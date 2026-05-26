У Чехії звільнили митрополита РПЦ, якого раніше запідозрили у зберіганні наркотиків

Митрополит Російської православної церкви (РПЦ) Іларіон та водій, який супроводжував його у Чехії, були звільнені після затримання.

Про це йдеться у заяві в Telegram-каналі Іларіона, повідомляє "Європейська правда".

У заяві зазначається, що Іларіону та його водію не висунули ніяких звинувачень, а також що їх "відпустили без будь-яких додаткових обмежень: без застави, підписки про невиїзд, заборони на виїзд чи інших процесуальних зобов’язань".

"При цьому, як стало відомо, експертиза підтвердила, що речовина, виявлена в автомобілі, належить до заборонених речовин. Розслідування справи, за інформацією чеської сторони, буде продовжено", – йдеться у заяві.

Захист митрополита заявив, що "сам факт виявлення забороненої речовини не відповідає на головне питання – яким чином ці предмети опинилися в автомобілі".

Сам Іларіон категорично заперечує будь-яку причетність до незаконного зберігання або перевезення заборонених речовин.

24 травня у Чехії правоохоронці зупинили авто з російським митрополитом Іларіоном, який очолює чеську гілку РПЦ, у якому виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

Писали, що Міністерство закордонних справ Росії вважає затримання у Чехії Іларіона провокацією та вимагає його звільнення.