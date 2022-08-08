Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Москва активно поширює фейк про нецільове використання Україною наданої західними партнерами зброї з метою зірвати її подальші поставки.

Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками четвертого засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося 20 липня, повідомив, що в його відомстві буде пришвидшено перехід на систему контролю над зброєю LOGFAS, яка застосовується НАТО.

Перехід на цю систему почався у 2019 році, коли секретаріат штаб-квартири НАТО з консультацій, командування та управління вирішив внести Україну до переліку держав, що використовують програмне забезпечення LOGFAS.

Чим корисний для України цей сервіс і чи здатний він вирішити проблему ефективного контролю над зброєю, що масово постачається Україні союзниками?

Логістичний планувальник Альянсу

Служби функціональної зони матеріально-технічного забезпечення (LOGFAS) — це набір інструментів, що підтримує процеси матеріально-технічного забезпечення НАТО для стратегічного переміщення та транспортування, планування та виконання багатонаціонального розгортання, планування переміщення на театрі бойових дій та планування забезпечення.

З 1995 року LOGFAS є наріжним каменем багатонаціональної та спільної оперативної сумісності Альянсу. Він інтегрує інформацію про матеріально-технічне постачання та керує нею на рівні підприємства та між членами НАТО і партнерами.

Сервіс дозволяє користувачам збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, відображати та розповсюджувати інформацію для підтримки логістичних операцій.

Для вирішення деяких логістичних задач, зокрема з розподілу та симуляції використання запасів (distribution) застосовуються математичні методи.

Логістичне планування в НАТО є частиною процесу планування сил та оборонного планування. Призначенням логістичного планування є визначення (ідентифікація) військових та цивільних спроможностей, що необхідні для розгортання, підтримки та виведення сил, що будуть виконувати військові операції.

З метою інформаційної (автоматизованої) підтримки логістичного планування в оборонному плануванні низка країн-членів Альянсу сьогодні використовують інформаційну систему ACROSS, яка є частиною LOGFAS.

ACROSS (Allied Commands Resource Optimisation Software System) є інформаційною підсистемою для підтримки прийняття рішень в плануванні запасів, зокрема боєприпасів та амуніції, що є критичними для здійснення операцій.

Останні роки НАТО працює над розробкою нового логістичного інформаційного середовища LOG FS (Logistics Functional Services), що надасть необхідну функціональність для командування і управління всіх логістичних компонент, включаючи надання логістичної інформації в Загальну оперативну картину, що використовується при плануванні операцій Альянсу.

Очікується, що LOG FS максимально використає існуючі ресурси і спроможності, зокрема складові LOGFAS, і надасть додаткові функції для задоволення існуючих вимог. Паралельно з цим НАТО здійснює уточнення вимог у процесі оборонного планування.

Нова логістична інформаційна система LOG FS все ще перебуває на стадії тестування. За останніми оцінками, у зв’язку із затримками з реалізацією LOG FS очікується, що використання LOGFAS буде продовжено до 2025 року, в тому числі в цей період буде здійснюватися модифікація її складових.

Втім, попри запити на більш інтегрований у військове планування програмний комплекс, LOGFAS дозволяє успішно працювати з окремими масивами даних як самого Альянсу, так і окремих країн-членів НАТО та країн-партнерів (Боснія і Герцеговина, Грузія, Європейське оборонне агентство тощо).

Треба більше контролю

Що стосується, власне, системи контролю над постачанням зброї Україні, то наші країни-партнери до початку повномасштабного російського вторгнення використовували систему експортного контролю щодо зброї.

Зі збільшенням номенклатури та обсягів після лютого 2022 року виникла потреба в перегляді цієї системи.

За оцінками ключових партнерів України, на сьогодні цей процес є настільки прозорим, наскільки це дозволяє поточна військова ситуація. Адже не слід забувати, що зброя, яка постачається в Україну, є потенційною ціллю для ворожих дій з боку РФ.

Євросоюз впровадив власний механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається його країнами-членами, використовувалося Україною для цих заявлених цілей. Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру, забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення.

Як зазначив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, військова допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена в Україну.

Цей механізм включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування (перевірки) на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним і можливим з міркувань безпеки.

Україна зобов’язалася не передавати поставлене оборонне обладнання та зброю для будь-якого іншої мети, окрім використання Збройними силами, та не здійснювати їх реекспорт у треті країни.

В НАТО переконані, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

За допомогою якої процедури та засобів здійснюється цей контроль з боку Альянсу, наразі не розкривається.

Проте є проблема.

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.

Наразі США, Велика Британія та інші союзники мають покладатися на інформацію української сторони щодо застосування наданої зброї.

Однак уряд США зобов'язаний здійснювати постійний моніторинг використання зброї, переданій будь-якій іншій країні, щоб унеможливити її потрапляння до рук ворогів, недружніх країн чи злочинців.

