Німеччина викликала посла РФ через погрози новими атаками на Київ

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії через погрози новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю.

Про це йдеться у заяві німецького зовнішньополітичного відомства в Х, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті у німецькому МЗС наголосили, що Росія робить ставку на погрози, терор та ескалацію.

"Тому сьогодні ми викликали до себе посла Росії. Сьогодні ми чітко дали зрозуміти Росії: ми не піддамося погрозам і надалі будемо рішуче підтримувати Україну", – наголошується у заяві.

Також представника РФ викликала зовнішньополітична служба ЄС і МЗС Норвегії.

У МЗС Польщі напередодні заявили, що розглядатимуть удари РФ по польських диппредставництвах як цілеспрямовані та навмисні і закликали Росію негайно припинити її агресію.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.