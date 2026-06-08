Кошта відзначив вибір Вірменії на користь миру та стабільності

Глава Європейської ради Антоніу Кошта привітав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна із перемогою на парламентських виборах.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кошта заявив, що населення Вірменії "проголосувало за майбутнє, засноване на мирі, стабільності та тіснішій співпраці з сусідами та світом".

Глава Євроради зазначив, що Пашинян може пишатися своєю роллю у "зміцненні стійкості, стабільності та процвітання Вірменії".

"Разом ЄС та Вірменія зміцнюють зв’язки між людьми та створюють нові можливості у сферах енергетики, торгівлі та цифровізації. Наше міцне партнерство є інвестицією у більш мирне та успішне майбутнє для регіону в цілому", – додав Кошта.

За попереднім результатом підрахунку всіх бюлетенів, партія "Громадянський договір" виграла парламентські вибори у Вірменії 8 червня з результатом 49,81% голосів виборців.

Пашинян за результатами виборів заявив, що триголова партія війни була розгромлена.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.