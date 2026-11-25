На позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада, лідери ЄС говоритимуть, зокрема, про економічну ситуацію.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС.

За його словами, о 10:00 лідери зберуться для обговорення економічної ситуації.

Близько 12:00 засідання Європейської ради розпочнеться з обміну думками з головою Європейського парламенту.

Далі лідери ЄС обговорять оновлення керівництва ЄЦБ та проведуть робочий обід, під час якого розглянуть пропозицію Комітету з економічної та монетарної політики (PEC) щодо Багаторічної фінансової рамки та потреби України у фінансуванні на 2027 рік.

Після обіду засідання буде перервано для проведення консультацій груп держав-членів.

Очікується, що Європейська рада відновить роботу пізно ввечері у четвер, щоб підбити підсумки консультацій.

Як зазначив посадовець ЄС, хоча заплановано, що саміт буде дводенним, не виключено, що він може завершитися й за один день, залежно від результатів перемовин.

Повідомляли також, що позачергове засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада, буде присвячене наступному довгостроковому бюджету ЄС та фінансуванню України, причому лідери обговорять фінансові потреби України не лише на 2027 рік, а й на подальші роки.

Варто зазначити, що 18 листопада Європейська комісія запропонувала надати Україні додатковий кредит обсягом до 45 млрд євро у 2027 році – на додачу до 45 млрд євро, вже запланованих на наступний рік у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі 27 держав ЄС погодяться взяти участь у новому кредиті для України, включно з Болгарією, Чехією, Угорщиною та Словаччиною, які напередодні висловлювали небажання долучатися до фіндопомоги Києву.