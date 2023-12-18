Орбанівська спілка угорців України не задоволена навіть новим законом про меншини
Партія угорців України КМКС із затримкою на півтора тижня розкритикувала оновлений закон про нацменшини, про який лідери угорських громад висловилися схвально.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву КМКС опублікували у п’ятницю.
У ній відзначають певні позитивні зміни у новому законі, ухваленому 8 грудня, але й заявили, що вважають їх недостатніми.
"Закон пов’язує можливість застосування мовних прав із концепцією "традиційного" проживання меншини, встановлюючи поріг 10%. Відтак меншина, яка становить меншу частку у населенні, тобто проживає розпорошено, практично не має мовних прав, що ще більше прискорює процес асиміляції", – зазначають у заяві.
Спілка заявила також, що закон не дозволяє вільного використання національної символіки і не встановлює умов для представництва меншини.
"Деякі положення закону дискримінаційні або за своїм характером декларативні і дають можливості для вільної інтерпретації. Трактування деяких положень залишається незрозумілим. Це підіймає подальші питання, передусім щодо права на використання рідної мови в освіті поряд з державною.
Закон не врахував усі рекомендації Венеційської комісії, не гарантує права, гарантовані меншинам Конституцією та іншими міжнародними документами та не відновлює у повному обсязі ті права, які меншини мали раніше", – заявили в КМКС.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини 8 грудня, його того ж дня підписав президент Володимир Зеленський.
Лідери угорських громад України позитивно оцінили новий закон.
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також привітала ухвалення закону.