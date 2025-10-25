На президентських виборах в Ірландії визначилася переможиця
На виборах президента Ірландії за результатами часткового підрахунку голосів перемагає ліва незалежна кандидатка Кетрін Конноллі – її вже почали вітати з перемогою.
Про це повідомляє The Irish Times, пише "Європейська правда".
За обробленими результатами голосування з половини виборчих округів, 68-річна Кетрін Конноллі лідирує з 63% голосів. Цей поки проміжний результат називають навіть кращим за найбільш оптимістичні прогнози.
Її суперниця, колишня міністерка уряду Гізер Гамфріс наразі має 29%, а кандидат Джим Гевін, який де-факто вийшов з перегонів перед виборами, має 7,5%.
Також підрахунки свідчать, що вибори можуть позначитися історичним рекордом зіпсованих бюлетенів – серед оброблених їх наразі 13,2%.
Тішек (прем’єр-міністр) Міхол Мартін вже привітав Коннолі з перемогою.
"Хочу привітати Кетрін Коннолі з її майбутньою впевненою перемогою на виборах. Вже зрозуміло, що вона буде наступним президентом Ірландії… Вона отримала явний мандат на те, щоби представляти народ Ірландії як президентка у наступні 7 років", – зазначив Міхол Мартін.
Останні передвиборчі опитування давали Конноллі значну перевагу в перегонах за місце її попередника Майкла Гіггінса, який пробув на посаді два семирічні терміни.
Нагадаємо, голосування відбулося у п’ятницю 24 жовтня.
Конноллі називають однією з провідних пропалестинських політиків у парламенті Ірландії. Вона сформувала коаліцію, що об’єднала більшість опозиційних партій, включно з найбільшою з них – Sinn Fein, яка вирішила не висувати власного кандидата.
Президентська посада в Ірландії є в основному церемоніальною, але можливу перемогу Коннолі характеризували у ЗМІ як приниження для правоцентристського уряду.
Хоча президент не має повноважень формувати закони чи політику, колишні президенти висловлювали свою думку з важливих питань. Гіггінс, зокрема, висловлювався щодо війни в Газі та витрат держав НАТО.