Цей контроль передбачає фізичне регулярне інспектування зброї американського походження в третіх країнах, надсилання запитів про місце її перебування, регулярний перегляд звітів про її використання.

В цьому ключі знаковим стало оголошення про те, що Пентагон розглядає можливість розміщення цивільних інспекторів із озброєнь в Україні.

Ще під час ухвалення Акта про ленд-ліз для України американські конгресмени заявляли про необхідність більшої підзвітності використання оборонної допомоги. У травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала американський уряд до більшої підзвітності щодо військової допомоги українському народові.

Подібні дискусії свідчать, що питання консолідації звітності про розподіл, використання та утилізацію отриманої від західних союзників зброї постало для України на порядку денному.

Вага цієї проблематики буде підвищуватись пропорційно нарощенню обсягів військової допомоги від наших союзників.

І з часом відсутність зрозумілої для партнерів автоматизованої звітності з питань постачання озброєння, техніки та боєприпасів може стати на заваді подальшій оборонній підтримці від заходу.

У зв’язку із цим в останні тижні Україна озвучила кілька важливих ініціатив у галузі контролю над озброєнням, що постачається в нашу країну.

Завдання для України

Що має змінитися найближчим часом?

Так, Агентство оборонних закупівель України почне працювати за процедурами Агенції НАТО з підтримки та постачання.

За задумом Міністерства оборони, це зробить придбання озброєння для ЗСУ максимально прозорим і ліквідує потенційні корупційні ризики.

Згідно з оприлюдненою інформацією Міноборони, в Україні для моніторингу, контролю та логістичного забезпечення військової техніки та озброєння, яку надають країни-партнери, будуть використовувати спеціальні інформаційні системи.

Про це заявив міністр оборони України під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи СОТА, який спеціально створено для моніторингу постачання зброї в Україну.

Згідно з анонсом, система СОТА дозволить контролювати постачання озброєння за статусом (готово до відвантаження, у дорозі чи отримано підрозділом ЗСУ) та країнами, що передали, аналізувати постачання зброї в часовому розрізі, за періодом (коли було взято на озброєння/списано), класифікацією за стандартами НАТО, віднесенням до радянських зразків тощо.

Модуль моніторингу зброї інтегрований із загальним порталом за різними блоками даних — ситуація на лінії бойових дій, розміщення сил, ракетні удари по території України, обстріли населених пунктів, географічна прив’язка повідомлень, що стосуються воєнних дій, надзвичайних ситуацій та повідомлень у медіапросторі.

Міністр оборони України наголосив у липні, що постачання озброєнь в Україну контролюватиметься також інформаційною системою LOGFAS. За словами міністра, у вітчизняних військових вишах вчать використовувати цю систему, і нещодавно він попросив НАТО надати більше ліцензій та терміналів.

Такий підхід виглядає цілком виправданим. Відповідні курси для українських офіцерів з логістики працюють у Національному університеті оборони України з вересня 2019 року. Причому в цьому навчанні брали участь представники Багатонаціонального координаційного центру логістики Офісу зв’язку НАТО Представництва НАТО в Україні.

За оцінками експертів,

система LOGFAS здатна забезпечити частину необхідних функцій планування логістичної підтримки в Україні.

Проте на повне запровадження програми може піти до двох років.

Почнемо з найбільш банального: оскільки офіційними мовами НАТО є англійська та французька, то й інтерфейс системи LOGFAS розвивався переважно цими двома мовами. Враховуючи амбіції керівництва Міністерства оборони України впровадити систему звітності LOGFAS до рівня батальйону, можуть бути питання з володінням офіцерами англійською мовою на необхідному технічному рівні.

Але це, звісно, не головне.

З метою використання LOGFAS для потреб України необхідно буде також підготувати у форматі вхідних даних системи та завантажити значний обсяг даних всіх відомств і служб сектора безпеки і оборони України.

Попри певну застарілість, перевагами використання LOGFAS в Україні є можливість швидкого запуску в експлуатацію і отримання практичних результатів (адже програмне забезпечення вже готове і не потребує часу на розробку "з нуля") та повна відповідність стандартам НАТО.

Втім, заради підвищення рівня управління власними збройними силами та логістикою постачання від союзників, Україна має застосовувати передові рішення. До яких, без сумніву, слід віднести впровадження інформаційної системи логістичного забезпечення ЗСУ, сумісну зі стандартами НАТО.

Логіка цього процесу в сфері постачання озброєння для України дуже проста: хочеш бути ближче до партнерів – впроваджуй зрозумілі процедури і розмовляй однією "технологічною" мовою.

Автор: Олександр Калініченко,

юрист-міжнародник, керівник проєкту "Нотатки Атлантиста"