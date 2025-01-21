У Білому домі підтвердили, що бізнесмен Рамасвамі не приєднається до нової адміністрації

Мільярдер Вівек Рамасвамі не працюватиме в адміністрації Дональда Трампа на чолі новоствореного Міністерства з питань ефективності держапарату (DOGE).

Як пише "Європейська правда", інформацію про це підтвердили у Білому домі, повідомляє The New York Times.

Вівек Рамасвамі не буде співкерівником новоствореного органу разом з іншим американським бізнесменом Ілоном Маском, оскільки планує балотуватися на посаду губернатора штату Огайо.

"Вівек Рамасвамі відіграв вирішальну роль у створенні DOGE", – сказала Анна Келлі, прессекретарка Білого дому.

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"Ми безмежно вдячні йому за його внесок протягом останніх двох місяців і очікуємо, що він відіграватиме життєво важливу роль у тому, щоб зробити Америку знову великою!", – додала вона.

Позиція Рамасвамі в оточенні Трампа була хиткою протягом декількох тижнів, оскільки він дратував президента, кількох помічників Трампа і, що особливо важливо, Ілона Маска. Маск різко критикував Рамасвамі в приватних розмовах.

Рамасвамі планує оголосити про свою кандидатуру на посаду губернатора Огайо наступного тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ілону Маску готують кабінет у Білому домі біля президента.