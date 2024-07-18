Потужні виклики для Green Deal: чи відбудеться масштабна корекція екологічного курсу ЄС

Критики Green Deal спробують істотно знизити амбітність цієї програми. І матимуть чималі шанси на успіх

Гучна критика нової екологічної політики ЄС – Європейського зеленого курсу, а також провал зелених на виборах до Європарламенту змушують задатися питанням: чи вдасться новому складу Єврокомісії зберегти без змін цю програму?

Чи на радість європейським фермерам масштабні екологічні зміни будуть відкладені "до кращих часів"?

Вже зараз очевидно, що критики Green Deal спробують істотно знизити амбітність цієї програми. І матимуть чималі шанси на успіх.

Про які зміни може йтися? І як глобальні політичні розклади у Європарламенті можуть вплинути на збереження чи перегляд Green Deal?

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Курс з похибкою на нові виклики

Європейський зелений курс (European Green Deal) – це комплексний пакет законів, що регулює викиди парникових газів майже з усіх галузей економіки, який дозволить збільшити мету ЄС щодо скорочення викидів парникових газів на 50% до 2030 року та зробить європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року.

Європейський зелений курс, з моменту його презентації у 2019 році Урсулою фон дер Ляєн, став візитівкою Європейського Союзу на глобальній арені. Більшою мірою цьому посприяла загальна мобілізація молоді навколо науково доведеного факту зміни клімату, що і сформувало настрої виборців попереднього скликання Європейського парламенту.

П'ять років потому політична ситуація в Європі зазнала серйозних пертурбацій.

Пандемія COVID-19, повномасштабне вторгнення РФ в Україну, криза зростання вартості життя та ізраїльсько-палестинська війна відтягнули увагу європейського електорату.

Водночас протестувальники стали студентами університетів або професійними агітаторами, а медіа переключились на фермерські протести, які стали не менш феєричним видовищем, аніж кліматичні марші.

"Демонтажу" не буде

Вибори до Європейського парламенту не створили більшості для відмови від Зеленого курсу. Якщо зазирнути в політичні програми коаліційної більшості, то стає очевидним, що попри критику і корегування ніякого відступу з точки зору кліматичних цілей не буде. Цілком зрозуміло, що закони, які були прийняті, і надалі продовжать виконувати.

Переважна більшість пакета вже пройшла через парламент, і навіть скептично налаштована Європейська народна партія (ЄНП) не має на меті розірвати угоду.

Питання стоїть щодо наступних кроків, полегшення бюрократичного навантаження та конкретних політик, які зачіпають промислових забруднювачів.

Основні дебати будуть навколо спільної аграрної та енергетичної політики, а також автомобільної промисловості.

Поряд зі списком питань до перегляду, які порушила Європейська народна партія у своєму політичному маніфесті на наступні п'ять років, слід пам’ятати, що головна кандидатка на пост президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка презентувала Зелений курс, належить до цієї ж політичної родини, а отже, виступити категорично проти цього курсу контрпродуктивно.

У фокусі – двигуни внутрішнього згоряння

Заборона на продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року – центральний елемент Європейського зеленого курсу, спрямованого на скорочення викидів парникових газів на європейських дорогах, що призводять до потепління на планеті.

Для порівняння, у довоєнній Україні 10% усіх викидів парникових газів припадають на транспорті викиди.

За словами лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера заборона була "помилкою". Він пообіцяв, що партія обговорить можливість внесення деяких корективів, уповільнення темпів або навіть скасування "в дусі реалізму".

Однак це буде не так просто у новому політичному циклі, зважаючи на те, що зміна клімату залишається широко поширеною проблемою в ЄС, згідно з дослідженнями електоральної думки.

Скасування заборони на ввезення автомобілів прямо суперечитиме політичній програмі Урсули фон дер Ляєн.

Саме вона запровадила цю заборону і підтримувала її під час своєї кампанії на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії.

Будь-яка спроба скасувати закон також покладе початок тотальній війні з лівими партіями, які його підтримали, а отже, коаліційної більшості з соціал-демократами та лібералами не вийде.

Зелені розуміють, що Європейський зелений курс має впроваджуватись більш ретельно, щоб зробити його менш вразливим до популістських впливів. Інакше ЄНП триматиме прихильників курсу на відстані витягнутої руки та створюватиме ситуаційні коаліції з іншими правими партіями, коли йтиметься про червоні лінії правоцентристів.

Перегляд спільної агрополітики

Іншою важливою сферою буде сільське господарство, яке ЄНП пообіцяла захистити від більш агресивного кліматичного регулювання.

Основні пристрасті розгортатимуться між трьома парламентськими комітетами – аграрним та промисловим комітетами, які відійшли до ЄНП, та комітетом з довкілля, який очолять соціал-демократи.

Соціал-демократи ввели в широкий публічний обіг нове формулювання – "Зелений і Соціальний курс".

В першу чергу, йдеться про справедливий перехід для різних груп населення, які потрапляють під безпосередній вплив Європейського зеленого курсу. Головний комунікаційний виклик, з яким доведеться працювати у цій п'ятирічці – це те, що самі правила сільськогосподарської політики в ЄС, а не Зелений курс, спричинили погіршення умов праці для малих фермерів.

Чиновникам Єврокомісії буде важко забути про трактори в Європейському кварталі Брюсселя, які заблокували роботу інституцій на цілий день.

Тому агрополітика "з людським обличчям" стане невід’ємною частиною нової Робочої програми Комісії на 2024-2029 роки, за написання якої новообране керівництво Комісії сяде вже восени.

У сухому залишку "Зелений курс 2.0" обіцяє помирити промисловість з конкурентоспроможністю та посадити за стіл переговорів найбільш обурених новими реформами.

І навіть якщо будуть зміни з точки зору заборон і бюрократії, угода залишиться візитівкою ЄС, яку не можна саботувати.

Рівняння на 18 липня

18 липня у Європарламенті має вирішитися питання другої каденції Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.

Щоб подолати бар'єр у 361 голос та переобратися на посаду президентки Єврокомісії, фон дер Ляєн має отримати голоси центристських груп, які підтримали її минулого разу – її власної ЄНП, лівоцентристських "Соціалістів і демократів" та ліберальної групи "Оновити Європу".

Разом вони мають майже 400 місць, що в теорії має гарантувати безпроблемне переобрання. Проте не кожна політична група ЄС або голова національної делегації може гарантувати голоси всіх своїх депутатів Європарламенту.

Вибори президента Європейської комісії мають відбуватися шляхом таємного голосування.

Утримання від голосування важить стільки ж, скільки і голос "проти".

Це важливо, адже деякі національні групи всередині широкої коаліції вже заявили, що не голосуватимуть за фон дер Ляєн, що призвело до пошуку підтримки менших політичних груп.

А якщо її кандидатура не набере 361 голос, то лідерам країн ЄС доведеться повернутися до переговорів і запропонувати іншого кандидата. Такий сценарій не лише здатний "поховати" кар'єру фон дер Ляєн, але й створить вкрай небезпечний прецедент для Європейського Союзу.

Щоб уникнути цього, необхідна підтримка й інших груп. А оскільки соціал-демократи разом з лібералами висунули ультиматум щодо співпраці з праворадикальними "Європейськими консерваторами та реформістами", зелені можуть стати рятівним колом, як для Урсули, так і для Європейського зеленого курсу.

Адже якщо зелені знову у грі, то шанси на виживання Зеленого курсу, а отже, і зеленої відбудови України, зростуть.

Авторка: Валерія Іжик,

радниця з питань адвокації в Європейських інституціях Razom We Stand, European Climate Pact Ambassador