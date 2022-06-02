Сохранить веру в ЕС и дать толчок реформам. Совместное обращение украинских организаций
В последнее время дискуссии об украинском кандидатстве в ЕС идут очень опасным путём. Причина – то, что европейские политики воспринимают процессы в Украине слишком упрощенно, и потому – ошибочно.
Цель этого обращения – дать им недостающие аргументы, поэтому оно будет переведено и распространено на нескольких официальных языках ЕС. "Европейская правда" публикует его версию на русском языке, чтобы помочь тем, кто будет общаться в эти дни с европейцами – политиками и рядовыми гражданами. Только вместе мы сможем убедить ЕС в том, насколько серьезный вопрос сейчас стоит на повестке дня.
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Через три недели Европейский совет рассмотрит возможность предоставления Украине статуса кандидата. Важность этого шага многие в ЕС недооценивают.
Звучат голоса за его отсрочку – но это повредит как Украине, так и самому ЕС. Мы объясним, почему это замедлит послевоенное реформирование; подорвет демократические изменения в других странах, включая Балканы; увеличит нагрузку на бюджет ЕС; подтолкнет к новой нестабильности в Европе.
Однако есть возможность избежать этого, дать толчок реформам и открыть для ЕС новые возможности. Мы, представители украинских аналитических центров и других организаций гражданского общества, предлагаем безопасный подход, который учитывает беспокойство ЕС и позволит отказаться от идеи предоставления Украине промежуточных статусов типа "потенциального кандидата".
Нужно подчеркнуть, что членство Украины в ЕС пока не является предметом обсуждения. До него еще долгий путь. Украина должна внедрить EU Acquis и реформироваться во всех областях, от промышленного производства до верховенства права или цифровой безопасности. Украина уважает процедуру и понимает, что не станет членом ЕС без проведения глубоких реформ, которые не менее важны, чем вступление как таковое.
Однако критерии статуса кандидата Украина уже уверенно выполняет.
Почти все государства, подававшие заявки на вступление после 1993 года, когда появились Копенгагенские критерии, отвечали им в меньшей степени, чем Украина, уже более семи лет выполняющая Соглашение об ассоциации и близкая к ЕС в ряде сфер, от электроэнергетики до внешней политики. Ни одно государство Балкан, являющееся кандидатом, на момент получения этого статуса не отвечало стандартам ЕС настолько, как Украина сегодня.
Ежегодные отчеты ЕС признают progress on reform path. Неправительственные аналитические центры в мае 2022 года в отдельных обращениях к ЕС призвали признать Украину кандидатом, учитывая достижения в выполнении Соглашения об ассоциации, антикоррупции, энергетике и в реформах в целом. Более 90% украинцев поддерживают движение в ЕС.
В этих условиях вероятное решение Европейского совета не признавать Украину кандидатом, даже замаскированное другим статусом, пошлет украинскому обществу четкий сигнал: ЕС не видит Украину членом европейской семьи, вопреки официальным заявлениям и мнению большинства граждан ЕС, поддерживающих движение Украины к членству, по данным Евробарометра.
Этот несправедливый шаг усилит евроскептиков и людей, привыкших использовать ненадлежащее влияние и выступающих против структурных реформ в Украине. Он ослабит реформаторов в правительстве, парламенте и обществе.
Этот шаг ударит по проевропейским силам в других государствах, которые колеблются относительно направления своего развития, включая некоторые государства Западных Балкан. Сложно поверить в перспективу членства, если ЕС блокирует даже статус кандидата для Украины, которая очевидно выполняет критерии. Вскоре это усилит евроскептиков в Белграде, Сараеве или Скопье, не говоря уже о геополитической мечте многих в ЕС по поводу будущей демократизации России.
Это также помешает эффективности расходования средств ЕС, которые будут направлены на послевоенное восстановление Украины. Статус кандидата станет зеленым светом для европейских инвесторов, что снизит нагрузку на бюджет ЕС и даст толчок как украинской, так и европейской экономике.
Нерешительность ЕС поможет воплотить ключевую задачу агрессивной России: посеять разочарование в Западе, затормозить демократизацию региона и закрепить его в зоне нестабильности.
Мы знаем, что несколько столиц ЕС обеспокоены тем, что Киев, получив статус кандидата, потребует дальнейшей безусловной интеграции и потеряет аппетит к реформам. Лучший путь снять эту обеспокоенность – выдвинуть условия для начала переговоров о вступлении, то есть следующего технического шага после кандидатства.
У Украины уже есть подобный опыт. В 2010 году, после принятия облегчения визовой политики, ЕС предложил Украине амбициозный План действий по визовой либерализации. После Революции достоинства Украина выполнила этот план, проведя реформы, казавшиеся невозможными. С 2017 года украинцы используют безвизовые поездки, что оказалось выигрышным и для Украины, и для ЕС.
