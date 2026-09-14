Росія втрачає вплив. Як Баку змінює правила у відносинах з Москвою і чому та не йде на конфлікт

У серпні 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі декларацію про припинення бойових дій

Відносини між Баку та Москвою поступово погіршуються. Останнім епізодом стало оголошення Азербайджаном у розшук трьох російських пропагандистів. Тож часткова нормалізація, якої вдалося досягти після кризи зі збиттям росіянами над Грозним азербайджанського літака у 2024 році, так і не відновила політичної довіри між країнами.

Нагадаємо, 18 серпня генеральна прокуратура Азербайджану оголосила в міжнародний розшук трьох російських пропагандистів – Семена Уралова, Івана Князєва та Олексія Чадаєва. Приводом стали їхні ефіри, в яких азербайджанська сторона побачила заклики до насильницької зміни влади, порушення територіальної цілісності країни та фізичної розправи над представниками її керівництва.

Після цього до МЗС Азербайджану викликали російського посла. Москва у відповідь дистанціювалася від висловлювань фігурантів справи, заявивши, що вони не представляють офіційну позицію Росії.

Навряд чи це є переконливим для Азербайджану.

Шлях до кризи

Та й у Баку, якщо аналізувати офіційну і напівофіційну риторику, нинішнє загострення не розглядають як суперечку навколо кількох пропагандистських ефірів.

Причини нинішньої кризи сформувалися раніше.

Вимога Азербайджану щодо закриття "Російського дому" на початку 2025-го, жорсткі дії російських силовиків щодо азербайджанців у середині того року та скасування Азербайджаном культурних заходів росіян в країні – для Баку це та інше перевело суперечку з дипломатичного рівня у сферу внутрішньої безпеки.

А переломною для відносин стала катастрофа літака Azerbaijan Airlines 25 грудня 2024 року.

Тоді пасажирський Embraer E190 рейсу Баку – Грозний був уражений російською ракетою ЗРК "Панцир-С1" під час підльоту до Грозного. Внаслідок отриманих ушкоджень літак збився з курсу, перетнув Каспійське море та розбився поблизу аеропорту міста Актау (Казахстан). На борту перебувало 67 осіб, з яких 38 загинули, а 29 дістали поранення.

Росія спочатку категорично відкидала свою провину у збитті літака, і лише після систематичного тиску Баку погодилася частково визнати її.

Тоді для президента Ільхама Алієва центральним питанням була відповідальність російської сторони. В Баку вимагали її визнання, покарання винних і компенсацій. А поведінка Москви після катастрофи була сприйнята в Азербайджані як свідчення того, що Росія все ще очікує особливого режиму відносин із державами колишнього СРСР. І в цій моделі її публічна відповідальність неприпустима.

Події 2025 року посилили це сприйняття.

Кремль нервує, бо втрачає вплив

Азербайджанські аналітики пов'язують ці процеси з поступовим скороченням російського впливу на Південному Кавказі. В їхній інтерпретації Москва використовує інформаційний, діаспорний та економічний тиск у ситуації, коли її традиційні політичні важелі стали слабшими.

Ця оцінка близька до позиції влади, хоча офіційне Баку формулює її обережніше.

Азербайджан не стверджує, що кожна антиазербайджанська кампанія організована Кремлем. Водночас там дедалі менше сприймають пояснення, за якими системні російські медіа, чиновники або пов'язані з державою коментатори діють винятково як приватні особи. Для Баку межа між офіційним і неофіційним російським дискурсом виглядає значно менш чіткою, ніж її представляє російське МЗС.

У відповідь Азербайджан намагається встановити власні правила.

Погрози керівництву країни, територіальній цілісності або спроби втручання у внутрішню політику в Баку розглядають як питання державної безпеки. Це пояснює масштаб реакції на згаданих на початку російських пропагандистів, який за інших обставин міг би залишитися медійним скандалом. Окрім України, до 18 серпня 2026 року ніхто на просторах колишнього СРСР не відкривав кримінальні впровадження щодо російських пропагандистів і не оголошував їх у міжнародний розшук.

Однак напруженість між Баку і Москвою не можна пояснювати лише інформаційною політикою.

За останні п'ять років змінилося саме становище Росії на Південному Кавказі.

До 2020 року Москва залишалася головним зовнішнім посередником у карабаському конфлікті. Її військова присутність у Вірменії, відносини з Азербайджаном і роль у переговорному процесі давали можливість впливати на обидві сторони. Після війни 2020 року ця система почала руйнуватися, а після повернення Азербайджаном повного контролю над Карабахом у 2023-му російська миротворча місія втратила функціональне значення.

