Швейцарія синхронізувалася з 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії

Швейцарія запровадила заходи 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі: обмеження передбачають заморожування активів сотень осіб і організацій, заборону на співпрацю з низкою банків та посилення експортного контролю.

Про це 4 листопада повідомила Федеральна рада Швейцарії, передає "Європейська правда".

Загалом під заморожування активів та заборону на надання економічних ресурсів потрапили ще 254 особи, компанії та організації. Їм також заборонили в'їзд до Швейцарії та транзит через її територію.

У торговельному секторі посилені заходи експортного контролю поширили на 41 компанію, зокрема з третіх країн. Обмеження стосуються товарів і технологій, які можуть сприяти зміцненню військового та промислового потенціалу Росії, зокрема її авіакосмічної галузі та виробництва безпілотників.

Швейцарія також ввела заборону на транзакції за участю різних компаній та організацій. До них належать 33 російські банки, один банк із третьої країни, 17 фінансових установ та постачальників криптовалютних послуг, п’ять компаній із третіх країн, а також чотири російські аеропорти та два російські порти.

Також під санкції потрапило ще 41 судно, пов’язане з російським "тіньовим флотом".

Водночас у заяві наголосили, що Швейцарія вирішила не включати до списку санкцій двох російських громадян. Втім, не вказується, про кого саме йде мова.

Також зазначили, що ще 14 компаній із третіх країн наразі не підпадають під посилені заходи експортного контролю.

Нові заходи торкнулися й енергетичного сектору. Зокрема запроваджено обов'язкову звітність про продаж або передачу права власності на танкери для перевезення скрапленого природного газу третім країнам. Очікується, що це має допомогти запобігти обходу санкцій.

Водночас Швейцарія продовжила дію винятку із заборони на транспортування російської сирої нафти та надання пов'язаних із цим послуг для окремих партій нафти, що постачаються до Японії. Він діятиме до 31 березня 2028 року.

Крім того, Федеральна рада передбачила додатковий правовий захист швейцарських компаній і громадян від рішень російських судів, а також розширила винятки, які дозволяють упорядковано припиняти господарську діяльність у Росії.

У контексті того, що Швейцарія вирішила не включати до списку санкцій двох російських громадян варто зауважити, що 22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".