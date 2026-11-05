Три літаки, що прямували до Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху
Три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.
Про це повідомляє Nova, передає "Європейська правда".
Два літаки, що вилетіли з Копенгагена та Мадрида, досягли кінцевого пункту призначення – аеропорту у Софії. Третій літак, що прямував з Лондона, було перенаправлено до Пловдива, повідомили в болгарському Міністерстві транспорту.
Усі три рейси виконувалися компанією Ryanair та були цивільними.
Через повідомлення про потенційну небезпеку вибуху було активовано процедури безпеки. В аеропортах Софії та Пловдива проводяться перевірки. Наразі офіційної інформації про виявлення вибухових пристроїв немає.
У четвер, 5 листопада, пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.
Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.
Наприкінці жовтня в аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів та співробітників після повідомлення про нібито закладену бомбу.