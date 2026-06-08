Кандидат у прем'єри Румунії розпочав консультації щодо формування уряду

Кандидат у прем’єр-міністри Румунії Еуджен Томак у понеділок розпочав політичні консультації з основними парламентськими групами щодо формування нового уряду.

Про це стало відомо виданню Digi24, передає "Європейська правда".

Томак у понеділок зустрінеться з лідерами Національно-ліберальної партії (PNL), Союзу порятунку Румунії (USR) та Соціал-демократичної партії (PSD). За даними джерел, участь у консультаціях правопопулістських партій SOS Romania та "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR) – виключена.

Очікується, що переговори продовжаться й у вівторок. Ці зустрічі мають на меті уточнити політичні позиції кожної партії щодо формули майбутнього уряду.

У четвер, 4 червня президент Румунії Нікушор Дан доручив сформувати уряд Еуджену Томаку, депутату Європарламенту та своєму раднику, який не є представником жодної з парламентських партій.

Згідно з конституцією, він має 10 днів з моменту свого призначення, щоб звернутися до парламенту з проханням про вотум довіри. Томак має представити як програму уряду, так і повний список його членів. Для інавгурації йому потрібно заручитися підтримкою більшості у 233 голоси на пленарному засіданні Законодавчих зборів.

Поки невідомо, які шанси на затвердження матиме уряд Томака. Неофіційно повідомляли, що Національно-ліберальна партія, представником якої був попередній прем’єр Іліє Боложан, скоріш за все не підтримає новий уряд, сподіваючись у подальших перемовинах висунути на прем’єрську посаду свого кандидата. Ультраправі також планують голосувати проти.

Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Опитування громадської думки засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" главою уряду. Понад 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.