Мирний процес між Вірменією та Азербайджаном додатково скорочує російські можливості.

В азербайджанському експертному середовищі часто наголошують, що Баку не ставить перед собою завдання витіснити Росію з Вірменії. Відомий азербайджанський експерт Фархад Мамедов, зокрема, наполягає на тому, що нормалізація азербайджано-вірменських і турецько-вірменських відносин сама змінює зовнішньополітичні можливості Єревана.

Адже значна частина залежності Вірменії від Росії була пов'язана з неврегульованим конфліктом з Азербайджаном і закритим кордоном із Туреччиною. Якщо обидва фактори слабшають, зростають можливості для диверсифікації зовнішньої політики, торгівлі, транспортних маршрутів і джерел безпеки.

Тож російський вплив скорочується без прямого витіснення Росії.

Після війни 2020 року Баку отримало значно більший простір для зовнішньополітичного маневру.

Військовий результат змінив співвідношення сил з Вірменією. Енергетичні зв'язки з Європою залишаються важливим економічним ресурсом. Транскаспійські маршрути підвищили значення Азербайджану для Центральної Азії, Туреччини та ЄС. Відносини з Китаєм також стали важливішими.

Баку намагається підтримувати робочі відносини з кількома центрами сили і уникати залежності від одного з них. Статус "середньої держави" для Азербайджану надзвичайно важливий, оскільки після звільнення Карабаху дозволяє позиціонувати себе як силу, спроможну до самостійних дій в регіоні Південного Кавказу.

Проте можливості такого балансування мають межі. Головною безпековою опорою Азербайджану залишається Туреччина. Шушинська декларація 2021 року закріпила союзницький характер відносин між державами і передбачає консультації та взаємну допомогу у разі загрози їхній безпеці або територіальній цілісності. Стратегічний союз із Туреччиною забезпечує безпекову основу, а відносини з ЄС, Центральною Азією, Китаєм, США та Росією створюють простір для політичного та економічного маневру.

Повний розрив невигідний обом

Росія в цій системі залишається важливою, але вже не займає виняткового положення.

Азербайджанські коментатори пояснюють жорстку реакцію Баку в історії з російськими пропагандистами необхідністю дати Москві зрозуміти, що її тиск не працює. І будь-яке висловлювання російських пропагандистів має отримати відповідну оцінку. Адже якщо відповіді немає, в Москві це сприймають як поступку. А якщо поступка стає відповіддю на примус, то більш імовірним є наступний епізод тиску.

Ця стратегія має ризики. Росія все ще може створювати проблеми азербайджанському бізнесу, трудовим мігрантам і діаспорним структурам. Зберігаються значні торговельні й транспортні зв'язки. Географію також неможливо змінити, і Росія залишатиметься одним із двох великих сусідів Азербайджану – разом з Іраном на півдні.

Тому повний розрив не відповідає інтересам Баку.

Москва також має підстави уникати такого сценарію. Відкрита конфронтація з Азербайджаном неминуче посилила би позиції Туреччини. І могла би прискорити військове та політичне зближення Баку з іншими партнерами та ще більше скоротити російські можливості впливу на Кавказі.

Тому найімовірнішим результатом залишається тривалий період нестабільних, але функціональних відносин.

Економічні контакти продовжуватимуться. Президенти зберігатимуть можливість домовлятися напряму. Окремі кризи можуть завершуватися частковою нормалізацією.

Та повернення рівня довіри, який існував до авіакатастрофи, видається малоймовірним.

Та й нинішній конфлікт показує ширшу проблему російської політики на Південному Кавказі.

Москва тепер має справу з регіоном, у якому сусідні держави отримали більше альтернатив. Туреччина стала сильнішим гравцем. Центральна Азія активніше виходить до Кавказу через Каспій. Європейський інтерес до енергетики і транспортних маршрутів залишається високим. США знову беруть участь у регіональній дипломатії.

Азербайджан користується цією ситуацією активніше за інших.

Його політика не передбачає розриву з Росією. Баку прагне зберегти відносини, але більше не погоджується на те, що Москва повинна визначати межі його зовнішньополітичної поведінки.

Саме ця зміна, а не черговий конфлікт навколо російських пропагандистів, визначатиме російсько-азербайджанські відносини найближчими роками.

Автор: Сергій Данилов,

заступник директора Центру близькосхідних досліджень