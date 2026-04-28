"Безсмертний полк" та листи дітей: як агенти РФ у Іспанії працюють над виправданням війни

Щороку в десятках європейських країн проходить акція "Безсмертний полк". В Іспанії – одна з найбільших у Європі. Вони називають себе громадською ініціативою, що зберігає історичну пам'ять.

В реальності її мета – виправдання злочинів, вчинених проти України.

Координаторка "Безсмертного полку" в Мадриді збирає гуманітарну допомогу для російської армії та зустрічається з Путіним у Москві. Діти з Іспанії пишуть листи бійцям так званої "СВО", тобто учасникам військової агресії проти України, та їдуть до табору в окупованому Криму.

Це матеріал про те, як під виглядом громадської ініціативи в Іспанії діє скоординована мережа, пов'язана з російською державою. Вона переконує дітей у "виправданості" російської загарбницької війни, злочину агресії та інших незаконних дій на окупованій території. І йдеться не лише про злочини російських політиків та військових. Мешканців (а подекуди й громадян) Іспанії залучають до крадіжок предметів історичної спадщини України.

В Євросоюзі вже почали визнавати, що ця діяльність суперечить міжнародному праву та європейському законодавству. Фонд, який її фінансує, 21 квітня 2026 року потрапив під санкції ЄС.

Утім, ці обмеження точно не є достатніми.

Щонайменше, ознакою, що проблеми зберігаються, є те, що пропагандистська акція "Безсмертний полк" не лише не припинилася. Цього року вона планує вийти на новий рівень у ЄС.

Ця історія пояснює, що відбувається, а також ілюструє, як діють механізми гібридного російського впливу.

Вікторія Самойлова. Дякує Путіну і ненавидить українців

Традиційна кремлівська акція "Безсмертний полк" пройде цього року по всьому світу. Про це повідомила в березні на пресконференції перша заступниця голови комітету Держдуми РФ з питань праці, соцполітики та у справах ветеранів Олена Цунаєва. Як і торік, акція буде фізичною – на відміну від віртуальних "полків" 2023 та 2024 років.

А окрім того, вона дедалі більше інтегрується з теперішньої російською агресією проти України.

"Безсмертний полк Росії" публічно визнає, що його діяльність присвячена "бійцям-захисникам" та "героям нового покоління" – тобто наративи вже не обмежуються Другою світовою війною, а безпосередньо включають та легітимізують дії сучасних російських військових.

"Полк" навіть представляє цього року новий формат "СВОи – родные", який підтримала Асоціація ветеранів СВО.

Виконавчий директор асоціації Дмитро Афанасьєв повідомив, що в рамках акції ветерани та бійці на передовій запишуть відеоролики з портретами своїх дідів-фронтовиків, розповівши, як сімейна історія вплинула на їхнє рішення "захищати Батьківщину" сьогодні. Паралельно пройде акція "Безсмертний полк на передовій": портрети учасників Великої Вітчизняної війни розмістять у бліндажах та на військовій техніці в зоні проведення "спеціальної військової операції".

Тож можна очікувати, що одним із завдань закордонних "полків" так само буде легітимізація чи виправдання російської агресії проти України та "СВО".

За словами Цунаєвої, у 2025 році акції пройшли у 120 державах. Втім, вона не сказала, в яких країнах хода пройде цього року – мовляв, це недоцільно у нинішній політичній обстановці, а десь передчасний розголос може створити серйозні перешкоди і навіть загрозу безпеці організаторів.

Іспанський "полк" є частиною скоординованої мережі організаторів з десятків країн.

Тож вочевидь хода тут буде – або принаймні її планують провести, якщо не зупинити цей намір.

"Безсмертний полк" в Іспанії є одним з найбільших у Європі", – заявила його координаторка Вікторія Самойлова в розмові з Владіміром Путіним 30 квітня 2025 року в рамках марафону "Знание" в Музеї Перемоги в Москві. Захід зібрав усю російську політичну еліту, включно з Пєсковим та Дугіним, а також учасників "СВО". Самойлова дякувала Путіну і повідомила, що координатори закордонних полків мріють з ним зустрітися.

Вікторія Самойлова (ліворуч) на зустрічі з Путіним у Москві 30 квітня 2025 року. Фото пресслужби Кремля

Російський диктатор також щиро дякував Самойловій, зокрема за її "боротьбу" за просування того, що вона "вважає правильним".

