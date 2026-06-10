ЗМІ: країни НАТО розглядають можливість прискорених закупівель дронів

У середу союзники по НАТО обговорили пропозицію щодо прискореної програми закупівлі дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів альянсу, яким було надано анонімність для вільного висловлювання.

На закритому засіданні 32 послів НАТО країни обговорювали, чи повинен альянс терміново закупити більше дронів для виконання місій з контролю повітряного простору над прикордонними державами-членами.

"Війна Росії проти України продовжує створювати серйозні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі. Тому важливо, щоб НАТО посилив свою присутність і потенціал у Румунії", – написав після зустрічі президент Румунії Нікушор Дан.

"Під час обговорення було домовлено прискорити реалізацію проєктів НАТО щодо реагування на загрози з боку безпілотників, щоб заходи підтримки для постраждалих членів Альянсу могли бути затверджені на саміті [Альянсу] в Анкарі" наступного місяця, зазначив він.

Наразі залишається незрозумілим, коли члени НАТО придбають дрони.

За словами першого дипломата НАТО, зустріч у середу також додала нового імпульсу до розробки "конкретних ініціатив" щодо дронів для саміту лідерів альянсу, який відбудеться 7–8 липня.

НАТО володіє дуже малою кількістю військових ресурсів, оскільки їх переважно надають альянсу національні уряди. Однак НАТО може допомогти країнам у придбанні необхідного бойового спорядження, яке потім може бути передане під контроль вищого військового командування альянсу.

Союзники також звернули увагу на загрози критичній інфраструктурі в Чорному морі, зокрема румунському проекту з розвідки морських родовищ газу Neptun Deep вартістю 4 млрд євро, який, за словами дипломатів, має запрацювати наступного року. Країни обговорили, чи має військове командування НАТО докладати більше зусиль для моніторингу загроз з боку повітряних та морських дронів для цих об’єктів.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Перед цим, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.