У Раді кажуть, що звіт Єврокомісії про Україну пропустив позитивну зміну у їхній роботі

У Верховній Раді заявили, що у доповіді Єврокомісії про розширення, де наводиться оцінка прогресу країн-кандидатів, зокрема й України, пропустили позитивну зміну у роботі Ради.

Про це у коментарі "Європейській правді" сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Корнієнко каже, що ЄК у звіті дала некоректну інформацію про актуальну ситуацію з парламентським наглядом за роботою уряду. Він зазначив, що у Раді уважно ставляться до звіту про розширення, зокрема блоку стосовно функціонування демократичних інституцій і стану демократії.

"Парламентська реформа – один із ключових напрямків для успішних переговорів по кластеру 1 (загальна рамка демократії). Разом з тим, важливе і повернення існуючих працюючих інструментів, які частково були непрацюючими через введення воєнного стану і початок повномасштабного вторгнення.

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В частині відкритості парламенту та підзвітності уряду за останній час здійснено ряд важливих кроків, зокрема, відновлення на постійній основі "Години запитань до уряду", про що, на жаль, не вказано у звіті. Сподіваємось, у наступних звітах це знайде відображення", – зазначив він.

У звіті Єврокомісії стверджується, що якість законодавчої роботи в Україні посилюється, проте недостатньо, оскільки Раді бракує механізмів оцінки впливу законопроєктів. Деякі існуючі обмеження називають прийнятними для воєнного часу. Наприклад, йдеться у звіті, те, що зараз парламентський нагляд зводиться до зустрічей міністрів з лідерами проурядових груп – це недобре, але в ЄС з розумінням ставляться до того, що це не буде змінюватися аж до завершення воєнного часу.

Лише в окремих секторальних питаннях (як-от правила роботи Рахункової палати та контролю за нею) Брюссель чекає від України дій з посилення парламентського контролю вже зараз, не чекаючи на завершення війни.

Детально про звіт Єврокомісії – у статті Від "корупції" до телемарафону: що ЄС чекає від України та як оцінює готовність до вступу