"Вікторія особлива: багато років вона живе в Іспанії, є президентом асоціації "Розвиток російсько-іспанської співпраці" і найголовніше – щорічно організовує в Мадриді ходу "Безсмертного полку", – писала про неї в травні 2025 року місцева газета Подпорож'я Ленінградської області, звідки Вікторія родом. – Навіть у такий непростий час, коли на фронтах СВО йдуть бої, а керівники західних країн та Європи прямо говорять про ненависть до Росії, завдяки Вікторії Самойловій та нашим небайдужим співвітчизникам центральними вулицями європейських столиць у День Перемоги проходять колони людей з фотографіями своїх героїчних предків, голосно лунають російські пісні та майорять російські триколори".

Сама Самойлова в інтерв'ю виданню активно повторювала російські пропагандистські наративи.

"Спеціальна військова операція – це не напад, а захист суверенітету, наших кордонів та громадян", – переконувала іспанська координаторка "Безсмертного полку". Заявляла, що постійно молиться за російських бійців. У січні 2025 року Самойлова та її російські співвітчизники в Іспанії передали гуманітарну допомогу для окупантів на Харківському напрямку через Подпорозький волонтерський корпус у медроту 25-ї бригади.

За роботу з організації акцій "Безсмертного полку" Самойлову відзначило "Россотрудничество" – державний орган РФ, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Нагорода "за внесок у СВО", що поїхала до Іспанії

Ще одна помітна фігура в іспанському контексті – Ольга Шувалова, президентка Союзу організацій російських співвітчизників Іспанії та Андорри (СОРС). 2025 року брала участь у 53-му засіданні Всесвітньої координаційної ради співвітчизників у Москві. В інтерв'ю російському інформагентству вона розповідала про свою роботу зі "збереження російського світу в Іспанії" та "збереження історичної правди".

Раніше Шувалова отримала нагороду від Лаврова "за особисту участь у консолідації російської діаспори, розвитку СОРС та захисті законних інтересів співвітчизників". Також її діяльність відзначили російською державою нагородою "за внесок у СВО" – тобто за підтримку агресії проти України.

Проєкт Шувалової "Світовий театр співвітчизників" отримав премію, яку їй вручила Валентина Матвієнко. Під час вручення нагороди Матвієнко тоді сказала, що це, мовляв, підтверджують слова Путіна про "безмежність Росії", бо "її кордони не закінчуються ніде", та назвала культурний проєкт Шувалової "найкращою м'якою силою".

Фото зі сторінки в Facebook Ольги Шувалової

Це, мабуть, найвідвертіше офіційне підтвердження того, що дитячий театр використовується як інструмент російської пропаганди.

На згаданому вище засіданні, яке проходило 2025 року в Музеї Перемоги в Москві, Шувалова розповіла колегам, що вони "морально підтримують бійців СВО", поранених під час загарбницької війни проти України. Діти та дорослі з Іспанії пишуть бійцям листи, які потім відправляють до Москви через посольства.

"Щоправда, нас в Іспанії звинувачують у мілітаризації дітей, у тому, що ми змушуємо їх писати листи", – додає Шувалова в інтерв’ю, але заперечує звинувачення. "Я не думаю, що ми залучаємо дітей до війни. Ми просто показуємо їм, що є росіяни, які страждають", – каже вона.

Втім, інші деталі діяльності організації дозволяють ставити під сумнів її слова, адже робота над виправданням агресії ведеться відкрито. Зокрема, для школярів проводять уроки, на яких розповідають, що російська військова доктрина – "оборонна", а вторгнення до України було вимушеним, повідомляла іспанська El Mundo.

Робота росіян привернула увагу цього впливового іспанського видання, яке розповіло про листування дітей з військовими. У їхньому прикладі посилка, відправлена СОРС, надійшла через Москву до військових РФ на окупованій території України; крім листів там була провоєнна Z-символіка. Військові у відповідь записали відео з подякою з Лисичанська.

Таке залучення дітей до нормалізації агресії – масове явище.

Відправкою листів та посилок з Іспанії займаються десятки груп. Деякі з них називають себе освітніми центрами – але фактично це просто класи, де російськомовних учнів піддають ідеологічній обробці.

Іспанських дітей також відправляють до дитячого табору "Артек" у Криму. Як з'ясувала El Mundo, поїздки продовжуються і після того, як у липні табір було внесено до списку санкцій ЄС.

Водночас Союз організацій російських співвітчизників Іспанії та Андорри називає себе неполітичною, громадською, неурядовою спільнотою, що зберігає серед вихідців з РФ в Іспанії рідну мову, культуру та традиції.

