Кубілюс прокоментував плани Литви з розміщення американської ядерної зброї

Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист безперечно є важливим для європейської оборони.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі 8 червня.

Єврокомісар наголосив на важливості ядерного захисту в системі безпеки Євросоюзу.

"Це (розміщення ядерної зброї – "ЄП") вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни (Литви – "ЄП"). Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином – і, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим", – заявив Кубілюс.

Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців "взяти на себе основну відповідальність за звичайну (конвенційну) оборону.

"Вони (США – "ЄП") залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні. І вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО, ядерного стримування", – пояснив єврокомісар.

На його переконання, у разі набуття досвіду "успішної розробки загальноєвропейських проєктів" у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть "набагато кращими та набагато успішнішими у сфері ядерних загальноєвропейських оборонних проєктів".

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що Вільнюс веде переговори з американцями щодо розміщення ядерної зброї США на території його країни.

Переговори, про які спочатку повідомило видання Financial Times, відбуваються на тлі скорочення Вашингтоном конвенційних військових можливостей у Європі, що викликає занепокоєння щодо послаблення стримування на східному фланзі.

У той самий час, у Польщі заперечують, що Варшава веде переговори зі США про розміщення американських ядерних боєголовок на польській території.