кандидатом, даже замаскированное другим статусом, пошлет украинскому обществу четкий сигнал: ЕС не видит Украину членом европейской семьи, вопреки официальным заявлениям и мнению большинства граждан ЕС, поддерживающих движение Украины к членству, по данным Евробарометра.

Этот несправедливый шаг усилит евроскептиков и людей, привыкших использовать ненадлежащее влияние и выступающих против структурных реформ в Украине. Он ослабит реформаторов в правительстве, парламенте и обществе.

Этот шаг ударит по проевропейским силам в других государствах, которые колеблются относительно направления своего развития, включая некоторые государства Западных Балкан. Сложно поверить в перспективу членства, если ЕС блокирует даже статус кандидата для Украины, которая очевидно выполняет критерии. Вскоре это усилит евроскептиков в Белграде, Сараеве или Скопье, не говоря уже о геополитической мечте многих в ЕС по поводу будущей демократизации России.

Это также помешает эффективности расходования средств ЕС, которые будут направлены на послевоенное восстановление Украины. Статус кандидата станет зеленым светом для европейских инвесторов, что снизит нагрузку на бюджет ЕС и даст толчок как украинской, так и европейской экономике.

Нерешительность ЕС поможет воплотить ключевую задачу агрессивной России: посеять разочарование в Западе, затормозить демократизацию региона и закрепить его в зоне нестабильности.

Мы знаем, что несколько столиц ЕС обеспокоены тем, что Киев, получив статус кандидата, потребует дальнейшей безусловной интеграции и потеряет аппетит к реформам. Лучший путь снять эту обеспокоенность – выдвинуть условия для начала переговоров о вступлении, то есть следующего технического шага после кандидатства.

У Украины уже есть подобный опыт. В 2010 году, после принятия облегчения визовой политики, ЕС предложил Украине амбициозный План действий по визовой либерализации. После Революции достоинства Украина выполнила этот план, проведя реформы, казавшиеся невозможными. С 2017 года украинцы используют безвизовые поездки, что оказалось выигрышным и для Украины, и для ЕС.

Мы призываем ЕС выбрать этот путь и сформулировать амбициозные требования по проведению чувствительных реформ, включая судебную и антикоррупционную. Украинское гражданское общество будет вашим партнером в разработке этого плана и продвижении реформ. Но для успеха необходимо, чтобы требования воспринимались как справедливые.

Признание статуса кандидата с установлением амбициозных требований для дальнейших шагов создаст мощный инструмент реформирования Украины, позволит избежать разочарования политиков и общества, а также усилит Евросоюз и его авторитет в мире.

Обращение подписали 180 украинских НПО, работающих над продвижением европейских изменений в Украине: аналитические центры, ассоциации, профсоюзы и благотворительные фонды (список обновляется)

