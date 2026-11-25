У Німеччині під час рейду проти праворадикальної групи Terror 18, до складу якої входять переважно молоді люди, федеральна прокуратура затримала трьох підозрюваних.

Про це повідомляє Die Welt, передає "Європейська правда".

Федеральна прокуратура провела арешти та обшуки щодо підозрюваних членів праворадикальної групи Terror 18.

Троє громадян Німеччини віком 14 та 15 років були затримані в Бранденбурзі, Нижній Саксонії та Шлезвіг-Гольштейні. Лассе Г., Калле К. та Шон З. звинувачуються у приналежності до терористичної організації. Одночасно було проведено обшуки в десяти об’єктах у кількох німецьких землях.

За даними Федеральної прокуратури, Terror 18 виникла з інтернет-групи, що швидко радикалізувалася. "Членів цієї групи об’єднує глибоке неприйняття політичних та демократичних умов у Федеративній Республіці Німеччині", – йдеться у заяві.

Обвинувачені, як стверджується, планували застосовувати проти держави підпали та акти насильства, зокрема цілеспрямовані вбивства іноземців та політичних опонентів.

За даними Федеральної прокуратури, обшуки також були спрямовані проти ще чотирьох підозрюваних віком від 14 до 16 років, які наразі перебувають у розшуку. Їх звинувачують у підтримці терористичної організації в одних випадках, а в інших – у неповідомленні про заплановані злочини.

Двох із затриманих підозрюваних у середу мають доправити до слідчого судді Федерального суду у Карлсруе, який вирішить, чи буде застосовано до підлітків попереднє ув’язнення. Третього підозрюваного доставлять до районного суду міста Гельмштедта.

Ще в жовтні на півночі Німеччини було затримано трьох підозрюваних членів угруповання, яких звинувачують у плануванні нападу на притулок для біженців у Нижній Саксонії.

Нагадаємо, наприкінці літа у Німеччині правоохоронці провели обшуки 15 об’єктів, що належать імовірним прихильникам забороненої націоналістично-расистської організації Artgemeinschaft.

А на початку серпня у Німеччині засудили правоекстремістів за напади на притулки для біженців.