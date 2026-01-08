Вбивство із мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем"

Стихійні мітинги протесту проти вбивства у Міннеаполісі відбулися у різних містах країни, зокрема в Нью-Йорку

Десятки свічок та букети квітів на вулиці Міннеаполіса – найбільшого міста американського штату Міннесота. Барикади, що перекрили вулиці – зі сміттєвих баків, дерев'яних піддонів та усього що опинилося під руками. Стихійні протести в інших містах країни.

А ще – вимога Білого дому про відставку губернатора; вимога губернатора забрати "федералів" з його штату. І це – лише початок історії.

Цими днями у США розгортаються події, здатні перерости у справжню соціальну та політичну кризу та вдарити по одній з ключових внутрішньоамериканських програм, які просуває Дональд Трамп.

Витоком цих подій стала загибель, або, як вважає багато хто, – вбивство правоохоронцями 37-річної Рене Ніколь Гуд. Її застрелив на вулиці Міннеаполіса офіцер імміграційної та митної служби США (ICE). Так склалося, що дії правоохоронця знімали на телефони одночасно кілька місцевих мешканців, які стали також свідками безпричинного вбивства, як вони це називають. При цьому федеральна влада, включно із Трампом особисто, повністю стала на сторону офіцера ICE та виступила із заявами, які принципово суперечать відеоряду.

Ця подія вже сколихнула США.

Однак не йдеться про тотальну критику уряду: ні, американські політики та суспільство знову розділилися на критиків та захисників дій імміграційної служби, яка за останній рік стала чи не найбільш контроверсійним органом федерального уряду.

Є високий шанс, що події, які розгортаються зараз вплинуть на конгресові вибори 2026 року.

Примітно, що близько милі від місця трагедії у Міннеаполісі 6 років тому сталася подібна ситуація, що мала історичний вплив на політику США. Тоді поліцейський вбив афроамериканця Джорджа Флойда, що призвело до масштабування руху Black Lives Matter, спричинило протести по всій країні та безлади, що охопили низку великих міст США.

Як сталося, що дії імміграційних служб розділили американців? Що стоїть за конфліктом між адміністрацією Трампа та владою "синього", тобто опозиційного штату? Пояснюємо у статті

Розстріл за кермом

Удень 7 січня американські ЗМІ повідомили про стрілянину у місті Міннеаполіс, що в Міннесоті. За версією федерального уряду, агент імміграційної та митної служби США (ICE) використав вогнепальну зброю під час службової операції. Згодом стало відомо, що у стрілянині є загибла, місцева жінка.

Версія, якої від початку історії й досі дотримуються представники ICE, а також американські урядовці (аж до президента Трампа, який написав про це у своєму акаунті у Truth Social) – це те, що йшлося про напад на правоохоронців та про смертельну загрозу для них. Мовляв, жінка хотіла переїхати офіцерів автівкою, тому співробітник ICE, рятуючи життя своє та колег, виконав "оборонні постріли", які виявилися смертельними.

Та дуже швидко історія набула зовсім іншого значення.

Річ у тім, що свідками дій ICE виявилося кілька місцевих, які знімали це на телефони, а згодом опублікували відео у соцмережах.

Все це відбувалося це на тихій вулиці посеред дня, за ясної погоди, тож відео випадкових свідків, зняті з різних точок, дозволяють у деталях відтворити трагічну подію.

І це відтворення дозволяє багатьом стверджувати: ICE бреше, президент Трамп – також. Адже жодних ознак того, що вбита жінка становила небезпеку, на відео немає.

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 – BNO News (@BNONews) January 7, 2026

На роликах видно, як офіцер ICE підходить до позашляховика, що зупинився поперек дороги, вимагає від водійки вийти й намагається відкрити двері, а також чіпає жінку руками через відкрите скло передніх дверцят. Honda Pilot здає трохи назад, щоби об’їхати правоохоронців, і рушає вперед коли інший офіцер ICE, що стоїть поряд з автомобілем, дістає зброю і відразу ж робить щонайменше три постріли через бічне вікно в бік водійського сидіння, практично впритул. Можливість наїзду на офіцерів відео виключає, хоча легкий дотик машини до одного з них був.

