Спецоперація SCALP: чому передача ракет для ударів по росіянах стала викликом для Франції

Україна, яка зазнає труднощів на фронті, закликає західних союзників збільшити та прискорити постачання озброєнь, необхідних, щоб зупинити просування Росії.

У списку пріоритетних потреб — далекобійна зброя, така як крилаті ракети, які Франція почала постачати Києву вслід за Великою Британією.

В ексклюзивному матеріалі RFI розповідає про те, як французька влада змогла налагодити постачання крилатих ракет SCALP для ЗСУ, зберігаючи одночасно власні стратегічні запаси.

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Відновлення "коконів"

На пресконференції 16 січня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про нові постачання озброєнь Україні. Тоді президент Франції вперше навіть назвав точну цифру за одним із видів зброї — "40 ракет SCALP".

Йшлося вже про другу партію крилатих ракет франко-британської розробки, яку Париж передав українським військам.

Як же Франція спромоглася організувати постачання цих озброєнь, чий запас розглядається військовими як стратегічний?

Програма поставок Україні ракет SCALP отримала назву "Chrysalide", що у перекладі з французької означає "лялечка метелика" (іноді "кокон").

Назва програми має суто технічне пояснення. Йшлося про кілька партій крилатих ракет SCALP, які зберігалися у французьких арсеналах у так званих "коконах" – водонепроникних упаковках, що використовуються для захисту та зберігання боєприпасів у перспективі їх можливого використання.

У французьких арсеналах було два типи запасів.

З одного боку, старі ракети з терміном зберігання, що закінчується, але все ще придатні до використання.

З іншого – "кокони" з ракетами, які були не придатні до експлуатації через "канібалізації": з них були зняті деякі деталі для підтримки в боєздатному стані інших ракет SCALP, які стоять на озброєнні безпосередньо в підрозділах французьких ВПС.

Ці ракети потрібно було відновити на заводах, де вони проходили збирання. Зокрема, на заводі ракетного концерну MBDA у Бурже, де SCALP виробляються з 2000-х років.

Прискорена процедура

На відновлення кожної ракети, а також на проведення необхідних тестів та випробувань було відведено тримісячний термін. Робота проводилася за прискореною і спрощеною процедурою, оскільки ракети SCALP, що відправлялися в Україну, не були призначені для подальшого зберігання, а лише для застосування на полі бою в найближчі тижні.

Операція почалася в січні, як тільки про передачу ракет оголосив президент Макрон.

Інформоване джерело пояснило RFI: "Це було дуже ефективне економічне рішення, оскільки "Скальпи", що зберігалися в "коконах", у будь-якому разі в перспективі підлягали утилізації".

Постачання ракет Україні не вимагало значних витрат. Як зазначають джерела RFI,

кожна відремонтована ракета обійшлася у "чверть вартості нової ракети".

Операцію було повністю профінансовано із спеціального бюджетного фонду допомоги Україні, який було виділено Францією Україні для прямих закупівель озброєнь у французьких виробників.

Крім того, "така схема постачання ніяк не впливає на стан арсеналів та потреби французької армії", зазначило поінформоване джерело.

Пошук у всіх напрямках

Крім суто французької програми "Chrysalide", яка має бути завершена цього року, влада Франції веде пошуки озброєнь і за межами країни. Шукають усі види боєприпасів: ракети SCALP, але також 155-мм снаряди для артилерії та ракети "земля-повітря" для ППО та захисту українського неба.

Ракета SCALP випускалася і випускається, зокрема, в "експортній" версії для продажу іншим країнам.

Тому з початку року в Парижі опрацьовують питання про те, як залучити цей експортований арсенал для допомоги Україні. Йдеться про викуп проданих за кордон ракет або передачу тих боєприпасів, у яких добігає кінця термін зберігання.

Але не все просто. Деякі закордонні клієнти французької оборонної промисловості замовили велику кількість SCALP'ів у версії, яка дещо відрізняється від тієї, що стоїть на озброєнні ВПС Франції.

Джерело, близьке до виробника, уточнило RFI, що програмування цих експортних версій відрізняється від того, що застосовується у варіанті, що стоїть на озброєнні французьких сил і поставляється Україні.

Таким чином, експортну версію SCALP ще необхідно доопрацювати, щоб вона була сумісна із системою наведення, яку Париж надав у розпорядження Києва.

Окрім відмінностей у програмному забезпеченні, ракета SCALP в експортному виконанні має трохи меншу дальність.

Цілком імовірно, що такі боєприпаси потребують доопрацювання на заводі перед їх передачею українським ВПС.

Перші результати

Перші крилаті ракети SCALP були передані Україні у другій половині 2023 року. Минулого серпня Володимир Зеленський опублікував відео з нагоди Дня повітряних сил України: на цих кадрах президент розписується на корпусі французької ракети словами "Слава Україні".

Перший відомий запуск SCALP був націлений на російський командний пункт у Луганській області, який досі залишався поза зоною досяжності для ЗСУ.

Але насамперед ракети SCALP з їх 300-кілометровим радіусом дії зробили вагомий внесок у перемогу, яку здобула Україна на Чорному морі.

12 вересня в результаті потужної ракетної атаки було знищено два кораблі, що стояли в сухому доці в порту Севастополя, — великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

22 вересня 2023 випущені ЗСУ ракети, пробивши російську протиповітряну оборону, обрушилися на штаб Чорноморського флоту, розташований на військово-морській базі в Севастополі. Внаслідок ударів, як повідомлялося, було вбито та поранено кількох високопоставлених офіцерів.

4 листопада 2023 року Керченський суднобудівний завод зазнав масованої атаки десятка ракет, внаслідок чого було пошкоджено російський військовий корабель, носій крилатих ракет "Калібр".

Ракети SCALP, у тому числі, дозволили Україні відтіснити російський флот до східної частини Чорного моря.

Таким чином Київ захистив порт Одеси та забезпечив морський коридор уздовж узбережжя для відновлення експорту зернових.

Ракети SCALP також використовувалися при завданні ударів по російських ланцюжках постачання військ на фронті.

Проникаюча боєголовка ракети здатна руйнувати підземні укріплення. Ракета дальністю 300 км може пропалювати своїм кумулятивним зарядом перешкоду, наприклад, бетон, на глибину кількох метрів, після чого основна частина 450-кілограмової боєголовки детонує всередині цілі.

Завдяки високій точності вона здатна проробити отвір, в який слідом може бути спрямована друга ракета.

Крім того, інерційна та візуальна система наведення SCALP дозволяє їй летіти до цілі без використання навігації GPS. Ракета також може відстрілювати хибні цілі, "теплові пастки", щоб обдурити наземні засоби протиповітряної оборони супротивника і таким чином проникнути у глибину ворожої оборони.

Стаття початково опублікована на сайті Radio France Internationale і републікується з дозволу правовласника