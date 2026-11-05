МЗС Литви викликало представника посольства Росії через атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства, аби засудити атаки РФ на українське цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це МЗС Литви повідомило у соцмережі Х у четвер, 5 листопада, пише "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Литви заявили, що російські смертоносні удари по поїздах, школах та притулках є воєнними злочинами.

"Ми викликали представника російського посольства, щоб засудити триваючі напади Росії на цивільне населення та об’єкти життєво важливої інфраструктури по всій Україні", – йдеться у заяві.

Також у МЗС Литви наголосили, що Росія "повинна припинити свою агресію та понести відповідальність".

3 листопада глава МЗС Латвії Байба Браже заявила про скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН після того, як Росія завдала ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.

Писали, що генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив солідарність з Україною на тлі смертоносної російської атаки авіабомбами школи у Комишувасі Запорізької області.