Після пострілів автомобіль прискорюється і врізається у машини, припарковані поруч.

За кермом була 37-річна Рене Ніколь Гуд – громадянка США, письменниця та поетка (зараз американські медіа дуже активно наголошують на цьому), мати трьох дітей. Її ніколи не звинувачували у правопорушеннях, окрім як штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Жінка не була мігранткою і, вочевидь, не мала бути ціллю рейду імміграційних служб. CBS зазначає, що вона мала статус "спостерігача"– волонтера і мала право стежити за діями ICE.

Трамп назвав її "професійною агітаторкою".

Як влада брехала про "напад" на міграційників

Події у Міннесоті вже викликали національний резонанс. Їхні обставини розслідує ФБР і офіційних висновків наразі немає. Поза тим, представники уряду, не чекаючи на проведення цих процедур, вже визначили винною саме загиблу жінку.

Тріша Маклафлін, помічниця міністерки внутрішньої безпеки, однією з перших серед посадовців відреагувала на інцидент, заявивши що агент ICE, "побоюючись за своє життя", зробив "оборонні постріли". За її словами, така реакція є прямим наслідком "демонізації офіцерів з боку політиків, які підживлюють та заохочують нестримні напади на наші правоохоронні органи".

Міністерка Крісті Ноем пішла ще далі і назвала це "актом внутрішнього тероризму".

За її словами теракт був вчинений проти співробітників ICE жінкою, яка "намагалася їх переїхати й таранила їх своїм автомобілем".

У дописі в Truth Social президент США Дональд Трамп висунув подібні звинувачення проти жінки та захистив роботу ICE.

"Жінка, яка керувала автомобілем, поводилася дуже неадекватно, перешкоджала і чинила опір, а потім жорстоко, навмисно і злісно наїхала на офіцера ICE, який, схоже, вистрілив у неї в порядку самооборони. Судячи з доданого відео, важко повірити, що він живий, але зараз він одужує в лікарні", – написав Трамп.

Президент США також звинуватив "радикальних лівих" у нападах на американських правоохоронців.

Його заява додатково підживила суспільне обурення, оскільки Трамп сказав очевидну неправду. На кількох наявних відео видно, що наїзду просто не було, і немає жодних свідчень того, що загроза життю або здоров’ю представників ICE у принципі існувала під час цього інциденту.

Окрім того, у розпорядженні CNN опинилося відео з камер спостереження, яке довело, що і до початку зйомки з боку водійки не було загрози – вона зупинилася на дорозі за 3 хвилини до того; утім, навмисно припаркувала автомобіль так, щоби перекрити рух, і до короткого фатального конфлікту на відео вона, принаймні у рамках цього інциденту, не перетиналася з офіцерами ICE.

Відомо, що ICE проводили рейд у цьому районі.

Утім, у США є не лише федеральна, а і місцева влада. І вона, зовсім не випадково, має принципово інший погляд на те, що відбулося.

Постріли, що посилили протистояння партій США

Необхідно зауважити, що штат Міннесота, а особливо Міннеаполіс – це радше "синя" зона, де виборці на останніх кількох президентських виборах голосують за кандидатів-демократів.

А губернатором Міннесоти нині є Тім Волз, якого читачі, що слідкують за американською політикою, мають пам’ятати з виборів 2024 року. Тоді Волз був кандидатом у віцепрезиденти від демократів, напарником Камали Гарріс.

Він ще у середу відреагував на інцидент, відкинувши версію федерального уряду про самозахист.

По суті – звинуватив центральну владу у брехні щодо цих подій.

Окремо губернатор розкритикував діяльність ICE, заявивши, що він попереджав, що операції ICE у його штаті становлять загрозу громадській безпеці.

Тім Волз свідомий того, що розвиток подій лише починається, тому він видав наказ про підготовку Національної гвардії штату, зокрема для охорони мирних протестів, потребу у яких він наперед підтримав.

"Я хочу, щоб мешканці Міннесоти почули від мене: бажання вийти на протест і сказати цій адміністрації про те, наскільки це неправильно, є патріотичним обов’язком на цей час, але це потрібно робити безпечно", – сказав він.

