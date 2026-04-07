Система на службі Орбана. Де лідер Угорщини братиме голоси та чому Джей Ді Венс його не врятує

7 квітня Віктор Орбан витяг свій – як сподівалися тривалий час у його команді – головний геополітичний козир. Віце-президент США Джей Ді Венс приїхав до Будапешта, щоби взяти участь у передвиборчому турі чинного угорського прем’єра і публічно заявити, що Орбан обов’язково виграє вибори.

Утім, вже зараз можна з певністю стверджувати, що ця ставка не спрацювала. Візит Венса не дав режиму Орбана жодних помітних електоральних дивідендів, а натомість зараз присутність американського гостя стримує угорську владу від різких дій.

Та треба наголосити: це ще не кінець битви.

Прем'єр Віктор Орбан і досі сподівається вирвати перемогу у свого головного суперника Петра Мадяра. Нехай навіть не завжди чесно. Триває робота щодо купівлі голосів, зокрема у бідних ромських громадах – але це не принесе більше кількох відсотків. Також влада ставить на голосування угорців за кордоном (причому на українських угорців цього року немає сподівань) – але і це дозволить "відвоювати" хіба що пару мандатів. До того ж епоха одностайної підтримки Орбана діаспорою лишилася у минулому.

Так головне, що має зіграти на руку прем'єра – це виборча система, яку він сам сконструював, а також те, що за Орбана голосує дуже чисельна група – малоосвічене сільське населення. Тому Округи в Угорщині "нарізані" так, щоби гарантувати Орбану та його партії впевнену більшість на будь-яких виборах. Але у 2026 році і ця система "збоїть", тож Орбане точно не отримає того на що розраховує.

І, нарешті, ще одна особливість системи виборів в Угорщині – це те, що голоси рахуватимуть неймовірно довго.

Ніч після виборів не визначить склад парламенту.

Є певний шанс, що навіть партія-переможець лишиться під питанням.

А у разі дуже близького результату двох головних партій ми можемо побачити результат виборів лише за тиждень. І цей тиждень буде здатен змінити абсолютно все.

Пояснюємо як працює система, яку побудував Віктор Орбан, на що він розраховує, та чому візит віце-президента США не став для нього "рятівним колом".

Вибори із затримкою в тиждень

Тим хто цікавиться виборами у країнах Європи та й у Америці, вже звично, що вранці після дня голосування можна з певністю говорити, хто переміг та з яким результатом.

У Молдові на виборах у вересні 2025 року ще до опівночі було відомо, що партія Санду перемагає з шаленим відривом. У США затримка була передусім через часові пояси, але всі могли слідкувати за підрахунком онлайн, і щойно перевага Трампа стала очевидною – його назвали переможцем. Те саме – у Нідерландах, Данії, будь-де, де вибори проводилися останнім часом. Навіть у Румунії, де результати двох кандидатів-лідерів виявилися близькими – ще до опівночі назвали ім’я нового президента.

Але вибори в Угорщині – що є історичними не лише для цієї країни, а й для усієї Європи – можуть зламати це правило.

Зізнаємося, ми в "ЄвроПравді", часом теж використовуємо спрощену формулу, мовляв, "вже 13 квітня буде відомо, хто керуватиме Угорщиною наступні 4 роки".

Але це не точно.

Орбан побудував таку систему, за якої підрахунок голосів триває понад тиждень.

При цьому, є варіанти, за яких останні голоси пораховані голоси визначатимуть підсумок виборів, склад парламенту та навіть партію-переможця.

Спершу – коротко про виборчу систему.

Вона унікальна, не має аналогів у світі, і спроєктована так, щоби спотворити результати виборів на користь партії, яка контролює сільські регіони Угорщини. Бо саме такою є партія Орбана "Фідес".

ЄП не раз розповідала, що в Угорщині діє змішана система, де за партійним списком обирають меншість депутатів – максимум 93 зі 199 (цього року буде 92, бо Орбан знайшов шлях наперед "застовбити" один мандат за лояльним представником ромської меншини). Тобто, коли ви чуєте про соцопитування, за якими у Орбана чи у Мадяра є стільки-то відсотків підтримки населення – то перш за все йдеться про розподіл цих 92 мандатів.

