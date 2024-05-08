Спецоперация SCALP: почему передача ракет для ударов по россиянам стала вызовом Франции

Украина, испытывающая трудности на фронте, призывает западных союзников увеличить и ускорить поставки вооружений, необходимых, чтобы остановить продвижение России.

В списке приоритетных потребностей — дальнобойное оружие, такое как крылатые ракеты, которые Франция начала поставлять Киеву вслед за Великобританией.

В эксклюзивном материале RFI рассказывает о том, как французские власти смогли наладить поставки крылатых ракет SCALP для ВСУ, сохраняя одновременно собственные стратегические запасы.

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Восстановление "коконов"

На пресс-конференции 16 января 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых поставках вооружений Украине. Тогда президент Франции впервые даже назвал точную цифру по одному из видов оружия — "40 ракет SCALP".

Речь шла уже о второй партии крылатых ракет франко-британской разработки, которую Париж передал украинским войскам.

Как же Франция смогла организовать поставки этих вооружений, чей запас рассматривается военными как стратегический?

Программа поставок Украине ракет SCALP получила название "Chrysalide", в переводе с французского — "куколка бабочки" (иногда "кокон").

Название программы имеет сугубо техническое объяснение. Речь шла о нескольких партиях крылатых ракет SCALP, которые хранились во французских арсеналах в так называемых "коконах" — водонепроницаемых упаковках, используемых для защиты и хранения боеприпасов в перспективе их возможного использования.

Во французских арсеналах было два типа запасов.

С одной стороны, старые ракеты с завершающимся сроком хранения, но все еще пригодные к использованию.

С другой – "коконы" с ракетами, которые были не пригодны к эксплуатации из-за "каннибализации": с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP, стоящих на вооружении непосредственно в подразделениях французских ВВС.

Эти ракеты нужно было восстановить на заводах, где они проходили сборку. В частности, на заводе ракетного концерна MBDA в Бурже, где SCALP производятся с 2000-х годов.

Ускоренная процедура

На восстановление каждой ракеты, а также на проведение необходимых тестов и испытаний был отведен трехмесячный срок. Работа проводилась по ускоренной и упрощенной процедуре, поскольку отправляемые в Украину ракеты SCALP не были предназначены для дальнейшего хранения, но для применения на поле боя в ближайшие недели.

Операция началась в январе, как только о передаче ракет объявил президент Макрон.

Информированный источник пояснил RFI: "Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку "Скальпы", хранившиеся в "коконах", в любом случае в перспективе подлежали утилизации".

Поставка ракет Украине не потребовала внушительных расходов. Как отмечают источники RFI,

каждая отремонтированная ракета обошлась в "четверть стоимости новой ракеты",

Операция была полностью профинансирована из специального бюджетного фонда помощи Украине, который был выделен Францией Украине для прямых закупок вооружений у французских производителей.

Кроме того, "такая схема поставок никак не влияет на состояние арсеналов и потребности французской армии", отметил информированный источник.

Поиск по всем направлениям

Помимо сугубо французской программы "Chrysalide", которая должна быть завершена в этом году, власти Франции ведут поиски вооружений и за пределами страны. Ищут все виды боеприпасов: ракеты SCALP, но также 155-мм снаряды для артиллерии и ракеты "земля-воздух" для ПВО и защиты украинского неба.

Ракета SCALP выпускалась и выпускается, в том числе, в "экспортной" версии для продажи другим странам.

Поєтому с начала года в Париже прорабатывают вопрос о том, как задействовать этот экспортированный арсенал для помощи Украине. Речь может идти о выкупе проданных за рубеж ракет или передаче тех боеприпасов, у которых подходит к концу срок хранения.

Однако не все просто. Некоторые зарубежные клиенты французской оборонной промышленности заказали большое количество SCALP’ов в версии, которая несколько отличается от той, что стоит на вооружении ВВС Франции.

Источник, близкий к производителю, уточнил RFI, что программирование этих экспортных версий отличается от того, что применяется в варианте, стоящем на вооружении французских сил и поставляемом Украине.

Таким образом, экспортную версию SCALP еще необходимо доработать, чтобы она была совместима с системой наведения, которую Париж предоставил в распоряжение Киева.

Помимо различий в программном обеспечении, ракета SCALP в экспортном исполнении имеет чуть меньшую дальность.

Вполне вероятно, что таким боеприпасам потребуется доработка на заводе перед их передачей украинским ВВС.

Первые результаты

Первые крылатые ракеты SCALP были переданы Украине во второй половине 2023 года. В прошлом августе Владимир Зеленский опубликовал видео по случаю Дня воздушных сил Украины: на этих кадрах президент расписывается на корпусе французской ракеты словами "Слава Украине".

Первый известный запуск SCALP был нацелен на российский командный пункт в Луганской области, который до этого момента оставался вне зоны досягаемости для ВСУ.

Но, прежде всего, ракеты SCALP с их 300-километровым радиусом действия внесли весомый вклад в победу, которую одержала Украина на Черном море.

12 сентября в результате мощной ракетной атаки были уничтожены два корабля, стоявшие в сухом доке в порту Севастополя, — большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

22 сентября 2023 года выпущенные ВСУ ракеты, пробив российскую противовоздушную оборону, обрушились на штаб Черноморского флота, расположенный на военно-морской базе в Севастополе. В результате ударов, как сообщалось, были убиты и ранены несколько высокопоставленных офицеров.

4 ноября 2023 года Керченский судостроительный завод подвергся массированной атаке десятка ракет, в результате чего был поврежден российский военный корабль, носитель крылатых ракет "Калибр".

Ракеты SCALP, в том числе, позволили Украине оттеснить российский флот в самую восточную часть Черного моря.

Таким образом Киев защитил порт Одессы и обеспечил морской коридор вдоль побережья для возобновления экспорта зерновых.

Ракеты SCALP также использовались при нанесении ударов по российским цепочкам снабжения воюющих на фронте войск.

Проникающая боеголовка ракеты способна разрушать подземные укрепления. Ракета дальностью 300 км может прожигать своим кумулятивным зарядом препятствие, например, бетон, на глубину нескольких метров, после чего основная часть 450-килограммовой боеголовки детонирует внутри цели.

Благодаря высокой точности она способна проделать отверстие, в которое следом может быть направлена вторая ракета.

Кроме того, инерциальная и визуальная система наведения SCALP позволяет ей лететь к цели без использования навигации по GPS. Ракета также может отстреливать ложные цели, "тепловые ловушки", чтобы обмануть наземные средства противовоздушной обороны противника и таким образом проникнуть в глубину вражеской обороны.

Статья первоначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя