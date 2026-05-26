Сибіга назвав зухвалістю дзвінок Лаврова Рубіо з попередженням про удари по Києву

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав заяви глави МЗС РФ Сергєя Лаврова у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо про наміри атакувати Київ "зухвалою провокацією" та підтвердженням зацікавленості у продовженні війни.

Заяву українського міністра наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що це ще раз показує, хто насправді зацікавлений у продовженні цієї війни і ескалації.

"Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києву. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися", – сказав Сибіга.

За його словами, українська сторона сподівається, що після отримання таких сигналів партнери "дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не завдавати таких ударів".

Окремо Сибіга зазначив, що "сигнали мають бути не від Москви, а до Москви".

"Яка ж це зухвалість напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну в світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, що ти ігноруєш весь мирний процес і будеш завдавати ударів по Києву", – наголосив міністр.

Лавров 25 травня зателефонував Марко Рубіо і "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія приступає до "системних ударів по об'єктах у Києві", які нібито використовують для потреб ЗСУ.

Сам Рубіо згодом розповів, що на прохання господаря Кремля Владіміра Путіна Лавров передав йому у телефонній розмові повідомлення, адресоване президенту США Дональду Трампу.