Ще жорсткіше відреагував Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей, який також заперечив версію федерального уряду – і наказав агентам ICE припинити роботу у місті. Точніше, він обрав для цього дещо інший вираз.

"Забирайтеся до бісової матері з Міннеаполіса (Get the fuck out of Minneapolis). Ви нам тут не потрібні", – заявив він.

"Нам не потрібна подальша допомога від федерального уряду", – додав мер, звертаючись безпосередньо до Дональда Трампа та Крісті Ноем.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала "газлайтингом" пояснення адміністрації Трампа щодо загибелі жінки у Міннеаполісі та закликала до розслідування на рівні штату.

Ще один представник демократів, лідер меншості у Сенаті Чак Шумер порівняв агентів ICE з окупантами.

"Агенти Міністерства внутрішньої безпеки не повинні патрулювати наші райони, як окупаційні сили – їхня присутність лише створює хаос і коштує життів", – написав посадовець.

Штат, який дратує Трампа

Вимоги мера Міннеаполіса забрати ICE з міста звучать зрозуміло, особливо для його виборців – але він не має жодного впливу на цю правоохоронну службу.

Зрештою поява федералів у "синьому" місті та штаті була не випадковою – є підстави вважати її політично мотивованою.

Як пише CNN, протягом останніх тижнів адміністрація Трампа додатково розгорнула 2000 федеральних агентів в районі Міннеаполіса. Цьому передували звинувачення у шахрайстві з соціальним забезпеченням, у якій підозрюють членів сомалійської громади міста. Ці звинувачення звучать вже кілька років, але зараз почалася нова хвиля – через появу відео 23-річного ютубера Ніка Ширлі. У ньому він розслідує шахрайство з урядовою допомогою. Відео виявилося віральним, хоча, за переконання американських медійників, воно не містить достатньо переконливих доказів.

Варто також додати, що президент Трамп неодноразово критикував сомалійську спільноту у цьому штаті.

"Ці люди ​​тільки й роблять, що скаржаться. Ми не хочемо, щоб вони були в нашій країні", – сказав президент США.

На тлі нової хвилі скандалу віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав губернатора Міннесоти Тіма Волза піти у відставку. Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, яке опублікували приблизно одночасно із повідомленнями про трагедію у Міннеаполісі.

Водночас 61-річний Волз заявив, що не переобиратиметься на третій термін. Хоча й підстав очікувати на його відставку також немає. Вибори губернатора у Міннесоті відбудуться у листопаді 2026 року.

"Токсична" ICE з особливими повноваженнями

Діяльність ICE вже не вперше стає об’єктом критики американського суспільства. Варто пояснити, що це за служба і чому частина суспільства її сприймає різко негативно – причому це сприйняття з’явилося саме за Трампа.

Агентство імміграційної та митної служби США (ICE) створили у 2003 році, після терактів 11 вересня. Нова структура перебрала на себе функції Служба імміграції та натуралізації США та Митної служби. ICE підпорядковується Міністерству національної безпеки США, а отже, не зобов’язане виконувати наказів місцевої влади та керівництва штатів.

Основні функції агенства полягають у дотриманні імміграційного законодавства, здебільшого у затриманні та перевірці осіб, які перебувають у США незаконно. Для цього агентам ICE не потрібно отримувати судові ордери.

Попри понад двадцятилітню роботу структури, широка аудиторія почула про ICE лише у 2025 році.

В першу чергу – через те, що 47-й президент США Дональд Трамп зробив рейди проти нелегальних мігрантів головною метою і досягненням своєї внутрішньої політики.

У адміністрації Трампа нібито навіть встановили "квоту" – щоденний мінімум арештів, які мають провести агенти ICE. За даними американських ЗМІ, вона становить 3000 арештів на добу, чим пояснюють різке зростання затримань нелегальних мігрантів від січня 2025 року.

Для виконання таких амбітних планів агенство отримало рекордне фінансування – 100 мільярдів доларів до 2029 року, що є найбільшим показником серед правоохоронних органів США.

