Фінляндія ув'язнила російського капітана судна Fitburg у справі про пошкодження кабелів

Окружний суд столиці Фінляндії засудив двох моряків з судна Fitburg до термінів ув’язнення за пошкодження телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці наприкінці 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє фінський мовник Yle.

За умисне знищення майна російський капітан судна Fitburg Андрєй Максименко був засуджений до 3 років 6 місяців ув’язнення, а матрос з громадянством Азербайджану Вусал Маджидов – до 2 років 10 місяців позбавлення волі без права заміни на умовне покарання. Обох засуджених зобов’язано негайно взяти під варту.

Вони також зобов’язані виплатити потерпілим компенсацію за ремонт кабелів і газопроводу, а також за витрати на розслідування.

Вирок виявився суворішим, ніж мінімальна вимога прокурора. Прокурор вимагав для них щонайменше два з половиною роки позбавлення волі за умисне знищення майна та умисне перешкоджання роботі засобів зв’язку.

Суд у Гельсінкі відхилив звинувачення моряків у грубому перешкоджанні роботі засобів зв’язку, оскільки вважалося, що це входить до складу злочину грубого знищення майна.

Вирок не є остаточним, його можна оскаржити в апеляційному суді. Засуджені не визнають своєї провини.

За версією суду, капітан та матрос корабля Fitburg несуть відповідальність за те, що напередодні минулого Нового року в Фінській затоці судно протягом кількох годин тягнуло за собою якірний ланцюг та прикріплений до його кінця якірний брусок по дну моря на відстань близько 130 кілометрів. Це призвело до пошкодження двох підводних кабелів зв’язку.

Крім того, виникла небезпека пошкодження ще семи кабелів зв’язку та електропередачі, а також газопроводу.

У цій справі, на думку суду, було доведено, що механізм фіксації якоря був справним і що він був піднятий нагору під час відплиття судна з порту Санкт-Петербурга попереднього дня.

У обвинуваченні не стверджувалося, що капітан особисто дав пряму вказівку опустити якір у море, а боцман особисто брав активну участь в його опусканні. Водночас суд дійшов висновку, що обоє були обізнані про опущений якір під час руху судна в морі, коли воно рухалося повз згадані кабелі та газопровід.

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року фінські служби затримали вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Через два тижні судно відпустили, але деяким членам екіпажу заборонили залишати Фінляндію.

Розслідування у цій справі завершили у червні.