Ірландія обирає пацифізм: чим загрожує Україні ліва президентка у Дубліні

Прем'єр Ірландії Міхол Мартін (праворуч) буде змушений співпрацювати зі своєю опоненткою, що перемогла на виборах президента

Підтримка України, але одночасно – категорична відмова від передачі зброї. Такими є політичні погляди Кетрін Конноллі, яка наступні сім років обійматиме посаду президентки Ірландії.

Президентські вибори в Ірландії пройшли 24 жовтня. Колишня адвокатка й депутатка з Голвея, спираючись на підтримку опозиційних сил, перемогла на них з приголомшливим результатом, отримавши понад 914 тисяч голосів – це абсолютна більшість у 68% у двобої з представницею керівної партії Fine Gael Гізер Гамфріс, яка набрала лише 29%.

Однак набагато важливішим є те, що погляди нової президентки видаються занадто ліворадикальними як для ірландського мейнстриму. Конноллі – переконана лівачка, прихильниця нейтралітету країни, противниця НАТО та передачі зброї Україні.

І це – потужний удар по нинішній правоцентристській коаліції.

"Я буду голосом миру"

Останні десятиріччя в ірландській політиці домінував тріумвірат партій: Fine Gael, Fianna Fail та Sinn Fein. Усі вони, за загальноєвропейським політичним розумінням, можуть бути віднесені до центристів (відповідно, з різним ступенем лівизни).

Варто врахувати, що при цьому Sinn Fein на тлі лівої соціальної риторики продовжує зберігати класичні для себе націоналістичні тенденції, Fine Gael раніше (до останнього виборчого циклу) відігравала роль радше консервативної центр-правиці, а Fianna Fail продовжувала показово називати себе партією центристів.

Проте складна коаліціада та результати місцевих виборів 2024 року призвели до полівішання значної частини політиків і посилення лівих крил в кожній з партій.

В цей момент на великій політичній арені з’являється Кетрін Конноллі.

Попри початковий скепсис і статус політичної аутсайдерки, Конноллі зуміла об’єднати навколо себе широкий спектр лівих сил – від соціал-демократів і руху People Before Profit до лейбористів та частини Sinn Fein, що надали їй свої організаційні ресурси.

Її кампанія апелювала до молоді й до тих, "хто не має голосу", а риторика про соціальну справедливість та політичну незалежність від традиційних партій стала новим політичним брендом Ірландії.

Конноллі була максимально активною в TikTok, де власні політичні промови розбавляла спілкуванням з виборцями та навіть футбольними фінтами.

Водночас критики називають Конноллі радикалкою, яка може ускладнити відносини Дубліна з Вашингтоном та європейськими союзниками, а аналітики прогнозують напруження між новообраною президенткою та урядом – насамперед у питанні зовнішньої політики.

Річ у тім, що нова президентка займає достатньо нестандартну позицію стосовно міжнародних партнерів Ірландії. На її думку, саме посилення західного мілітаризму на сьогодні є джерелом криз та проблем у міжнародних відносинах – причому з наголосом не на політичних та безпекових кризах, а… на зміні клімату.

Виступаючи в Дублінського замку після оголошення результатів виборів, вона заявила: "Я буду голосом миру, голосом, який спирається на нашу політику нейтралітету, голосом, який чітко висловлює екзистенційну загрозу, що виникає через зміну клімату".

За Україну, але проти зброї

На цьому тлі ще більш неординарно виглядають заяви новобраної президентки Ірландії щодо України.

З одного боку, з року в рік, з виступу до виступу, Кетрін Конноллі стояла чітко на позиції підтримки України, а саме: надання допомоги біженцям, гуманітарної допомоги населенню в самій Україні, макрофінансової допомоги і "усієї можливої людської допомоги, яка існує".

Щоправда, обов’язковою частиною цих заяв були, звісно ж, згадки Ємену, Палестини та інших гарячих точок, де також страждають люди.

А головне – так само обов’язковою умовою таких згадок було засудження передачі озброєння та втягування у війну нейтральних держав, в тому числі Ірландії.

В розумінні нейтралітету Ірландії Конноллі є максималісткою.

Її бачення цієї доктрини передбачає відмову як від вступу в НАТО (хоча дискусія про це в Ірландії з 2022 року набирала обертів), так і від будь-яких зовнішньополітичних контактів, які можуть змусити Ірландію виділяти кошти та ресурси на будь-які безпекові ініціативи.

На думку нової президентки, безпека її країни має ґрунтуватися на бездоганній гуманітарній репутації та рівновіддаленості.

Тому не варто буде дивуватися, коли вже в перші місяці ми потенційно побачимо посилену увагу китайських "інвесторів" до ірландського політикуму та бізнесу…

Так само не варто розглядати Конноллі як "агентку" Sinn Fein, яка буде педалювати питання возз'єднання з Північною Ірландією. Вже перші її заяви під час кампанії розвіяли цей міф (а для когось – страх), і тому інвестиція Sinn Fein виявилася, скажімо так, не такою вже й продуктивною.

Навіть той факт, що вона кожний свій виступ робить ірландською та англійською мовами, а в побуті взагалі пріоритезує рідну мову, не сильно виправив ситуацію.

"Війна" уряду з президентом

Чого ж тоді варто чекати від нового президента Ірландії?

Вже зараз можна прогнозувати, що Конноллі захоче зберегти формат активного та максимального медійного президентства, який задали попередники.

А з огляду на її передвиборчі обіцянки, ця роль точно не обмежиться виключно дипломатичними прийомами в Арас ан Уктрайн (резиденція президентів Ірландії), а тому варто очікувати її запальних промов і на міжнародних дипломатичних майданчиках, і в закордонних відрядженнях, і в межах міжнародних кліматичних ініціатив.

І це може стати викликом для нинішньої правоцентристської коаліції, яку утворюють Fianna Fail та Fine Gael.

В країні "розморозилася" дискусія щодо членства у НАТО та навіть про те, що ірландський нейтралітет виглядає несправедливим з точки зору відносин країни із сусідами та партнерами.

Однак навіть можливість корекції цих позицій видається абсолютно неприйнятною для нової глави держави.

Щоправда, проти планів Кетрін Конноллі грає сама природа президентських повноважень, які в Ірландії є вкрай обмеженими.

А на додачу, за необхідності, в опонентів нової глави держави є ще один аргумент – нинішні президентські вибори пройшли за безпрецедентно низької явки – лише 46%, при тому, що до 15% бюлетенів були зіпсованими.

А відповідно, у коаліції завжди буде можливість говорити про слабкий мандат Кетрін Конноллі.

Автор: Олександр Краєв,

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"