Мы призываем ЕС выбрать этот путь и сформулировать амбициозные требования по проведению чувствительных реформ, включая судебную и антикоррупционную. Украинское гражданское общество будет вашим партнером в разработке этого плана и продвижении реформ. Но для успеха необходимо, чтобы требования воспринимались как справедливые.
Признание статуса кандидата с установлением амбициозных требований для дальнейших шагов создаст мощный инструмент реформирования Украины, позволит избежать разочарования политиков и общества, а также усилит Евросоюз и его авторитет в мире.
Обращение подписали 180 украинских НПО, работающих над продвижением европейских изменений в Украине: аналитические центры, ассоциации, профсоюзы и благотворительные фонды (список обновляется)
|1
|Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС
|2
|Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ
|3
|ГО "Європейська правда"
|4
|ГО "Центр "Нова Європа"
|5
|Міжнародний фонд "Відродження"
|6
|Рада зовнішньої політики "Українська призма"
|7
|Лабораторія законодавчих ініціатив
|8
|ГО "Центр економічної стратегії"
|9
|ГО "Фундація DEJURE"
|10
|Федерація професійних спілок України
|11
|ГО "ДІКСІ ГРУП"
|12
|Інститут економічних досліджень і політичних консультацій
|13
|Український центр європейської політики
|14
|Українська школа політичних студій
|15
|Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля"
|16
|Центр політико-правових реформ
|17
|ГО "Український кризовий медіа центр (УКМЦ)
|18
|ГО "Інтерньюз-Україна"
|19
|Фонд "Демократичні ініціативи"
|20
|Український незалежний центр політичних досліджень
|21
|Школа політичної аналітики при Києво-Могилянській академії
|22
|Український інститут міжнародної політики
|23
|Національна платформа стійкості та згуртованості
|24
|Центр протидії корупції
|25
|Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"
|26
|ГО "Українська асоціація оцінювання"
|27
|ГО "Агенція Європейських Інновацій"
|28
|ГО "Європа без барєрів"
|29
|ІАЦ "Громадський Простір"
|30
|ГО "Товариство Лева"
|31
|мНУО "Європейська Медіа Платформа"
|32
|Громадянська мережа ОПОРА
|33
|Центр глобалістики "Стратегія ХХІ"
|34
|Центр спільних дій
|35
|Український католицький університет
|36
|Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції
|37
|Центр трансатлантичного діалогу
|38
|ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС"
|39
|Центр громадянських свобод
|40
|ГО "Рух ЧЕСНО"
|41
|ГО "Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони"
|42
|ГО "Інститут Центральноєвропейської Стратегії"
|43
|ГО "Детектор медіа"
|44
|ГО "Інформаційна Безпека"
|45
|Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції
|46
|Асоціація енергоефективні міста України
|47
|ГО "Центр оборонних стратегій"
|48
|МБО "Екологія - Право - Людина"
|49
|ГО "Розвиткова агенція досліджень та аналітики 'РАДА'"
|50
|Платформа Публічної Дипломатії (Харків)
|51
|Аналітичний центр Cedos
|52
|ГО "Центр міжнародної безпеки"
|53
|ГО "Центр прикладних досліджень"
|54
|ГО "Інститут Центральної Європи"
|55
|ГО "Інститут масової інформації"
|56
|ГО "Інститут аналітики та адвокації"
|57
|Центр соціальних досліджень Сумського державного університету
|58
|Інститут законодавчих ідей
|59
|Карпатський інститут аналітики, FrankoLytics
|60
|ГО "Стейтвотч"
|61
|ГО "Європейський Рух України"
|62
|ГО "Агенція журналістики даних"
|63
|ГО "Центр нових рішень"
|64
|ГО "Сприяння міжкультурному співробітництву
|65
|ГО "Національний екологічний центр України"
|66
|ГО "Волонтери Закарпаття"
|67
|ГО "Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
|68
|Інститут громадських стратегій
|69
|Молодіжна організація "СТАН"
|70
|Центр Прав Людини "Древо життя"
|71
|ВГО "Жіночий консорціум України"
|72
|ГС "Громадські ініціативи України"
|73
|ГО "Інститут прикладних гуманітраних досліджень"
|74
|ГО "Європейський вибір"
|75
|Центр соціально-економічних досліджень - Кейс Україна
|76
|Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння
|77
|ГО "Асоціація велосипедистів Києва"
|78
|Одеська обласна організація ВГО КВУ
|79
|ГО "Вокс Україна"
|80
|ГО "Група стратегічних та безпекових студій"
|81
|ГО "Точка доступу"
|82
|Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|83
|ГО "Прес-клуб реформ", Кропивницький
|84
|ГО "Антикорупційний штаб"
|85
|МБО "Партнерство "Кожній дитині"
|86
|Громадська організація "Територія успіху"
|87
|ГО "Центр Стратегічних Досліджень"
|88
|ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
