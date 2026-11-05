ЗМІ: посланець Путіна відвідає захід у Білому домі, який організовує Меланія Трамп

Представник російського правителя Кирил Дмитрієв у четвер, 5 листопада, візьме участь у заході в Білому домі, який організовує перша леді США Меланія Трамп.

Про це Reuters повідомили два обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників, очікується, що Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації США, що стане першим особистим контактом між російськими та американськими посадовцями після проміжних виборів, на яких демократи забезпечили собі контроль як над Сенатом, так і над Палатою представників США.

Співрозмовники зазначили, що представник очільника Кремля візьме участь у заході, який у Білому домі організовує перша леді США Меланія Трамп.

Варто зауважити, що кілька днів тому у Білому домі заявили, що перша леді США особисто організує зустріч у США між представниками Росії та України. Водночас у заяві не зазначили, кого саме запросила на зустріч Трамп, а також, коли ця зустріч може відбудеться.

23 жовтня у Білому домі повідомили, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованому російськими військами, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

А президент Володимир Зеленський нагородив орденом першу леді США за особистий внесок у гуманітарну підтримку України.