У Білому домі підтвердили, що бізнесмен Рамасвамі не приєднається до нової адміністрації
Мільярдер Вівек Рамасвамі не працюватиме в адміністрації Дональда Трампа на чолі новоствореного Міністерства з питань ефективності держапарату (DOGE).
Як пише "Європейська правда", інформацію про це підтвердили у Білому домі, повідомляє The New York Times.
Вівек Рамасвамі не буде співкерівником новоствореного органу разом з іншим американським бізнесменом Ілоном Маском, оскільки планує балотуватися на посаду губернатора штату Огайо.
"Вівек Рамасвамі відіграв вирішальну роль у створенні DOGE", – сказала Анна Келлі, прессекретарка Білого дому.
"Ми безмежно вдячні йому за його внесок протягом останніх двох місяців і очікуємо, що він відіграватиме життєво важливу роль у тому, щоб зробити Америку знову великою!", – додала вона.
Позиція Рамасвамі в оточенні Трампа була хиткою протягом декількох тижнів, оскільки він дратував президента, кількох помічників Трампа і, що особливо важливо, Ілона Маска. Маск різко критикував Рамасвамі в приватних розмовах.
Рамасвамі планує оголосити про свою кандидатуру на посаду губернатора Огайо наступного тижня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Ілону Маску готують кабінет у Білому домі біля президента.