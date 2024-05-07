Справа про вкрадений вінок: чому головному опозиціонеру Польщі загрожує в'язниця

По Ярославу Качинському "вдарила" законодавча норма, прийнята під час передування "ПіС" при владі, а головне – відверто спрямована проти його опонентів.

Польська поліція подала до Сейму запит на зняття депутатської недоторканості з Ярослава Качинського – лідера партії "Право і справедливість" ("ПіС"), а донедавна – найвпливовішої людини у країні.

Обставини цієї справи виглядають абсолютно фантастично – впливового політика звинувачують у вчиненні крадіжки та знищенні майна під час пам’ятних заходів у Варшаві.

В цьому є певна іронія долі – по Ярославу Качинському "вдарила" законодавча норма, прийнята під час перебування "ПіС" при владі, а головне – відверто спрямована проти його опонентів.

Тож, в чому саме звинувачують одного із найстарших чинних політиків Польщі? І які наслідки ця справа може мати для лідера польської опозиції?

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Полювання за вінками

Справа стосується подій 10 квітня, а саме відзначення 14-х роковин Смоленської катастрофи.

В цей день біля монумента жертвам трагедії стався інцидент за участю лідера "Права і справедливості" Ярослава Качинського (його брат, президент Польщі Лех Качинський разом із дружиною, а також членами польського уряду, у 2010 році загинули під час падіння літака на території Росії), який викликав хвилю суперечок.

Так, під час пам’ятних заходів на площі Пілсудського у Варшаві Качинський намагався знищити один із вінків з образливим гаслом.

У мережі з’явилися кадри перебігу події. На них видно, як лідер "ПіС" спочатку намагався зрізати табличку секатором. Однак після того, як не зміг це зробити, здійснив спроби знищити її, вдаривши по ній кілька разів. Зрештою Качинський вирішив взяти вінок й піти з ним.

На відео видно, як його до автомобіля супроводжували представники поліції під вигуки натовпу "Ярослав Качинський — злодій", "він несе не свій вінок" і "браво, пане президенте".

Чому лідер "ПіС" вирішив це зробити? Й що не так із вінком?

Річ у тім, що з квітня 2018 року протягом кожного місяця польський активіст Збігнев Комоса перед пам’ятником Смоленської катастрофи покладає вінок із табличкою: "В пам’ять про 95 жертв Леха Качинського, який, ігноруючи всі процедури, наказав пілотам приземлитися у Смоленську в надзвичайно важких умовах. Спочивайте з миром. Народ Польщі". І дописано: "Припиніть створювати фальшивих героїв!".

До речі, це не перший подібний випадок. Спроби Комоси щодо покладення вінків часто закінчуються сутичками із політиками "ПіС".

З цих приводів в жовтні 2023 року надійшло повідомлення про "знищення майна Ярославом Качинським", у січні 2024-го — "знищення майна та викрадення таблички Анітою Червінською", а в лютому — "знищення майна та викрадення таблички Мареком Суським".

Примітно, що початково вінки забирали солдати, як тільки Комоса відходив від пам’ятника. Пізніше їх у нього при свідках вилучали з рук.

Справа навіть дійшла до суду, проте там було прийнято рішення, що Комоса має право покладати вінки до пам’ятника.

Потрапляння у власну пастку

"Повідомлення (про злочин) стосувалося знищення та викрадення майна. Через те, що вінок коштував понад 800 злотих, оскільки мав, між іншим, спеціально підготовлену конструкцію. Посилену, щоб його не можна було зламати", — так Збігнев Комоса пояснює своє рішення написати заяву до поліції.

За його словами, поліція також не виконала в той день свої зобов’язання, адже була повинна запобігти знищенню і вилученню приватної власності.

Втім, як пояснила поліція, заходи проводились відповідно до положень Закону про здійснення повноважень депутата і сенатора, які забороняють затримання або арешт депутата чи сенатора без згоди Сейму або Сенату Польщі.

Щодо лідера "ПіС", то правоохоронці пояснили, що затримання Качинського не було необхідним для забезпечення належного перебігу процесу, оскільки він є відомою особою.

Хоча, варто зазначити, це не заважало за урядування "ПіС" затримувати тодішніх опозиційних політиків. Приміром, представників "Громадянської платформи".

Окрім того, поліція оцінила вартість вінка в 400 злотих, що дозволило кваліфікувати дії лідера "Права і справедливості" як проступок, а не злочин.

За таких обставин здавалося, що підстав для відкриття саме кримінальної справи немає. Але це ж Польща, а відповідно – все може виявитися надзвичайно складніше, аніж здається.

Як зазначають правознавці, у польському законодавстві не так давно з’явилося положення про "особливо зухвалу крадіжку" – вчинення якої супроводжується зневажливим або зухвалим ставленням до власника.

І дії Ярослава Качинського повністю підпадають під це визначення!

Варто зазначити, що "особливо зухвала крадіжка" карається надзвичайно суворо — до восьми років позбавлення волі, незалежно від вартості вкраденої речі.

А головне – схоже, що лідер "ПіС" попався у свою ж пастку.

Річ у тому, що ця норма з’явилася у польському законодавстві в часи правління "ПіС". І, як вважається, була спрямована саме проти тодішньої опозиції.

Зокрема, щоб унеможливити знищення радикальними опозиціонерами вінків, що покладали представники тодішньої влади.

Шлях до покарання?

Запит про зняття недоторканності з Качинського викликав обурення серед політиків "Права і справедливості" та деяких інших коментаторів. Вони вказали на людський і особистий аспект справи.

Адже, як вони зазначають, напис на вінку ображає пам’ять загиблого брата і що захищати добре ім’я своєї родини — це природно. Щонайменше це має враховуватися, як пом’якшувальна обставина, уточнюють юристи.

А разом із тим, використання норми, яку нинішня влада активно критикувала, знаходячись в опозиції, виглядає вкрай неоднозначно.

Тож не виключено, що виходом із ситуації стане її скасування – із закриттям справи проти лідера "ПіС".

Проте поки цього не сталося, ця справа буде поволі рухатися. Зокрема, вже найближчим часом клопотання про притягнення Качинського до відповідальності буде розглянуто комітетом Сейму з питань регламенту, депутатських справ та імунітету.

І не виключено, що у новій владі не будуть квапитися із скасуванням сумнівної законодавчої норми.

Як з цього приводу зазначив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський, за будь-яке порушення закону буде понесена відповідальність. І що безкарності "Права і справедливості" настав кінець.

"Як я заявляв раніше — за кожне порушення закону буде притягнуто до відповідальності. Поліція виконує свою роботу, навіть якщо вона не така "вражаюча й видовищна", як деякі очікують. Безкарність "ПіС" закінчилася", — написав Кервінський у соцмережі X.

Позаяк, варто враховувати те, що такі діяння можуть бути сприйняті польським суспільством неоднозначно.

Особливо в світлі того, що це не перша спроба за урядування Дональда Туска притягнути високопосадовців-попередників до відповідальності.

Це може мати наслідки сприйняття громадянами їх в якості жертв, що може мати електоральні наслідки, перші дзвіночки чого можна було помітити за результатами місцевих виборів у Польщі.

На черзі ж — європейські перегони. Й гучний процес чи то над Ярославом Качинським, чи то над іншими представниками колишнього панівного табору можуть лише стимулювати поляків до підтримки саме тих політсил, які є пов’язаними із цими персоналіями.

А це, своєю чергою, може змінити політичну парадигму Європейського Союзу, що відчує на собі й Україна.

Автор: Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник