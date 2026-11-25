Польський залізничний оператор PKP PLK попереджає про можливі подальші затримки та зміни в об’їзних маршрутах у зв’язку з аварією тягової мережі на станції "Варшава Центральна", хоча напругу відновили на трьох із чотирьох раніше відключених коліях.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що після 8-ї години сталося відключення електропостачання в тяговій мережі на частині колій на станції "Варшава Центральна". Тоді повідомлялося, що затримки поїздів становили близько 30 хвилин.

У середу після обіду компанія PKP PLK повідомила, що о 14:28 було відновлено напругу в тяговій мережі над трьома з чотирьох раніше відключених колій. Колія №5 залишається закритою.

"Рух між станціями "Варшава Центральна" та "Варшава Східна" здійснюється по двох коліях. Ситуація стабілізується, проте й надалі можливі зміни у розкладі відправлень та затримки", – повідомив залізничний оператор.

Зазначалось, що станом на 14:30 затримки мали 177 поїздів, загалом на понад 5 тисяч хвилин.

"Точні причини ранкової аварії на тяговій мережі наразі з’ясовуються", – підкреслили в PKP PLK.

11 вересня загальнонаціональний страйк машиністів у Польщі спричинив сповільнення руху на залізничних коліях.

Приводом до акції протесту стала аварія, що трапилася на залізничному переїзді в Сокольниках Сухих. Згідно з попередніми висновками слідчих, водій вантажівки виїхав на колії, попри світловий сигнал, що забороняв в’їзд. Він зіткнувся з поїздом "Інтерсіті", що прямував за маршрутом Люблін – Щецин.