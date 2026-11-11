В Іспанії робітники проводять загальний страйк через житлову кризу

У середу іспанські робітники оголосили загальний страйк і, незважаючи на негоду, вийшли на пікети в рамках масової акції протесту проти кризи доступності житла в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це перший загальний страйк за останні 14 років, який спільно підтримують дві найбільші профспілки Іспанії – UGT та CCOO, а також інші профспілкові організації та асоціації орендарів, обурені зростанням орендної плати та виселеннями.

Reuters

"Ми не зупинимося, доки не змінимо житлову модель цієї країни від А до Я, щоб житло слугувало для проживання, а не перебувало на службі у меншості орендодавців", – заявила речниця Мадридського союзу орендарів Алісія дель Ріо, коли опівночі розпочався страйк.

За даними центрального банку, в Іспанії спостерігається дефіцит у розмірі близько 750 тисяч осель, який до 2028 року має зрости до понад мільйона.

Оскільки все менше людей можуть дозволити собі придбати житло, попит на оренду різко зріс, чинячи тиск на цей ринок.

Reuters

За даними Молодіжної ради Іспанії, середня вартість оренди, що становить 1 176 євро, дорівнює приблизно 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини в Іспанії.

За даними профспілок UGT та CCOO, на початку страйку рівень участі досяг 90% у портах та в автомобільній галузі, при цьому повідомлялося про "повну зупинку роботи" на заводах, зокрема Volkswagen у Наваррі та SEAT у Барселоні.

На початку страйку на оптовому ринку "Меркамадрид" у Мадриді, де зібралося близько 1 000 протестувальників, спалахнули напружені сутички.

Мадридське відділення профспілки CCOO повідомило, що поліція застосувала перцевий спрей проти пікетувальників і заарештувала одного з них, а 13 осіб потребували медичної допомоги.

Речник поліції підтвердив факт арешту, але заперечив застосування перцевого спрею, хоча зазначив, що його використовували для розгону іншого пікета в районі Карабанчель.

Нагадаємо, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.

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