Чисельність оперативників також різко зросла: за рік штат ICE збільшився з 10 тисяч до 22 тисяч, і уряд Трампа сприймає це як досягнення – у січні 2026 року у профільному міністерстві прозвітували про це зростання.

Окрім того, агенти ICE отримали ширші повноваження. До прикладу, їм дозволяється здійснювати "супутні арешти", тобто затримувати осіб без документів, які випадково перебувають поряд з розшукуваними людьми, наприклад, членів родини.

Часто агенти ICE діють без опізнавальних знаків, в захисному одязі та масках.

У американських медіа є купа матеріалів про системні порушення з боку офіцерів ICE.

Багато випадків арештів нелегальних мігрантів супроводжуються агресивною поведінкою агентів та застосуванням зброї. До прикладу, у серпні у Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, співробітники митної та прикордонної служби США розбили вікно автомобіля та здійснили кілька пострілів. Родина, що перебувала в салоні, встигла поїхати з місця.

Інцидент в уряді назвали "актом самооборони" з боку представників ICE – так само і в Міннеаполісі.

Є повідомлення про випадки невиправданого застосування сили щодо родичів затриманих. У вересні соцмережами поширилося відео, на якому офіцер ICE штовхає жінку затриманого іммігранта, і вона падає на підлогу. Щоправда, за це його позбавили посади.

Що ж до смертельних випадків – то трагедія у Міннесоті не стала першою. З початку другої адміністрації Трампа було зафіксовано ще щонайменше чотири смерті внаслідок агресивних імміграційних рейдів. У вересні ICE смертельно поранили Сільверіо Вільєгаса Гонсалеса під час зупинки його автомобіля передмісті Чикаго. Тоді служба також заявила, що застосування зброї було "самообороною", а Гонсалес нібито намагався збити агентів.

У інших випадках загибель людей не ставалася внаслідок прямого зіткнення зі службою: двоє людей загинули після того, як їх збили автомобілі, коли вони тікали від імміграційних органів, а робітник з Каліфорнії впав з теплиці та зламав шию під час рейду ICE минулого липня. Також відомо про 32 людей, які загинули під вартою Імміграційної та митної служби США минулого року.

Наслідки протистояння для політики США

Нова хвиля обурення агресивними діями міграційної служби – потенційно передбачає ризики для адміністрації Трампа.

По-перше, ці події, ймовірно, матимуть вплив на проміжні вибори до Конгресу США, які відбудуться у листопаді.

Адміністрація Дональда Трампа активно розпочала підготовку до них, адже ставки надто високі: демократи цілком ймовірно перехоплять лідерство принаймні в одній з палат. ​​Цей сценарій вкрай небажаний для президента США, Трамп навіть публічно висловлювався, що це призведе до його імпічменту (варто додати, що довести імпічмент до відставки президента навряд чи буде можливо за будь-якого розкладу: це рішення мають підтримати дві третини сенаторів, де республіканці і після виборів контролюватимуть близько половини мандатів).

Втім, хоч заяви про імпічмент і не мають достатніх підстав, та скандал з ICE все одно може послабити позиції "червоних".

Особливо – зважаючи на те, що заяви урядовців та особисто Трампа про "самооборону" і "загрозу життю" міграційних офіцерів спростовуються численними відео та показами свідків.

По-друге, Трамп ризикує повторити сценарій своїх невдалих воєн з місцевою владою, яку представляють мери та губернатори-демократи.

Близько тижня тому президент США визнав свою поразку, коли написав, що відмовляється від своїх зусиль розгорнути Національну гвардію в Чикаго, Лос-Анджелесі та Портленді після того, як отримав заборону на це від Верховного суду США. Введення військових у міста, які контролюються демократами, Трамп пояснював боротьбою з нелегальною міграцією та злочинністю. Виглядає так, що президент США може спробувати повторити це у Міннесоті. Та навряд чи він матиме успіх.

І по-третє, стихійні мітинги на знак протесту проти дій ICE та їхньої безкарності, вже відбулися у різних містах країни. Подальші дії цієї служби – у разі нових інцидентів – цілком можуть призвести до нового загострення і без того напруженому та розколотому американському суспільстві.

Авторка: Ольга Ковальчук,

журналістка "Європейської правди"