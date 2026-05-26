Винищувачі НАТО 12 разів за тиждень підіймалися в небо над країнами Балтії

Минулого тижня винищувачі, які виконували завдання з патрулювання повітряного простору НАТО в країнах Балтії, підіймалися понад 10 разів.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви, передає LRT, пише "Європейська правда".

За даними оборонного відомства, більшість польотів з 12 була присвячена патрулюванню вздовж зовнішніх кордонів, але також було зафіксовано кілька інцидентів.

Наприклад, 19 травня на південному сході Естонії було виявлено безпілотний літальний апарат, який після ідентифікації був збитий винищувачами союзників.

Того ж дня винищувачі ще двічі патрулювали кордон між Латвією та Естонією.

З 17 по 24 травня винищувачі 11 разів підіймалися в повітря для патрулювання кордонів Естонії, Латвії, Литви та Польщі з Російською Федерацією та Білоруссю, а також один раз – для ідентифікації та супроводу літаків, що порушили правила польотів.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

Пізніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

