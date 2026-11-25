Велика Британія може бути включена до запропонованої Європейським Союзом схеми захисту автомобілебудування в Європі без необхідності введення імпортних мит на китайські електромобілі.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію, щоб Велика Британія та деякі інші країни стали винятками у нових правилах, підготувала Ірландія, яка наразі головує в ЄС, і її мали обговорювати європейські посли у середу, 25 листопада. Аргументом на користь угоди є те, що автомобільні галузі Великої Британії та ЄС надзвичайно тісно інтегровані та взаємозалежні.

Це відбувається на тлі попередніх припущень, що ЄС вимагатиме від Великої Британії привести свої тарифи на китайські електромобілі у відповідність до своїх, як умову приєднання до схеми за програмою Made in Europe ("Зроблено в Європі").

Програма Made in Europe має на меті захистити виробництво в ЄС за допомогою обмежень на товари з третіх країн, приділяючи особливу увагу Китаю. Це значить, що Велика Британія, яка перебуває поза межами ЄС, підпадатиме під обмеження, призначені в першу чергу для інших країн, зазначає видання.

Пропозиція, яку висунула Ірландія, також поширюватиметься на Швейцарію та країни Європейського економічного простору (ЄЕП), такі як Норвегія. Однак ця ідея ще перебуває на початковій стадії. Після зустрічі послів ЄС її знову обговорюватимуть міністри з питань конкуренції держав-членів ЄС. Потім пропозиція також має бути схвалена Європейською комісією та Європейським парламентом.

Нагадаємо, на саміті 20 листопада у Брюсселі Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+.

Тоді ж Європейський Союз та Велика Британія не домовилися щодо запровадження пільгової оплати за навчання в університетах, переговори відклали на шість місяців.