Цей союз називає себе неполітичною неурядовою спільнотою, створеною для збереження ідентичності. Його діяльність свідчить про інше

Також з території Іспанії через мережу СОРС набирають людей для розкопок в окупованому Криму.

Публікації в журналі молодіжного крила СОРС – "Молодіжка Іспанії" – описують ці експедиції як доступну можливість потрапити до Криму з цією метою і сприяють залученню нових учасників, а ті згодом розповідають про археологічні знахідки – які за міжнародним правом є крадіжкою історичних цінностей в Україні.

Роботи проводять під керівництвом російських археологів. Одним із таких був затриманий у Польщі Александр Бутягін, екстрадицію якого до України суд схвалив у березні 2026 року, підставою для затримання стали саме розкопки в Криму. Так, 28 квітня Польща погодилася обміняти Бутягіна на білоруського журналіста Андрея Почобута – але цей політичний обмін не знімає звинувачення на адресу археолога і не зменшує їхньої актуальності.

Шлях до санкцій ЄС: початок є, роботи ще багато

Ще одна структура, пов'язана з СОРС – "Центр правової допомоги співвітчизникам в Іспанії", який має політичну підтримку та отримує пряме фінансування з Росії.

Його діяльність відображена як на офіційному сайті СОРС, так і на сторінці pravozaschita.com, яку згодом видалили, але контент лишився у вебархіві. Вони публікували документи, підписані Олександром Чепурним, керівником центру та президентом асоціації "Casa de Rusia en Alicante", що підтверджують отримання коштів від "Правфонд" для фінансування цієї діяльності.

"Правфонд" не концентрується лише на Іспанії, а є інструментом дії РФ через "співвітчизників" у багатьох країнах світу. Що ж стосується Іспанії, то тут платформа системно аналізує та збирає місцевий контент, знаходить там нібито антиросійські матеріали і використовує це як інструмент просування наративів про "денацифікацію" та "русофобію", адаптуючи його до місцевого медійного середовища.

Ця платформа представляє себе як незалежну неурядову організацію, але вона створена, профінансована російською державою та інтегрована у її стратегію зовнішнього впливу. Це лише одна з подібних структур, які формально представлені як асоціації чи фонди, але фактично діють як продовження державної політики Росії на території Європи.

Це не наші припущення, а факт, доведений та офіційно визнаний на рівні ЄС.

21 квітня 2026 року Радса Європейського Союзу запровадила санкції проти "Правфонду" та медіаплатформи Euromore, яку в ЄС вважають частиною прокремлівської інформаційної мережі. За даними ЄС, вона поширює та підсилює російські наративи, спрямовані на європейську аудиторію, ставить під сумнів легітимність інституцій ЄС і виправдовує війну Росії проти України. Їх вважають причетними до гібридних операцій Росії, зокрема до поширення пропаганди і дезінформації.

"Це основний інструмент зовнішнього впливу та пропагандистської стратегії Російської Федерації, який заснований та фінансується російською державою, – йдеться про "Правфонд" у повідомленні Ради ЄС. – Юридичні та аналітичні матеріали "Правфонду" систематично використовують для підсилення ключових пунктів дезінформації Кремля, зокрема тверджень про "нацифікацію" України, заяв про поширену "русофобію" та про "систематичне переслідування російськомовного населення в сусідніх державах".

Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати "Правфонду" та Euromore кошти чи інші економічні ресурси.

Рішення Ради ЄС від 21 квітня 2026 року є кроком у правильному напрямку, але стосується лише кількох елементів масштабної структури.

"Безсмертний полк", організації співвітчизників, фонди правової допомоги – кожна з цих структур позиціонує себе як "неполітична, громадська, неурядова спільнота". Але разом вони утворюють мережу з чіткою метою: формування лояльних Кремлю спільнот, просування російських наративів та легітимізація війни Росії проти України.

А координатори цих спільнот в Іспанії навіть не приховують своїх зв'язків із Кремлем та прихильності до правлячого режиму. Навпаки, вони всіляко їх демонструють.

Те, що ЄС почав схвалювати санкції щодо механізмів гібридного впливу РФ – безумовно добре, але важливо не зупинятися на цьому. Особливо коли йдеться про такі ініціативи, як "Безсмертний полк". Особливо зараз, коли їхня робота щодо виправдання та нормалізації агресії РФ проти України не приховується і відкрито декларується.

Автори: Олександра Ковалик, Вадим Сироїжко,

з Іспанії, для "Європейської правди"