У Франції літак екстрено перенаправили через повідомлення про загрозу вибуху

Пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, у четвер, 5 листопада, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на представника французького уряду, пише "Європейська правда".

Як розповів представник французького уряду, мова йде про пасажирський літак Airbus A320 ірландської авіакомпанії Aer Lingus, який вилетів з ірландської столиці о 06:25 за місцевим часом.

Його перенаправили на авіабазу Евре в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Наразі ситуацію в режимі реального часу відстежує канцелярія прем'єр-міністра Франції.

Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.

Наприкінці жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.