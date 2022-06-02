Сохранить веру в ЕС и дать толчок реформам. Совместное обращение украинских организаций

В последнее время дискуссии об украинском кандидатстве в ЕС идут очень опасным путём. Причина – то, что европейские политики воспринимают процессы в Украине слишком упрощенно, и потому – ошибочно.

Цель этого обращения – дать им недостающие аргументы, поэтому оно будет переведено и распространено на нескольких официальных языках ЕС. "Европейская правда" публикует его версию на русском языке, чтобы помочь тем, кто будет общаться в эти дни с европейцами – политиками и рядовыми гражданами. Только вместе мы сможем убедить ЕС в том, насколько серьезный вопрос сейчас стоит на повестке дня.

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Через три недели Европейский совет рассмотрит возможность предоставления Украине статуса кандидата. Важность этого шага многие в ЕС недооценивают.

Звучат голоса за его отсрочку – но это повредит как Украине, так и самому ЕС. Мы объясним, почему это замедлит послевоенное реформирование; подорвет демократические изменения в других странах, включая Балканы; увеличит нагрузку на бюджет ЕС; подтолкнет к новой нестабильности в Европе.

Однако есть возможность избежать этого, дать толчок реформам и открыть для ЕС новые возможности. Мы, представители украинских аналитических центров и других организаций гражданского общества, предлагаем безопасный подход, который учитывает беспокойство ЕС и позволит отказаться от идеи предоставления Украине промежуточных статусов типа "потенциального кандидата".

Нужно подчеркнуть, что членство Украины в ЕС пока не является предметом обсуждения. До него еще долгий путь. Украина должна внедрить EU Acquis и реформироваться во всех областях, от промышленного производства до верховенства права или цифровой безопасности. Украина уважает процедуру и понимает, что не станет членом ЕС без проведения глубоких реформ, которые не менее важны, чем вступление как таковое.

Однако критерии статуса кандидата Украина уже уверенно выполняет.

Почти все государства, подававшие заявки на вступление после 1993 года, когда появились Копенгагенские критерии, отвечали им в меньшей степени, чем Украина, уже более семи лет выполняющая Соглашение об ассоциации и близкая к ЕС в ряде сфер, от электроэнергетики до внешней политики. Ни одно государство Балкан, являющееся кандидатом, на момент получения этого статуса не отвечало стандартам ЕС настолько, как Украина сегодня.

Ежегодные отчеты ЕС признают progress on reform path. Неправительственные аналитические центры в мае 2022 года в отдельных обращениях к ЕС призвали признать Украину кандидатом, учитывая достижения в выполнении Соглашения об ассоциации, антикоррупции, энергетике и в реформах в целом. Более 90% украинцев поддерживают движение в ЕС.

В этих условиях вероятное решение Европейского совета не признавать Украину кандидатом, даже замаскированное другим статусом, пошлет украинскому обществу четкий сигнал: ЕС не видит Украину членом европейской семьи, вопреки официальным заявлениям и мнению большинства граждан ЕС, поддерживающих движение Украины к членству, по данным Евробарометра.

Этот несправедливый шаг усилит евроскептиков и людей, привыкших использовать ненадлежащее влияние и выступающих против структурных реформ в Украине. Он ослабит реформаторов в правительстве, парламенте и обществе.

Этот шаг ударит по проевропейским силам в других государствах, которые колеблются относительно направления своего развития, включая некоторые государства Западных Балкан. Сложно поверить в перспективу членства, если ЕС блокирует даже статус кандидата для Украины, которая очевидно выполняет критерии. Вскоре это усилит евроскептиков в Белграде, Сараеве или Скопье, не говоря уже о геополитической мечте многих в ЕС по поводу будущей демократизации России.

Это также помешает эффективности расходования средств ЕС, которые будут направлены на послевоенное восстановление Украины. Статус кандидата станет зеленым светом для европейских инвесторов, что снизит нагрузку на бюджет ЕС и даст толчок как украинской, так и европейской экономике.

Нерешительность ЕС поможет воплотить ключевую задачу агрессивной России: посеять разочарование в Западе, затормозить демократизацию региона и закрепить его в зоне нестабильности.

Мы знаем, что несколько столиц ЕС обеспокоены тем, что Киев, получив статус кандидата, потребует дальнейшей безусловной интеграции и потеряет аппетит к реформам. Лучший путь снять эту обеспокоенность – выдвинуть условия для начала переговоров о вступлении, то есть следующего технического шага после кандидатства.

У Украины уже есть подобный опыт. В 2010 году, после принятия облегчения визовой политики, ЕС предложил Украине амбициозный План действий по визовой либерализации. После Революции достоинства Украина выполнила этот план, проведя реформы, казавшиеся невозможными. С 2017 года украинцы используют безвизовые поездки, что оказалось выигрышным и для Украины, и для ЕС.

Мы призываем ЕС выбрать этот путь и сформулировать амбициозные требования по проведению чувствительных реформ, включая судебную и антикоррупционную. Украинское гражданское общество будет вашим партнером в разработке этого плана и продвижении реформ. Но для успеха необходимо, чтобы требования воспринимались как справедливые.

Признание статуса кандидата с установлением амбициозных требований для дальнейших шагов создаст мощный инструмент реформирования Украины, позволит избежать разочарования политиков и общества, а также усилит Евросоюз и его авторитет в мире.

Обращение подписали 180 украинских НПО, работающих над продвижением европейских изменений в Украине: аналитические центры, ассоциации, профсоюзы и благотворительные фонды (список обновляется)