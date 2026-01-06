Трамп: нам треба виграти вибори до Конгресу, інакше мені оголосять імпічмент

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що республіканці повинні виграти проміжні вибори 2026 року, інакше демократи почнуть процедуру імпічменту.

Про це він заявив на зустрічі республіканських законодавців у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Він заявив, що демократи підліші за республіканців і неодмінно знайдуть причину для його імпічменту.

"Ми повинні виграти проміжні вибори, тому що, якщо ми не виграємо проміжні вибори, це буде просто... Я маю на увазі, що вони знайдуть привід для імпічменту", – сказав Трамп.

"Мене піддадуть імпічменту", – додав він.

Під час виборів у листопаді переобирають весь склад Палати представників і третину місць у Сенаті.

Варто зазначити, що для зміщення з посади президента імпічмент мають підтримати дві третини сенаторів, що не видається реалістичним, оскільки у Сенаті вибори переобиратиметься лише третина депутатів, і навіть за найгіршого для республіканців сценарію вони контролюватимуть близько половини мандатів у цій палаті.

Нагадаємо, що Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Але обидва рази це не призводило до його усунення з посади.