|89
|Благодійна організація "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень"
|90
|ГО "Центр публічної дипломатії"
|91
|Українська фундація безпекових студій
|92
|ГО "Центр політики і права імені Станислава Дністрянського"
|93
|ГО "Бюро соціальних та політичних розробок"
|94
|ГО "РАДА ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ"
|95
|ГО "Інститут політичних та соціально-економічних досліджень"
|96
|ГО "Ефективні комунікації"
|97
|ГО "Антикорупційний штаб"
|98
|Благодійна організація "Фонд громади міста Гола Пристань "Свята Ольга"
|99
|ГО "Всеукраїнська Демократична дія"
|100
|ГО "СТЕжКА"
|101
|ГО "Фонд розвитку міста Миколаєва"
|102
|ГО "Європейський діалог"
|103
|Буковинський центр виборчих технологій
|104
|Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини
|105
|ГО "Точка опори ЮА"
|106
|ГО "Жіноча Професійна Ліга"
|107
|МБО ІЦ "Зелене досьє"
|108
|ГО "Сумська молодіжна організація "ЛІЦЕЙ"
|109
|ГО "МІНЗМІН"
|110
|ГО "Центральноукраїнська волонтерська організація"
|111
|ГО "Харківський антикорупційний центр"
|112
|ГО "Екоклуб"
|113
|ГО "Молоді Агенти Змін"
|114
|Форум Європейських Студентів — Асоціація Генеральних Штатів Студентів Європи — Київ
|115
|Громадська спілка "Українська асоціація досконалості та якості"
|116
|ГО "Центр громадянського представництва "Життя"
|117
|ГО "Еколтава"
|118
|Профспілка працівників агропромислового комплексу України
|119
|ГО "Клуб економістів"
|120
|Центр громадського моніторингу та досліджень
|121
|Донецька обласна ГО "Народний контроль"
|122
|Профспілка працівників радіоелектроніки та машинобудування України
|123
|Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
|124
|ГО "Том14" (Bihus.info)
|125
|Черкаська агенція регіонального розвитку
|126
|ГО "Квадрівіум"
|127
|ГО "Агроекологічна сертифікація Київщини"
|128
|ГО "Екоґвалт"
|129
|ГО "Експертний центр з прав людини"
|130
|ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
|131
|ГО "Центр журналістських розслідувань "Сила правди"
|132
|Інститут професійних кваліфікацій
|133
|ГО "Центр досліджень проблем громадянського суспільства"
|134
|ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
|135
|Асоціація "Укрзовніштранс"
|136
|Профспілка машинобудівників та приладобудівників України
|137
|ГС "Досить труїти Кривий Ріг"
|138
|ГО "Суспільна служба України"
|139
|Громадська організація "Флора"
|140
|ГО "Рада молодих вчених", м.Суми
|141
|"Центр освіти впродовж життя"
|142
|Асоціація проектних менеджерів України
|143
|"Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології"
|144
|Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України
|145
|ГО Центр соціальної безпеки і регіональних ініціатив
|146
|Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства
|147
|Всеукраїнський Альянс Профспілок
|148
|ГО "Центр регіональних досліджень"
|149
|ГО "Рівайлдінг Україна"
|150
|ГО "Інститут Євроатлантичного співробітництва"
|151
|Громадянська Платформа "Нова Країна"
|152
|Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
|153
|Центр демократії та верховентва права (ЦЕДЕМ)
|154
|ГО Відкритий Університет Майдану (ВУМ)
|155
|ГО "Збережи Дніпро"
|156
|ГО "Коаліція дієвців культури"
|157
|ГО "Музей сучасного мистецтва"
|158
|Фундація "Відкрите суспільство"
|159
|ЛМГО "Мистецька рада "Діалог"
|160
|Центр реформ та місцевого розвитку
|161
|Інститут професійних кваліфікацій
|162
|ГО "Міжнародний книжковий фестиваль "Книжковий космос"
|163
|ГО "Львівський центр медіації"
|164
|Національна спілка театральних діячів України
|165
|Чорноморське відділення Української екологічної академії наук
|166
|ГО "Центр соціального партнерства, переговорів та медіації "Домовся Про"
|167
|Профспілка працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України
|168
|ГО "Екологічний клуб "Край"
|169
|Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України
|170
|Громадська організація "Всеукраїнське Братство Бджолярів України"
|171
|Громадська організація "Українська асоціація Одоо"
|172
|ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
|173
|ГО Платформа Громадський контроль
|174
|Українська асоціація інвестиційного бізнесу
|175
|ГО "Запорізька сільськогосподарська палата!
|176
|ВГС "Асамблея аграрних палат України"
|177
|ГО "Львівська аграрна палата"
|178
|Полтавська обласна ГО "Аналітичний Центр "Бюро економічних та соціальних досліджень"
|179
|Професійна спілка працівників нафтової і газової промисловості України
|180
|ГО "Зелений Фронт"