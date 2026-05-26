ЄС закликав Угорщину та інших скасувати заборону на імпорт агропродукції з України

Європейська комісія закликає Угорщину та інші держави-члени ЄС скасувати встановлені ними односторонні заходи щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Тома Реньє.

Євросоюз хоче, щоб Угорщина зняла нещодавно поновлену заборону на частину агроімпорту з України.

"Ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати їхні односторонні заходи, і ми продовжуємо взаємодіяти з ними з метою забезпечення цього результату", – заявив Реньє.

З його слів, Єврокомісія не вважає, що такі "заходи, які ризикують фрагментувати єдиний ринок, є виправданими після нещодавнього всебічного оновлення Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ) між ЄС та Україною".

"Враховуючи міцність та захист, чітко надані оновленою ГВЗВТ минулого року, включно із захисним положенням, яке може бути активоване в разі, якщо додатковий імпорт спричинить серйозні труднощі або в ЄС у цілому, або окремим державам-членам, ми не вважаємо, що ці кроки є необхідними. Ми, звісно, продовжуємо вимагати скасування національних заходів, які досі залишаються чинними", – наголосив речник.

Втім, він не анонсував жодних наступних кроків, які збирається вжити Єврокомісія з цього приводу.

"Я не буду заздалегідь давати прогноз про будь-який потенційний наступний крок. Ми зосереджуємося на взаємодії з усіма державами-членами (включно з Угорщиною. – "ЄП"), зокрема, також для того, щоб пояснити додаткові захисні гарантії, які надає оновлена ГВЗВТ. Отже, взаємодія з усіма відповідними державами-членами триває", – повідомив Тома Реньє.

Як повідомляла "Європейська правда", угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Угорщини проведуть переговори в останній тиждень травня та узгодять наступну зустріч Володимира Зеленського і Петера Мадяра.

Глава МЗС України Андрій Сибіга вже провів першу особисту зустріч з Анітою Орбан.