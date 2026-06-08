Прем’єрка Литви заявила, що не тримається за свою посаду на тлі змін у коаліції

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила в понеділок, 8 червня, що вона не чіпляється за свою посаду.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене висловила ці зауваження після того, як голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за впровадження змін, після рішення партії замінити "Зорю Німану" на Союз демократів "В ім’я Литви".

"Я не тримаюся за жодну посаду і не буду, куди б не завела мене доля", – заявила Ругінене.

Вона також наголосила, що її майбутнє на посаді "навіть не варто обговорювати".

Окрім цього, Ругінене запевнила, що уряд "працює сьогодні і продовжуватиме виконувати свої звичайні обов’язки".

"Те, що в коаліції відбуваються певні зміни, не зупинить роботу уряду", – додала вона.

Перед цим лунали чутки про можливу заміну глави МЗС Литви Кястутіса Будріса через нібито невдоволення коаліції його самостійністю; прем’єрка Інга Ругінене на тлі цього заявила про довіру до нього.

Поточну коаліцію за участі соціал-демократів, "Союзу зелених і селян – Спілки християнських родин" та "Зорі Німану" сформували влітку 2025 року – після того, як попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас змушений був піти у відставку на тлі журналістського розслідування.

Проблеми у литовській коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді висловив сумніви, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року. У квітні він закликав шукати їй альтернативи.