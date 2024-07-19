Перше римське попередження: чому підтримка Італією України починає слабшати

Червневі вибори до Європейського парламенту в Італії відзначилися не лише високим градусом поляризації, але й фокусом на питанні майбутньої підтримки України.

Показово, що антиукраїнські гасла на кшталт: "Жоден італієць не буде воювати за Макрона в Україні" або "Ні ескалації! Так мирним переговорам!" – озвучували не лише відомі проросійські партії "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні або "Рух 5 зірок" Джузеппе Конте.

Навіть ті політичні сили, які зазвичай підтримували Україну, до виборів підійшли із зовсім іншою риторикою.

І це вже мало наслідки в Європарламенті, коли Демократична партія, яку вважають проукраїнською, опинилася "не на правильному боці історії".

Реклама:

Такі зміни можуть виявитися лише першим дзвоником, що підтримка України не гарантована навіть з боку партії "Брати Італії" прем'єрки Джорджії Мелоні.

Курс на пацифізм

Демократична партія на чолі з Еллі Шляйн, яка взагалі оминає питання зовнішньої політики за свого керівництва партією, балотувала до Європарламенту двох журналістів на пенсії: Марко Тарквініо та Лючію Аннунціату, а також Чечілію Страду (дочку Джіно Стради, засновника Emergency, асоціації на кшталт "Червоного хреста").

Тарквініо та Страда два місяці поспіль в усіх своїх інтерв’ю повторювали, що якщо вони пройдуть до Європарламенту, то ніколи не голосуватимуть за підтримку України.

Зокрема, Чечілія Страда заявляла: "Ми вже два роки давали зброю українцям, це ні до чого не привело, тож давайте припинимо і сядемо за стіл переговорів". Тарквініо ж своєю чергою пропонував Італії вийти з НАТО як абсолютно непотрібної організації.

Лючія Аннунціата прославилася тим, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну назвали українців народом доглядальниць, офіціанток та коханок у прямому ефірі за кадром, от тільки мікрофон у неї залишився увімкненим і це почула вся країна на тлі мітингу українців у Флоренції.

Згодом Аннунціата вибачалася, навіть приїхала до України і розчулилася на руїнах Бучі та Ірпеня, але вже за декілька місяців розказувала всім, що все пропало, Америка припинить підтримувати Україну і час сідати всім за стіл переговорів.

Усі троє скандальних кандидатів пройшли до Європарламенту за квотою від Демократичної партії.

Партія премʼєрки Джорджії Мелоні "Брати Італії" взагалі ігнорувала питання України у своїй передвиборчій кампанії, вочевидь орієнтуючись на загальні пацифістські настрої.

Натомість ті партії, які поставили Україну на перше місце у своїй передвиборчій кампанії, а це партія Карло Календи Azione ("Дія") та Маттео Ренці Italia viva ("Жива Італія") взагалі не пройшли до Європарламенту.

Випробування резолюцією

За результатами виборів до Європарламенту перемогу отримали партія Джорджії Мелоні "Брати Італії" з 24 місцями, друге місце посіла Демократична партія – 21 місце, "Ліга" Маттео Сальвіні отримала вісім мандатів і таку ж кількість отримали "Рух 5 зірок" та партія покійного Сільвіо Берлусконі Forza Italia ("Італіє, вперед").

Ще шість місць отримали "Зелені" та "Об’єднання лівих".

Саме з такою конфігурацією сил представники від Італії в середу 17 липня підійшли до свого першого голосування в Європейському парламенті, яке стосувалося підтримки України.

І наслідки не змусили на себе довго чекати. Показовим стало голосування за резолюцію, що містила заклик дозволити Україні використовувати західну зброю на території Росії для ураження військових об’єктів.

Цей документ на підтримку України був розроблений, зокрема, за участю голови групи "Альянс соціалістів і демократів" (S&D) іспанки Іратхе Гарсія Перес. За словами італійських демократів, текст був "занадто чітким", особливо у пункті, в якому йшлося про ураження військових цілей на території Росії зброєю ЄС.

Представники Демократичної партії (окрім віцепрезидентки Європейського парламенту Піни Пічерно та Елізабетти Гуальміні) проголосували всупереч своїм іспанським та французьким колегам з блоку S&D щодо конкретного пункту резолюції.

Очікувано проти проголосували євродепутати-італійці з відвертими антиукраїнськими позиціями: представники "Ліги" та "Руху 5 зірок".

Щоправда, резолюцію підтримали майже всі представники Демократичної партії (звісно, окрім Марко Тарквініо та Чечілії Стради, які виконали свої передвиборчі обіцянки не підтримувати Україну). Також її підтримали партії Мелоні та, як не дивно це виглядає на перший погляд, і партія Forza Italia.

Тут треба дещо пояснити. Партія Сільвіо Берлусконі завжди дотримувалася вже встановленого урядом Мелоні вектора на підтримку України і проблеми виникали лише з особистою позицією експрем'єра Італії.

Зокрема, Сільвіо Берлусконі за своє життя спочатку засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, казавши, що не впізнає свого друга Путіна, але згодом розповідав про "пляшки водки", надіслані йому Путіним у подарунок, після чого виступив із жорсткою критикою Володимира Зеленського.

Показово, що щоразу після таких заяв Берлусконі, голові партії та теперішньому міністру закордонних справ Антоніо Таяні доводилося спростовувати слова засновника партії та висловлювати підтримку України.

Але повернімося до "Демократичної партії", яка з усіх італійських партій в Європейському парламенті має найбільш незрозумілу позицію.

Італійські демократи виглядають дещо ізольованими всередині своєї парламентської групи S&D.

Попри те, що текст резолюції був "занадто чітким", особливо у пункті, в якому йшлося про ураження військових цілей на території Росії зброєю ЄС, напередодні деякі представники від Демократичної партії, а саме Лючія Аннунціата, підтримували ідею, що якщо дозволити Україні цілити в російські військові об’єкти, то це призведе тільки до ескалації конфлікту та його територіального розширення.

До неї долучилися депутати євродепутати Руотоло, Коррадо, Лауретті та інші, хто сліпо наслідує позиції секретарки Демократичної партії Еллі Шляйн.

Відповідно до отриманої інформації з джерел видання Linkiesta, французький соціал-демократ Рафаель Глюксман мав жорстку дискусію з італійськими демократами. Й самі демократи в день голосування не змогли стримати напруги всередині партії, яку довелося грубими словами знімати голові групи Брандо Беніфею.

За словами італійського політичного оглядача Маріо Лавія, вчорашнім голосуванням демократи втратили можливість стати на правильний бік історії. За його словами, теперішні демократи нагадують з’їзд у сільській раді або метушливу студентську асамблею, в той час коли йдеться про долю цілого народу, який перебуває під атакою імперіалістичного сусіда.

* * * * *

Для України після неоднозначного голосування демократів ситуація з італійською підтримкою виглядає досить песимістично.

В Європейському парламенті на боці України лишаються партії Мелоні та Берлусконі.

Проте напруга між Мелоні та фон дер Ляєн, утримання Мелоні від відкритих коментарів про Україну під час передвиборчої кампанії, колишні симпатії до угорського прем'єра Віктора Орбана (партія Мелоні не голосувала за окрему поправку про засудження Орбана та його поїздок до Москви, а разом із тим – не підтримує використання зброї ЄС на російській території) не дають нам стовідсоткової гарантії, що після теоретичної перемоги Дональда Трампа на виборах у США позиція голови уряду Італії не зазнає корекції.

Авторка: Ярина Груша,

з Італії, для "Європейської правди"