Та й це не вся складність. Під час розподілу цих 92-93 мандатів партія, яка має сильних кандидатів у регіонах, отримує додаткові бонуси, що рахуються по складній формулі.

Натомість більшість депутатів – 106 зі 199 – обирають в мажоритарних округах. І тут теж є своя унікальна особливість.

Виборець має право голосувати далеко від свого дому, наперед повідомивши про це владу. У такому разі "мажоритарний" бюлетень зі списком кандидатів з його округу наперед пересилається до дільниці десь в іншій частині країни або за кордоном, яку цей виборець обрав. Ці бюлетені в ніч виборів не рахують. Їх місцева виборча комісія у заклеєних конвертах надсилає назад до Будапешта, де ці бюлетені сортують і передають на кожен зі 106 округів.

Цей процес має свій дедлайн – 6 днів. У суботу 18 квітня місцеві комісії мають зібратися, розпакувати усі конверти і порахувати додаткові голоси від тих, хто голосував не вдома. Це – унікальна і дуже складна система, але вона реально працює.

Орбан будував її для того, щоб показати, що він дбає про кожен голос свого виборця.

Іронія в тому, що зараз ця система повернулася проти Орбана.

Так склалося, що основний електорат Орбана – це сільське населення. Натомість серед угорців, які багато подорожують, а також серед тих, хто тимчасово поїхав за кордон, абсолютну перевагу мають ті, хто мріє вигнати Орбана зі своєї країни.

Цього року на закордонних дільницях зареєструвалася рекордна кількість бажаючих проголосувати – понад 90 тисяч людей. На минулих виборах таких було 65 тисяч. Також можна припустити, що зросла кількість тих, хто голосуватиме на інших дільницях всередині країни.

Ці виборці знають, що їхній голос може стати вирішальним. Бо на низці округів переможець зміниться після підрахунку додаткових голосів.

"На тих округах, де в ніч після виборів кандидат від партії "Фідес" матиме незначну перевагу – можна припустити, що ситуація зміниться 18 квітня, оскільки виборці, які голосують у посольствах та за межами своїх виборчих округів, здебільшого критично ставиться до уряду Орбана", – пояснюють в угорському аналітичному центрі Political Capital.

Втім, і це ще не все.

Діаспора, яку годує Орбан

В Україні популярна думка, що для Орбана закордонні угорці – це один з важливих виборчих активів. Існує навіть теорія, що уряд Орбана переймається за угорців Закарпаття саме для того, щоб отримати їхні голоси.

Втім, підсумки виборів щоразу підтверджують, що закарпатці не дуже активні на угорських виборах. Та й зрештою, їх просто мало.

Угорська спільнота в Україні – досить невелика. Навіть за оптимістичними довоєнними, нині вже не актуальними даними, на Закарпатті проживає до 100 тисяч українців угорського походження. Для порівняння, в Румунії живе близько мільйона етнічних угорців, у Словаччині – понад 420 тисяч.

До того, ж, не всі закордонні угорці ходять на вибори.

Зазвичай із-за кордону надходило близько 300 000 голосів. Ці виборці не обирають мажитарного депутата, а лише голосують за партійні списки (тобто беруть участь у змаганнях у межах квоти в 92 мандати). Втім, для Угорщини, де минулого року загальна кількість виборців становила близько 5,6 млн осіб – це вже щось.

Бо щоразу в діаспорі підтримка Орбана була майже одностайною, понад 90%.

Але цього року й тут у Орбана не все просто.

Системні наїзди уряду Угорщини на Україну точно матимуть свій вплив. Складно оцінити, наскільки сильним він буде, але фактом є те, що на голосування у консульстві в Берегові, до прикладу, записалося удвічі менше угорців, ніж на попередніх виборах у квітні 2022 року. І це у той час, коли по всьому світу записи угорців на голосування за кордоном зросли!