1 Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
2 Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ
3 ГО "Європейська правда"
4 ГО "Центр "Нова Європа"
5 Міжнародний фонд "Відродження"
6 Рада зовнішньої політики "Українська призма"
7 Лабораторія законодавчих ініціатив
8 ГО "Центр економічної стратегії"
9 ГО "Фундація DEJURE"
10 Федерація професійних спілок України
11 ГО "ДІКСІ ГРУП"
12 Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
13 Український центр європейської політики
14 Українська школа політичних студій
15 Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля"
16 Центр політико-правових реформ
17 ГО "Український кризовий медіа центр (УКМЦ)
18 ГО "Інтерньюз-Україна"
19 Фонд "Демократичні ініціативи"
20 Український незалежний центр політичних досліджень
21 Школа політичної аналітики при Києво-Могилянській академії
22 Український інститут міжнародної політики
23 Національна платформа стійкості та згуртованості
24 Центр протидії корупції
25 Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"
26 ГО "Українська асоціація оцінювання"
27 ГО "Агенція Європейських Інновацій"
28 ГО "Європа без барєрів"
29 ІАЦ "Громадський Простір"
30 ГО "Товариство Лева"
31 мНУО "Європейська Медіа Платформа"
32 Громадянська мережа ОПОРА
33 Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"
34 Центр спільних дій
35 Український католицький університет
36 Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції
37 Центр трансатлантичного діалогу
38 ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС"
39 Центр громадянських свобод
40 ГО "Рух ЧЕСНО"
41 ГО "Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони"
42 ГО "Інститут Центральноєвропейської Стратегії"
43 ГО "Детектор медіа"
44 ГО "Інформаційна Безпека"
45 Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції
46 Асоціація енергоефективні міста України
47 ГО "Центр оборонних стратегій"
48 МБО "Екологія - Право - Людина"
49 ГО "Розвиткова агенція досліджень та аналітики 'РАДА'"
50 Платформа Публічної Дипломатії (Харків)
51 Аналітичний центр Cedos
52 ГО "Центр міжнародної безпеки"
53 ГО "Центр прикладних досліджень"
54 ГО "Інститут Центральної Європи"
55 ГО "Інститут масової інформації"
56 ГО "Інститут аналітики та адвокації"
57 Центр соціальних досліджень Сумського державного університету
58 Інститут законодавчих ідей
59 Карпатський інститут аналітики, FrankoLytics
60 ГО "Стейтвотч"
61 ГО "Європейський Рух України"
62 ГО "Агенція журналістики даних"
63 ГО "Центр нових рішень"
64 ГО "Сприяння міжкультурному співробітництву
65 ГО "Національний екологічний центр України"
66 ГО "Волонтери Закарпаття"
67 ГО "Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
68 Інститут громадських стратегій
69 Молодіжна організація "СТАН"
70 Центр Прав Людини "Древо життя"
71 ВГО "Жіночий консорціум України"
72 ГС "Громадські ініціативи України"
73 ГО "Інститут прикладних гуманітраних досліджень"
74 ГО "Європейський вибір"
75 Центр соціально-економічних досліджень - Кейс Україна
76 Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
77 ГО "Асоціація велосипедистів Києва"
78 Одеська обласна організація ВГО КВУ
79 ГО "Вокс Україна"
80 ГО "Група стратегічних та безпекових студій"
81 ГО "Точка доступу"
82 Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка
83 ГО "Прес-клуб реформ", Кропивницький
84 ГО "Антикорупційний штаб"
85 МБО "Партнерство "Кожній дитині"
86 Громадська організація "Територія успіху"
87 ГО "Центр Стратегічних Досліджень"
88 ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
89 Благодійна організація "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень"
90 ГО "Центр публічної дипломатії"
91 Українська фундація безпекових студій
92 ГО "Центр політики і права імені Станислава Дністрянського"
93 ГО "Бюро соціальних та політичних розробок"
94 ГО "РАДА ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ"
95 ГО "Інститут політичних та соціально-економічних досліджень"
96 ГО "Ефективні комунікації"
97 ГО "Антикорупційний штаб"
98 Благодійна організація "Фонд громади міста Гола Пристань "Свята Ольга"
99 ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
100  ГО "СТЕжКА"
101  ГО "Фонд розвитку міста Миколаєва"
102  ГО "Європейський діалог"
103  Буковинський центр виборчих технологій 
104  Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини
105  ГО "Точка опори ЮА"
106  ГО "Жіноча Професійна Ліга"
107  МБО ІЦ "Зелене досьє"
108  ГО "Сумська молодіжна організація "ЛІЦЕЙ"
109  ГО "МІНЗМІН"
110  ГО "Центральноукраїнська волонтерська організація"
111  ГО "Харківський антикорупційний центр"
112  ГО "Екоклуб"
113  ГО "Молоді Агенти Змін"
114  Форум Європейських Студентів — Асоціація Генеральних Штатів Студентів Європи — Київ
115   Громадська спілка "Українська асоціація досконалості та якості"
116  ГО "Центр громадянського представництва "Життя"
117  ГО "Еколтава"
118  Профспілка працівників агропромислового комплексу України
119  ГО "Клуб економістів"
120  Центр громадського моніторингу та досліджень
121  Донецька обласна ГО "Народний контроль"
122  Профспілка працівників радіоелектроніки та машинобудування України
123  Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
124  ГО "Том14" (Bihus.info)
125  Черкаська агенція регіонального розвитку
126  ГО "Квадрівіум"
127  ГО "Агроекологічна сертифікація Київщини"
128  ГО "Екоґвалт"
129  ГО "Експертний центр з прав людини"
130  ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
131  ГО "Центр журналістських розслідувань "Сила правди"
132  Інститут професійних кваліфікацій
133  ГО "Центр досліджень проблем громадянського суспільства"
134  ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
135  Асоціація "Укрзовніштранс"
136  Профспілка машинобудівників та приладобудівників України
137  ГС "Досить труїти Кривий Ріг"
138  ГО "Суспільна служба України"
139  Громадська організація "Флора"
140  ГО "Рада молодих вчених", м.Суми
141  "Центр освіти впродовж життя"
142  Асоціація проектних менеджерів України
143  "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології"
144  Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України
145  ГО Центр соціальної безпеки і регіональних ініціатив
146  Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства
147  Всеукраїнський Альянс Профспілок
148  ГО "Центр регіональних досліджень"
149  ГО "Рівайлдінг Україна"
150  ГО "Інститут Євроатлантичного співробітництва"
151  Громадянська Платформа "Нова Країна"
152  Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
153  Центр демократії та верховентва права (ЦЕДЕМ)
154  ГО Відкритий Університет Майдану (ВУМ)
155  ГО "Збережи Дніпро"
156  ГО "Коаліція дієвців культури"
157  ГО "Музей сучасного мистецтва"
158  Фундація "Відкрите суспільство"
159  ЛМГО "Мистецька рада "Діалог"
160  Центр реформ та місцевого розвитку
161  Інститут професійних кваліфікацій
162  ГО "Міжнародний книжковий фестиваль "Книжковий космос"
163  ГО "Львівський центр медіації"
164  Національна спілка театральних діячів України
165  Чорноморське відділення Української екологічної академії наук
166  ГО "Центр соціального партнерства, переговорів та медіації "Домовся Про"
167  Профспілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України
168  ГО "Екологічний клуб "Край"
169  Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України
170  Громадська організація "Всеукраїнське Братство Бджолярів України"
171  Громадська організація "Українська асоціація Одоо"
172  ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
173  ГО Платформа Громадський контроль 
174  Українська асоціація інвестиційного бізнесу
175  ГО "Запорізька сільськогосподарська палата! 
176  ВГС "Асамблея аграрних палат України"
177  ГО "Львівська аграрна палата"
178  Полтавська обласна ГО "Аналітичний Центр "Бюро економічних та соціальних досліджень"
179  Професійна спілка працівників нафтової і газової промисловості України
180  ГО "Зелений Фронт"

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