Втім, як вже йшлося, українські голоси – це мізер. А от румунські – мають значення.

Щоправда, торік Орбан образив багатьох угорців Румунії, коли підтримав на румунських виборах мадярофоба і націоналіста Джордже Сіміона, з яким угорська громада відмовлялася мати будь-яку справу. На тих виборах Сіміон програв, але питання до Орбана у багатьох лишилося.

Зараз режим Орбана намагається виправити цю помилку, і є шанс , що йому це вдасться. Будапешт переконав лідерів угорської меншини в Румунії забути про події минулого року. З Румунії надходять повідомлення про централізований збір голосів за Орбана (коли пенсіонерам "допомагають" заповнювати бюлетень, контролюючи, щоб ті не переплутали клітинку). Але гарантувати одностайність голосування за Орбана вже неможливо (хоча перевагу він точно збереже).

Схожа історія - з меншиною у Словаччині. Один з ключових міністрів Орбана, Янош Лазар, пару місяців тому образив частину угорців Словаччини, заявивши, що ті, хто мають словацьке прізвище – не угорці.

Хай там як, голоси угорської діаспори не будуть вирішальними. Як максимум, вони можуть дати Орбану додаткові 4 мандати за партійними списками, а відставання Орбана зараз набагато сильніше. І головне, що вони вносять – це невизначеність, бо поштові голоси також рахуватимуть довго. За досвідом, цей підрахунок затягується навіть більше ніж на тиждень.

Приховані резерви

Щоразу на виборах головну перевагу Орбана формують мажоритарні округи.

В угорській виборчій системі округи "нарізані так, щоби якомога більшу кількість мандатів визначали мешканці сіл та маленьких містечок, що завжди були вотчиною виборців Орбана (в той час як антиорбанівський Будапешт має непропорційно мало мандатів).

Та зараз навіть з регіонів надходять негативні сигнали.

Повної картини та детальних замірів по всіх 106 округах в Угорщині не має ніхто, у тому числі уряд, але соціологи досліджують вибірково кілька округів, що допомагають скласти картину. І вона засвідчує, що проблеми уряду зростають. Нещодавнє опитування Дослідницького центру 21, яке відоме точністю своїх достіджень на попередніх виборах – пророкує поразку кандидатам Орбана там, де вони досі вигравали.

В угорців з'явилося розуміння, що Орбан не вічний, що з'явився шанс на альтернативу.

Так, округ у місті Бая, де "Фідес" вигравав усі вибори з 1998 року (наприклад, у 2022 році кандидат від влади випередив тут опозицію на 24,5 відсоткового пункта) – зараз може відійти опозиції. Свіжі заміри показують, що зараз лідирує кандидат від "Тиси", хоча й з невеликим розривом – 49% проти 45% на користь опозиціонера.

Регіональний тур Орбана також засвідчив, що його нерідко засвистують навіть у тих селищах, де прем’єр розраховував на одностайну підтримку.

І, зрештою, ці вибори стали дуже партійними. Це як вибори в Україні 2019 року, коли не було важливо, хто балотується на окрузі від "Слуги народу" – люди не звертали увагу не прізвище і голосували за партію. Навіть у тих округах, які влада вважала гарантовано "своїми". В Угорщині можливий подібний ефект.

Варто, втім, застерегти від занадто оптимістичних висновків.

Наразі немає твердих доказів карколомної поразки Орбана. Голосування в округах ще може принести сюрпризи і передбачити їх просто неможливо.

Але треба наголосити на особливості, що стосується всієї території Угорщини. Це – те, що наразі абсолютна більшість угорців вже визначилися, за кого голосуватимуть. Суспільство украй радикалізоване. Ті, хто підтримують Орбана, до виборів не змінять свою думку за жодних обставин, і навпаки.

"Поляризація дуже висока. Опитування показують, що є частка тих, хто ще не визначився. Саме на них спрямована вся передвиборча кампанія", – наголошують у Political Capital.

Саме ці "нерішучі" виборці зрештою визначать результат виборів. А в боротьбі за їхні голоси Мадяр має серйозну перевагу.

Останні тижні кампанії довели, що Орбан не має нових аргументів. Машина урядової пропаганди повторює те, що кожен виборець чув вже сотні разів. Головні нарративи уряду – про те, що він "рятує угорців від війни в Україні", про зловісний Брюссель, який обікрадає угорців, про Сороса тощо – вже давно спрацювали.

Уряд Орбана пропонує угорцям "стабільність", і ті виборці, яких це не переконало досі – мають невисокі шанси переконатися за ті дні, що лишилися до 12 квітня.

Натомість опозиція пропонує угорцям шанс на зміни.

Петеру Мадяру в Угорщині довіряють далеко не всі з тих, хто готовий за нього голосувати. Точно не йдеться про всенародну любов до нього. Багато хто готовий підтримати "Тису" лише через те, що іншого шансу зняти Орбана – не існує.

Але поза тим, саме Мадяр дає Угорщині надію. А це – сигнал, що має значно вищий шанс залучити виборців, які ще не визначилися. Або ж вони просто не підуть на голосування – що для опозиції теж є цілком прийнятним варіантом.

Джей Ді Венс без сигналів та надії

Саме ці аргументи пояснюють, чому "історичний" візит віцепрезидента США не дасть Орбану жодних реальних переваг – і щодо цього є одностайна згода експертної спільноти.

Питання навіть не в тому, що Венс є достатньо токсичним політиком для багатьох європейців. І не в тому, що особистий рейтинг Венса навіть в Угорщині не є видатним (на відміну від рейтингу Трампа).

Найголовніше – те, що його приїзд не дає Орбану жодних нових козирів. Бо про те, що Орбан дружить із чинною адміністрацією США, в Угорщині знає буквально кожен, і ті, для кого це має значення, вже голосують за Орбана. Нових виборців цим залучити просто неможливо.

Причому Дональд Трамп у цій історії насправді "кинув" свого угорського колегу.

Віктор Орбан дуже хотів, щоби Трамп особисто приїхав до Угорщини перед виборами, і це дійсно мало би сенс. Бо візит президента США до Європи – це завжди велика подія, що збирає й інших європейських лідерів (які, навіть всупереч бажанню, були би змушені їхати до Трампа на поклон). Тож із Трампом в Будапешті Орбана міг отримати шанс показати себе справді вагомим європейським лідером, до якого з'їжджаються усі. Якого поважають.

Саме про це міряв Орбан.

Але лідер США дуже не хотів їхати до цієї "незрозумілої" Угорщини і натомість надіслав до Орбана свого віцепрезидента. А до токсичного Венса у Будапешт очікувано не приїхав ніхто.

Іронічно, але візит Венса навіть дещо зашкодив Орбану.

Бо у останній, вирішальний тиждень кампанії, коли треба долати рейтингове провалля і придумувати щось нове, Віктор Орбан стриманий візитом американського гостя, в присутності якого творити повний треш якось не годиться. Тому навіть історію із сербським нібито терактом швиденько зняли з угорського новинного порядку денного, щоби не перебивати американський візит.

Тож на вибори Віктор Орбан зайде з тією динамікою, яка є у нього зараз. З триваючим падінням рейтингу. З мінімумом шансів переконати виборців, які ще не визначилися. Без дієвих козирів у боротьбі зі своїм опонентом Петром Мадяром.

Звісно, напередодні виборів нічого не можна гарантувати з абсолютною повністю. Шанс на перемогу Орбана лишається аж до повного підрахунку голосів (а в Угорщині, нагадаємо, це може тривати ще тиждень). Шанс на швидшу визначеність дасть лише ситуація, якщо "Тиса" вже у виборчу ніч забезпечить собі такий великий відрив, що її перемога одразу стане безсумнівною - але й тоді може лишитися інтрига, чи візьме "Тиса" відразу дві третини голосів, конституційну більшість.

Немає сумніву, що Орбан усвідомлює реальну можливість своєї поразки.

Але ознак того, що він знає, як цьому протидіяти – наразі не видно.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"